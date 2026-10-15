Karácsony Gergely magát ünnepli, új szakaszról és a változásról posztolt: az olimpia után újabb grandiózus projektekről ír a főpolgármester – „3 és fél millió perce próbálok megfelelni"
Nagyszabású budapesti fejlesztéseket vetített előre Karácsony Gergely a főpolgármesterré választásának hetedik évfordulójára írt Facebook-bejegyzésében.
„Több, mint 2500 napja vagyok hálás a bizalomért, és több, mint 3 és fél millió perce próbálok ennek megfelelni minden erőmmel” – írta Karácsony Gergely.
Bejegyzésének központi állítása szerint Budapest most új korszak előtt áll. Karácsony úgy értékelte: az elmúlt hét évből hatot a város működőképességének és értékeinek megvédése határozott meg, az Orbán-kormány általa Budapest-ellenesnek nevezett politikájával szemben. Szerinte emiatt a főváros nem fejlődhetett a szükséges ütemben.
„Időkényszerben vagyunk, be kell hozni az Orbán-kormány okozta lemaradást” – fogalmazott, hozzátéve: a várakozásai szerint érkező uniós források felhasználási szabályai is sürgetik a beruházásokat.
„Most olyan fejlesztések és beruházások kapujában vagyunk, amelyek a következő 130 évre teremtik meg a jövő Budapestjét.
A kormánnyal nem küzdelemben, hanem partnerségben” – tette hozzá.
A felsorolásban szerepel a budai, majd a pesti fonódó villamos fejlesztése, a Nagykörút és a pesti alsó rakpart megújítása, valamint a Városháza Park zöldítése a szivacsváros elvei szerint. Karácsony a 3-as metró meghosszabbítását, a diákváros megépítését és a rákosrendezői beruházás elindítását is a tervek közé sorolta.
Emellett
- a HÉV-ek megújításáról,
- új villamosok
- és elektromos buszok érkezéséről,
- a közösségi közlekedés regionális szervezéséről,
- egységes parkolási rendszerről
- és az elhasználódott úthálózat felújításáról írt.
A zöldterületi elképzelések között a Népligetet, a Városmajort, a Gellért-hegyet és a Római-partot nevezte meg.
„Azt is tudom, hogy a következő években sokan sokszor fogják szidni az anyukámat, pedig ő nem szolgált rá” – közölte.
Mint írta, az időnyomás miatt lényegében egyszerre kell elindítaniuk a nagy fejlesztéseket. Bár dolgoznak a kellemetlenségek csökkentésén, a változásokhoz a budapestiek türelmére is szükség lesz.
Karácsony a szociális és közbiztonsági problémák kezelését is feladatként jelölte meg: előbbiekre az újra életre hívni tervezett szolidaritási alappal, utóbbiakra a rendőrséggel együttműködve keresne választ.
„Az első hét évben sok küzdelemmel, de sikerrel védtük meg a városunk értékeit és működőképességét, akkor hát kezdődhetnek Budapest fejlesztésének és megújításának évei” – zárta bejegyzését.
Posztjában arról nem írt, hogy a város a múlt héten nem volt csődhelyzetben, de csődközeli állapotba került. A főpolgármester szerint ezt sikerült elkerülni a kormánnyal kötött megállapodással és úgy fogalmazott, hogy a városra szabott olimpia összefoghatná azokat a fejlesztéseket, amelyeket egyébként is megvalósítanának. Úgy vélte, hogy Párizs példájából tanulva nyereséges olimpiát is lehet rendezni.