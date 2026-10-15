Karácsony Gergely magát ünnepli, új szakaszról és a változásról posztolt: az olimpia után újabb grandiózus projektekről ír a főpolgármester – „3 és fél millió perce próbálok megfelelni"

Nagyszabású budapesti fejlesztéseket vetített előre Karácsony Gergely a főpolgármesterré választásának hetedik évfordulójára írt Facebook-bejegyzésében.

Karácsony Gergely új szakaszról és a változásról posztolt / Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

„Több, mint 2500 napja vagyok hálás a bizalomért, és több, mint 3 és fél millió perce próbálok ennek megfelelni minden erőmmel” – írta Karácsony Gergely.

Bejegyzésének központi állítása szerint Budapest most új korszak előtt áll. Karácsony úgy értékelte: az elmúlt hét évből hatot a város működőképességének és értékeinek megvédése határozott meg, az Orbán-kormány általa Budapest-ellenesnek nevezett politikájával szemben. Szerinte emiatt a főváros nem fejlődhetett a szükséges ütemben.

„Időkényszerben vagyunk, be kell hozni az Orbán-kormány okozta lemaradást” – fogalmazott, hozzátéve: a várakozásai szerint érkező uniós források felhasználási szabályai is sürgetik a beruházásokat.

„Most olyan fejlesztések és beruházások kapujában vagyunk, amelyek a következő 130 évre teremtik meg a jövő Budapestjét.

A kormánnyal nem küzdelemben, hanem partnerségben” – tette hozzá.

A felsorolásban szerepel a budai, majd a pesti fonódó villamos fejlesztése, a Nagykörút és a pesti alsó rakpart megújítása, valamint a Városháza Park zöldítése a szivacsváros elvei szerint. Karácsony a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését és a rákosrendezői beruházás elindítását is a tervek közé sorolta.

Emellett

a HÉV-ek megújításáról,

új villamosok

és elektromos buszok érkezéséről,

a közösségi közlekedés regionális szervezéséről,

egységes parkolási rendszerről

és az elhasználódott úthálózat felújításáról írt.

A zöldterületi elképzelések között a Népligetet, a Városmajort, a Gellért-hegyet és a Római-partot nevezte meg.

„Azt is tudom, hogy a következő években sokan sokszor fogják szidni az anyukámat, pedig ő nem szolgált rá” – közölte.

Mint írta, az időnyomás miatt lényegében egyszerre kell elindítaniuk a nagy fejlesztéseket. Bár dolgoznak a kellemetlenségek csökkentésén, a változásokhoz a budapestiek türelmére is szükség lesz.

Karácsony a szociális és közbiztonsági problémák kezelését is feladatként jelölte meg: előbbiekre az újra életre hívni tervezett szolidaritási alappal, utóbbiakra a rendőrséggel együttműködve keresne választ.