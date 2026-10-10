Deviza
EUR/HUF364,96 0% USD/HUF325,73 0% GBP/HUF431,41 +0,13% CHF/HUF392,62 +0,12% PLN/HUF83,17 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,97 0% EUR/HUF364,96 0% USD/HUF325,73 0% GBP/HUF431,41 +0,13% CHF/HUF392,62 +0,12% PLN/HUF83,17 0% RON/HUF68,35 0% CZK/HUF14,97 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

A polgármesterek fellázadtak Karácsony Gergely ellen – szerintük a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nyolc budapesti kerületi polgármester közös levélben szólította fel Karácsony Gergelyt a kormánnyal kötött megállapodás felülvizsgálatára. Szerintük a parkolási bevételek tervezett elvonásával a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése.
VG
2026.10.10, 07:40
Frissítve: 2026.10.10, 07:59
Szóljon hozzá!

Közös, a Facebookon közzétett levélben tiltakozott nyolc budapesti kerületi polgármester a főváros és a kormány megállapodása ellen. A kerületvezetők a parkolási bevételek tervezett elvonását kifogásolják, és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének rendkívüli közgyűlését követelik.

Karácsony Gergely
A polgármesterek fellázadtak Karácsony Gergely ellen – szerintük a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A Karácsony Gergelynek címzett levél aláírói szerint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának október 1-jei ülésén olyan pénzügyi döntések születtek, amelyek alapvetően érintik a kerületeket és a budapestiek életét, az előkészítésbe mégsem vonták be az érintett önkormányzatokat.

Korábban még hat budapesti polgármester tiltakozott a kerületi parkolási bevételek tervezett elvonása ellen, és az utcán is számon kérte Karácsony Gergelyt.  

A polgármesterek ezt az önkormányzati autonómiával összeegyeztethetetlennek tartják. Álláspontjuk szerint a főpolgármester a kerületek bevonása nélkül kötött megállapodást a kormánnyal, amelynek következtében a kerületi önkormányzatok ellentételezés nélkül elveszítenék parkolási bevételeiket.

„Ennek a döntésnek az árát a kerületekben élő budapesti lakosok fogják megfizetni” – fogalmaztak.

A levélben Karácsony Gergelyt a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének, vagyis a BÖSZ-nek az elnökeként is felszólították: azonnal hívja össze a szervezet rendkívüli közgyűlését. Ezen a történtek következményeit és a szövetség jövőjét is megvitatnák.

Az aláírók a BÖSZ alapszabályára hivatkoztak, amely szerint a szervezet feladata a fővárosi és kerületi érdekek hatékony képviselete a mindenkori kormányzat felé. Szerintük a főpolgármester a megállapodással ezzel ellentétesen járt el.

A nyolc kerületvezető azt követeli, hogy Karácsony vizsgálja felül a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán kötött megállapodást, és álljon el a kerületi parkolási bevételek elvonásától.

A szolidaritási hozzájárulás csökkentését is sürgetik

A polgármesterek szerint a megállapodás a szolidaritási hozzájárulás rendszerét változatlanul hagyja. Úgy vélik, a főpolgármesternek a kormánnyal folytatott tárgyalásokon a kerületeket terhelő hozzájárulás eltörléséért, vagy legalább annak érdemi csökkentéséért is fel kell lépnie.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy immár a főpolgármester aktív részvételével folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése

– olvasható a nyílt levélben

Mint írták, a legutóbbi országgyűlési választás után abban bíztak, hogy ezen a gyakorlaton változtatni lehet. Azt szeretnék, hogy a következő évi költségvetések tervezése a túlélés helyett Budapest fejlesztéséről szóljon.

A közös levelet 

  • Soproni Tamás, 
  • Niedermüller Péter, 
  • Pikó András, 
  • aranyi Krisztina, 
  • László Imre, 
  • Tóth József, 
  • Rózsa András 
  • és Szaniszló Sándor 

írta alá.

Szóljon hozzá!
Budapest
Karácsony Gergely
parkolás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu