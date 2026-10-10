Közös, a Facebookon közzétett levélben tiltakozott nyolc budapesti kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.

A polgármesterek fellázadtak Karácsony Gergely ellen – szerintük a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Karácsony Gergelynek címzett levél aláírói szerint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei ülésén olyan pénzügyi döntések születtek, amelyek alapvetően érintik a kerületeket és a budapestiek életét, az előkészítésbe mégsem vonták be az érintett önkormányzatokat.

Korábban még hat budapesti polgármester tiltakozott a kerületi parkolási bevételek tervezett elvonása ellen, és az utcán is számon kérte Karácsony Gergelyt.

A polgármesterek ezt az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlennek tartják. Álláspontjuk szerint a főpolgármester a kerületek bevonása nélkül kötött megállapodást a kormánnyal, amelynek következtében a kerületi önkormányzatok ellentételezés nélkül elveszítenék parkolási bevételeiket.

„Ennek a döntésnek az árát a kerületekben élő budapesti lakosok fogják megfizetni” – fogalmaztak.

A levélben Karácsony Gergelyt a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének, vagyis a BÖSZ-nek az elnökeként is felszólították: azonnal hívja össze a szervezet rendkívüli közgyűlését. Ezen a történtek következményeit és a szövetség jövőjét is megvitatnák.

Az aláírók a BÖSZ alapszabályára hivatkoztak, amely szerint a szervezet feladata a fővárosi és kerületi érdekek hatékony képviselete a mindenkori kormányzat felé. Szerintük a főpolgármester a megállapodással ezzel ellentétesen járt el.

A nyolc kerületvezető azt követeli, hogy Karácsony vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást, és álljon el a kerületi parkolási bevételek elvonásától.

A szolidaritási hozzájárulás csökkentését is sürgetik

A polgármesterek szerint a megállapodás a szolidaritási hozzájárulás rendszerét változatlanul hagyja. Úgy vélik, a főpolgármesternek a kormánnyal folytatott tárgyalásokon a kerületeket terhelő hozzájárulás eltörléséért, vagy legalább annak érdemi csökkentéséért is fel kell lépnie.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy immár a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése

– olvasható a nyílt levélben