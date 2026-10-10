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Török Gábor lerántotta a leplet Magyar Péter és Karácsony Gergely paktumáról: a Tisza már 2029-es választásokra készülhet

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Megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. Török Gábor szerint a megállapodással a Tisza nyert, Karácsony Gergely pedig veszített.
VG
2026.10.10, 17:19
Frissítve: 2026.10.10, 17:19
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A kormány és a főpolgármester megállapodása „lélegeztetőgépre tette” a fővárost Török Gábor szerint, aki ügy véli, hogy Karácsony Gergely sikerként tudja eladni azt, hogy nem megy csődbe a főváros, de valójában ezt csak a kerületi hátországa bizalmának elvesztésével tudta elérni. A politológus szerint a Tisza már a főpolgármesteri pozíció megszerzésében is gondolkodhat.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (b), Magyar Péter miniszterelnök (k), Karácsony Gergely budapesti főpolgármester (j)
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (b), Magyar Péter miniszterelnök (k), Karácsony Gergely budapesti főpolgármester (j) / Fotó: Polyák Attila

A politikai elemző úgy véli, hogy ebből a megállapodásból nem Karácsony Gergely profitált többet, hanem Vitézy Dávid és Magyar Péter – mondta a Törökülés című műsorban. Hozzátette, hogy 2024 és 2026 között Vitézy Dávid egyértelműen arra készült, hogy a következő választáson már ne csak pár szavazat legyen a különbség, hanem nyerni tudjon akár a jelenlegi főpolgármesterrel szemben is – írta az InfoStart.

„Nagy kérdés, hogy Vitézy Dávidnak van-e még ambíciója, ami az önkormányzati politikát illeti. Mennyiben az országos politikában látja a jövőjét, vagy mennyire maradt meg továbbra is a fővárosi terv?” – tette fel a kérdést a politológus.

„Képzeljünk el egy 2029-es helyzetet, amikor Karácsony Gergely újra akar indulni. Kik fogják őt támogatni? Azok a szövetségesei, akiket most elárult? Biztosan nem. A Tisza Párt nagy valószínűséggel szintén nem” – sorolta Török Gábor.

Az elemző véleménye szerint Karácsony Gergely esélyei minimálisra csökkentek a főpolgármesteri újraválasztásával kapcsolatban, ha 2029-ben Vitézy Dávid is elindul.

A politológus kiemelte, hogy amennyire a Tisza számára nem lett volna vállalható forgatókönyv Budapest csődbe jutása, annyira nem engedhette meg Karácsony Gergely sem, hogy kormányozhatatlanná váljon a főváros. Török Gábor úgy látja, inkább a kormánynak sikerült elérnie – a saját szempontjai szerint – egy elég jó opciót a lehetséges kimenetek közül, még akkor is, hogy akár egy előrehozott választást is ki lehetett volna kényszeríteni politikailag.

Török Gábor szerint Karácsony Gergely sorsa megpecsételődni látszik

„Lélegeztetőgépre tették a fővárost. Annyi támogatást kap Budapest, amennyi minimálisan elegendő arra, hogy ne menjen csődbe. Cserében megmarad a szolidaritási adó, nem kell jelentős reformot végrehajtani. Plusz van egy nagyon komoly politikai haszon: bedugták a küllők közé a botot a fővárosban” – foglalta össze a politológus, aki szerint egy olyan helyzetet állítottak elő, amelyben Karácsony Gergely jelentősen meggyengült politikailag, mivel a kerületi hátországában megrendült a belé vetett bizalom.

„Ha most a Tisza fejével gondolkodunk, a főváros pacifikálva van. Nyilván úgy számolnak, hogy 2029-ben vagy akár előbb érdemes lenne a főpolgármesteri pozíciót is megszerezni” – foglalta össze Török Gábor, rávilágítva, hogy szerint a mostani szituációval miért nem egy win-win helyzet alakult ki a felek között.

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