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Karácsony Gergely magát ünnepli, új szakaszról és a változásról posztolt: az olimpia után újabb grandiózus projektekről ír a főpolgármester – „3 és fél millió perce próbálok megfelelni"

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Jelentős átalakulást ígér Budapestnek a főpolgármester. Karácsony Gergely arról írt, hogy a fejlesztések egyszerre indulhatnak el.
VG
2026.10.15, 09:36
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Nagyszabású budapesti fejlesztéseket vetített előre Karácsony Gergely a főpolgármesterré választásának hetedik évfordulójára írt Facebook-bejegyzésében.

Karácsony Gergely,
Karácsony Gergely új szakaszról és a változásról posztolt / Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

„Több, mint 2500 napja vagyok hálás a bizalomért, és több, mint 3 és fél millió perce próbálok ennek megfelelni minden erőmmel” – írta Karácsony Gergely.

Bejegyzésének központi állítása szerint Budapest most új korszak előtt áll. Karácsony úgy értékelte: az elmúlt hét évből hatot a város működőképességének és értékeinek megvédése határozott meg, az Orbán-kormány általa Budapest-ellenesnek nevezett politikájával szemben. Szerinte emiatt a főváros nem fejlődhetett a szükséges ütemben.

„Időkényszerben vagyunk, be kell hozni az Orbán-kormány okozta lemaradást” – fogalmazott, hozzátéve: a várakozásai szerint érkező uniós források felhasználási szabályai is sürgetik a beruházásokat.

„Most olyan fejlesztések és beruházások kapujában vagyunk, amelyek a következő 130 évre teremtik meg a jövő Budapestjét. 

A kormánnyal nem küzdelemben, hanem partnerségben” – tette hozzá.

A felsorolásban szerepel a budai, majd a pesti fonódó villamos fejlesztése, a Nagykörút és a pesti alsó rakpart megújítása, valamint a Városháza Park zöldítése a szivacsváros elvei szerint. Karácsony a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését és a rákosrendezői beruházás elindítását is a tervek közé sorolta.

Emellett 

  • a HÉV-ek megújításáról, 
  • új villamosok 
  • és elektromos buszok érkezéséről, 
  • a közösségi közlekedés regionális szervezéséről, 
  • egységes parkolási rendszerről 
  • és az elhasználódott úthálózat felújításáról írt. 

A zöldterületi elképzelések között a Népligetet, a Városmajort, a Gellért-hegyet és a Római-partot nevezte meg.

„Azt is tudom, hogy a következő években sokan sokszor fogják szidni az anyukámat, pedig ő nem szolgált rá” – közölte.

Mint írta, az időnyomás miatt lényegében egyszerre kell elindítaniuk a nagy fejlesztéseket. Bár dolgoznak a kellemetlenségek csökkentésén, a változásokhoz a budapestiek türelmére is szükség lesz.

Karácsony a szociális és közbiztonsági problémák kezelését is feladatként jelölte meg: előbbiekre az újra életre hívni tervezett szolidaritási alappal, utóbbiakra a rendőrséggel együttműködve keresne választ.

„Az első hét évben sok küzdelemmel, de sikerrel védtük meg a városunk értékeit és működőképességét, akkor hát kezdődhetnek Budapest fejlesztésének és megújításának évei” – zárta bejegyzését. 

Posztjában arról nem írt, hogy a város a múlt héten nem volt csődhelyzetben, de csődközeli állapotba került. A főpolgármester szerint ezt sikerült elkerülni a kormánnyal kötött megállapodással és úgy fogalmazott, hogy a városra szabott olimpia összefoghatná azokat a fejlesztéseket, amelyeket egyébként is megvalósítanának. Úgy vélte, hogy Párizs példájából tanulva nyereséges olimpiát is lehet rendezni. 

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