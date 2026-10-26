Az iparűzési adóból javítana a vállalhatatlan közbiztonsági állapotokon Karácsony Gergely: a főpolgármester a parkolási rendszerbe is belenyúlna − „átláthatatlan az egész!”

Karácsony Gergely hétfőre összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége közgyűlését, ahol a kerületi polgármesterekkel közösen átbeszélte a város előtt álló legfontosabb ügyeket. Erről számolt be a politikus egy Facebook-bejegyzésben.

Karácsony Gergely / Fotó: AFP

Karácsony Gergely javaslatai

A főpolgármester szerint az egyik legégetőbb probléma szociális krízis, ami részben közbiztonsági, részben köztisztasági problémaként jelenik meg Budapest közterületein.

Azt javaslom, hogy a kerületek és a főváros közösen a város iparűzésiadó-bevételének 1 százalékát kifejezetten a szociális krízis mérséklésére, a közterületi hajléktalanság és drogfogyasztás visszaszorítására fordítsák

− írta Karácsony Gergely, valamint hozzátette, hogy ez nem egy hatalmas összeg, azonban sokszorosa annak, amit jelenleg a város erre a célra tud fordítani.

Hangsúlyozta, hogy az utak olyan katasztrofális állapotban vannak, hogy nemcsak az autós, de a közösségi és a kerékpáros közlekedés biztonságát is veszélyben van. Karácsony Gergely ennek megoldását a parkolási rendszer reformjában látja. Indoklása szerint jelenleg a bevetélek több mint felét a 13 kerület által párhuzamosan működtetett rendszer üzemeltetése viszi el. Az javasolta, hogy legyen egy egységes, átlátható, a bevett modern parkolásellenőrzési technikákat használó, sokkal olcsóbban működő megoldás, a megnövekedett nyereséget pedig fordítsák az utak felújítására. Tervei szerint a főváros és a kerületek az útfelújítási feladatokkal nagyjából arányosan, 60–40 százalékban osztoznának a bevételeken. Ezenkívül európai uniós támogatásokat is igénybe lehet venni infrastrukturális beruházásokhoz.

A főpolgármester úgy látja, hogy a turizmus árnyoldalai sok budapesti polgár életét nehezítik meg. A turisták által befizetett adó teljes egészében a kerületi önkormányzatokhoz kerül, miközben a turizmus szervezése, az azzal járó feszültségek oldása a főváros feladata. Ezt a feladatot forrás nélkül nem lehet ellátni, ezért változtatni kell a jelenlegi helyzeten.

A lakhatási nehézségekkel kapcsolatban kiemelte, hogy az ingatlanárak megfizethetetlenek, amit véleménye szerint a kevés elérhető és megfizethető bérlakás okoz. Elárulta azt is, hogy az elmúlt években számos európai nagyváros polgármesterével közösen dolgozott azért, hogy az Európai Unió külön forrást biztosítson a városoknak bérlakások építésére és felújítására.

Legutóbb épp Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével beszéltem erről a Városházán. A lobbizásunk sikeres volt, hamarosan egy igen jelentős, 32 milliárd forintos, a főváros által koordinált bérlakásépítési és -felújítási program indul Budapesten

− fogalmazott Karácsony Gergely, aki javasolta, hogy ez a keret legyen elérhető a kerületek számára is.