Török Gábor lerántotta a leplet Magyar Péter és Karácsony Gergely paktumáról: a Tisza már 2029-es választásokra készülhet

A kormány és a főpolgármester megállapodása „lélegeztetőgépre tette” a fővárost Török Gábor szerint, aki ügy véli, hogy Karácsony Gergely sikerként tudja eladni azt, hogy nem megy csődbe a főváros, de valójában ezt csak a kerületi hátországa bizalmának elvesztésével tudta elérni. A politológus szerint a Tisza már a főpolgármesteri pozíció megszerzésében is gondolkodhat.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter (b), Magyar Péter miniszterelnök (k), Karácsony Gergely budapesti főpolgármester (j) / Fotó: Polyák Attila

A politikai elemző úgy véli, hogy ebből a megállapodásból nem Karácsony Gergely profitált többet, hanem Vitézy Dávid és Magyar Péter – mondta a Törökülés című műsorban. Hozzátette, hogy 2024 és 2026 között Vitézy Dávid egyértelműen arra készült, hogy a következő választáson már ne csak pár szavazat legyen a különbség, hanem nyerni tudjon akár a jelenlegi főpolgármesterrel szemben is – írta az InfoStart.

„Nagy kérdés, hogy Vitézy Dávidnak van-e még ambíciója, ami az önkormányzati politikát illeti. Mennyiben az országos politikában látja a jövőjét, vagy mennyire maradt meg továbbra is a fővárosi terv?” – tette fel a kérdést a politológus.

„Képzeljünk el egy 2029-es helyzetet, amikor Karácsony Gergely újra akar indulni. Kik fogják őt támogatni? Azok a szövetségesei, akiket most elárult? Biztosan nem. A Tisza Párt nagy valószínűséggel szintén nem” – sorolta Török Gábor.

Az elemző véleménye szerint Karácsony Gergely esélyei minimálisra csökkentek a főpolgármesteri újraválasztásával kapcsolatban, ha 2029-ben Vitézy Dávid is elindul.

A politológus kiemelte, hogy amennyire a Tisza számára nem lett volna vállalható forgatókönyv Budapest csődbe jutása, annyira nem engedhette meg Karácsony Gergely sem, hogy kormányozhatatlanná váljon a főváros. Török Gábor úgy látja, inkább a kormánynak sikerült elérnie – a saját szempontjai szerint – egy elég jó opciót a lehetséges kimenetek közül, még akkor is, hogy akár egy előrehozott választást is ki lehetett volna kényszeríteni politikailag.

Török Gábor szerint Karácsony Gergely sorsa megpecsételődni látszik

„Lélegeztetőgépre tették a fővárost. Annyi támogatást kap Budapest, amennyi minimálisan elegendő arra, hogy ne menjen csődbe. Cserében megmarad a szolidaritási adó, nem kell jelentős reformot végrehajtani. Plusz van egy nagyon komoly politikai haszon: bedugták a küllők közé a botot a fővárosban” – foglalta össze a politológus, aki szerint egy olyan helyzetet állítottak elő, amelyben Karácsony Gergely jelentősen meggyengült politikailag, mivel a kerületi hátországában megrendült a belé vetett bizalom.