Megszületett a döntés Kaprinyák Tibor ügyében: a Tisza-frakció etikai bizottságának javaslatára a képviselőnek távoznia kell az Élő Környezetért Felelős Bizottságból. Ennél azonban jóval súlyosabb következmény is benne volt a pakliban, korábban ugyanis a frakció etikai bizottságának egyik tagja arról beszélt, hogy a lehetséges szankciók a szóbeli figyelmeztetéstől egészen a parlamenti mandátumról való lemondásig terjedhetnek.

Hivatalos bejelentés: megbüntették a Tisza párt parlamenti képviselőjét, ez a következménye az afrikai luxusvadászatnak – fellélegezhet Kaprinyák Tibor / Fotó: AFP

Ehhez képest Kaprinyák megtarthatja képviselői helyét, sőt a frakció később arról is dönt majd, melyik másik bizottságban folytathatja munkáját. A döntést Bujdosó Andrea frakcióvezető jelentette be. Közlése szerint a Tisza-frakció hétfői ülésén elfogadta az etikai bizottság javaslatát, így Kaprinyák távozik abból a parlamenti bizottságból, melynek eddig alelnöke volt.

Az ügy azért kapott különösen nagy figyelmet, mert az elmúlt hetekben ismét előkerültek a politikusról olyan felvételek, amelyeken afrikai vadászutakon elejtett állatok – köztük oroszlán, kafferbivaly és antilop – mellett pózol. A képek már korábban is ismertek voltak, most azonban újra komoly kritikát váltottak ki, különösen amiatt, hogy Kaprinyák éppen az Élő Környezetért Felelős Bizottság egyik vezető tisztségét töltötte be.

Kaprinyák Tibor mandátuma is bánhatta volna

A Tisza-frakció a múlt héten hallgatta meg Kaprinyákot, majd etikai vizsgálatot indított az ügyben. A vizsgálat idejére a képviselő parlamenti munkáját is felfüggesztették. A lehetséges következmények köre ekkor még jóval szélesebb volt. Czakó Czirbus Pál, az etikai bizottság egyik tagja a Telexnek azt mondta,

a szankciók a szóbeli figyelmeztetéstől akár addig is terjedhetnek, hogy Kaprinyáknak meg kell válnia országgyűlési mandátumától.

Ehhez képest a mostani döntés jóval enyhébb. Kaprinyák elveszíti helyét az Élő Környezetért Felelős Bizottságban, de marad országgyűlési képviselő, és a frakció később másik bizottsági pozíciót is kijelölhet számára.

Gajdos László nem tudott azonosulni Kaprinyák vadászatával

Gajdos László már korábban egyértelműen elhatárolódott Kaprinyák Tibor afrikai vadászatától, és azt írta: az állatokkal szembeni erőszakot elítéli, a vadászat pedig kifejezetten távol áll tőle. A miniszter azt is közölte, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium feladatköreinek kialakításakor tudatosan ügyelt arra, hogy a vadászat ne tartozzon a tárcához, mert szerinte az állatjólét és a vadászat intézményi szinten sem fér össze.