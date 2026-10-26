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Az iparűzési adóból javítana a vállalhatatlan közbiztonsági állapotokon Karácsony Gergely: a főpolgármester a parkolási rendszerbe is belenyúlna − „átláthatatlan az egész!”

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Újabb ötletekkel állt elő a főpolgármester. Karácsony Gergely tanácskozásra hívta a budapesti kerületek vezetőit és a megbeszélés alkalmával több aktuális közéleti témát is érintettek. Többek között szóba került a fővárost napjainkban jellemző szociális krízis, az úthálózat rossz állapota, a turizmus helyzete, a lakhatási nehézségek, valamint nem utolsó sorban a parkolási rendszer átalakítása is.
VG
2026.10.26, 18:52
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Karácsony Gergely hétfőre összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége közgyűlését, ahol a kerületi polgármesterekkel közösen átbeszélte a város előtt álló legfontosabb ügyeket. Erről számolt be a politikus egy Facebook-bejegyzésben.

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely / Fotó: AFP

Karácsony Gergely javaslatai

A főpolgármester szerint az egyik legégetőbb probléma szociális krízis, ami részben közbiztonsági, részben köztisztasági problémaként jelenik meg Budapest közterületein.

Azt javaslom, hogy a kerületek és a főváros közösen a város iparűzésiadó-bevételének 1 százalékát kifejezetten a szociális krízis mérséklésére, a közterületi hajléktalanság és drogfogyasztás visszaszorítására fordítsák

− írta Karácsony Gergely, valamint hozzátette, hogy ez nem egy hatalmas összeg, azonban sokszorosa annak, amit jelenleg a város erre a célra tud fordítani.

Hangsúlyozta, hogy az utak olyan katasztrofális állapotban vannak, hogy nemcsak az autós, de a közösségi és a kerékpáros közlekedés biztonságát is veszélyben van. Karácsony Gergely ennek megoldását a parkolási rendszer reformjában látja. Indoklása szerint jelenleg a bevetélek több mint felét a 13 kerület által párhuzamosan működtetett rendszer üzemeltetése viszi el. Az javasolta, hogy legyen egy egységes, átlátható, a bevett modern parkolásellenőrzési technikákat használó, sokkal olcsóbban működő megoldás, a megnövekedett nyereséget pedig fordítsák az utak felújítására. Tervei szerint a  főváros és a kerületek az útfelújítási feladatokkal nagyjából arányosan, 60–40 százalékban osztoznának a bevételeken. Ezenkívül európai uniós támogatásokat is igénybe lehet venni infrastrukturális beruházásokhoz.

A főpolgármester úgy látja, hogy a turizmus árnyoldalai sok budapesti polgár életét nehezítik meg. A turisták által befizetett adó teljes egészében a kerületi önkormányzatokhoz kerül, miközben a turizmus szervezése, az azzal járó feszültségek oldása a főváros feladata. Ezt a feladatot forrás nélkül nem lehet ellátni, ezért változtatni kell a jelenlegi helyzeten.

A lakhatási nehézségekkel kapcsolatban kiemelte, hogy az ingatlanárak megfizethetetlenek, amit véleménye szerint a kevés elérhető és megfizethető bérlakás okoz. Elárulta azt is, hogy az elmúlt években számos európai nagyváros polgármesterével közösen dolgozott azért, hogy az Európai Unió külön forrást biztosítson a városoknak bérlakások építésére és felújítására.

Legutóbb épp Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével beszéltem erről a Városházán. A lobbizásunk sikeres volt, hamarosan egy igen jelentős, 32 milliárd forintos, a főváros által koordinált bérlakásépítési és -felújítási program indul Budapesten

− fogalmazott Karácsony Gergely, aki javasolta, hogy ez a  keret legyen elérhető a kerületek számára is.

A főpolgármester elégedett a 2027-es költségvetés tervezetével

A kormány által benyújtott költségvetés-tervezet nemcsak a főváros, de a fővárosi kerületek számára is jelentős előrelépést hoz a főpolgármester szerint. Úgy számol, hogy terheik 13 milliárd forinttal csökkennek majd. A politikus korábban üdvözölte, hogy míg az előző kormány az inflációnál alacsonyabb mértékben emelte az önkormányzatoknak szánt normatív támogatásokat az elmúlt években, most ez a bejelentett 64 milliárdos emeléssel változik. Pozitívnak nevezte továbbá, hogy a szolidaritási hozzájárulás jelentős mértékben, több mint 15 százalékkal csökken 2027-ben. Ezenkívül a jövő évi büdzsé tervezetében szerepel a vidéki nagyvárosok követelése, így a települések visszakapják a helyi közösségi közlekedési támogatást.

Ez egy nagyon jó költségvetési tervezet

− mondta Karácsony Gergely, aki szerint az önkormányzatok és a kormány partnerségben tudnak majd együtt dolgozni a jövőben.

Közben egyre élhetetlenebbé válik Budapest

Budapest belső kerületeinek közbiztonsági helyzete az elmúlt időszakban egyre aggasztóbb. Pósfai Gábor a nyáron közbiztonsági akció végrehajtását rendelte el, azonban a beavatkozás nem oldotta meg a helyzetet. A tárcavezető szerint ennek oka, hogy a probléma háttere összetett, a mögöttes szociális és egészségügyi kihívások pedig az érintett területek és szakemberek bevonását teszik szükségessé.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, nemrégiben civilek tartottak demonstrációt a jobb közbiztonságért a nyolcadik kerületi Horváth Mihály téren. A szervezők célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a kerékpár- és rollerlopásokra, társasházi betörésekre, valamint tudatmódosító szerek hatása alatt álló, garázda emberekre az utcákon és a tömegközlekedési eszközökön.

A rendezvény kapcsán közzétett felhívás hangsúlyozta, hogy egyes belvárosi közterületeken rendszeressé vált a kábítószer-kereskedelem és a szerhasználat, a járókelőket pedig rendszeres zaklatások érik.

A helyzet annyira lesújtó, hogy a felújított Blaha Lujza tér környékén érdekelt, névtelenséget kérő befektető és üzlettulajdonos arról számolt be a Világgazdaságnak, hogy a terület köztisztasági és a közbiztonsági helyzete már a vállalkozások működésére és a negyed gazdasági megítélésére is hatással van.

Energiaválság

Energiaválság
1997 cikk
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Budapest
közbiztonság
Karácsony Gergely
közlekedés
köztisztaság

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