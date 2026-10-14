A főpolgármester friss videójában arról beszélt, hogy a város a múlt héten nem volt csődhelyzetben, de csődközeli állapotba került. Ezt azonban sikerült elkerülni a kormánnyal kötött megállapodással.

Karácsony Gergely megmagyarázta: múlt héten még csődközeli állapotban volt a főváros – most már nyereséges olimpiát rendezne / Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

Mint mondta, bár nagyon szigorú takarékoskodásra és gazdálkodásra van szükség, „van fény az alagút végén”, és a város működése biztosított. Hozzátette, hogy rengeteg uniós forrás érkezik, és „tele leszünk” fejlesztésekkel, ezért szerinte eljött a nagyívű fejlesztések ideje.

Hét ország, köztük Magyarország is jelezte szándékát a 2036-os nyári ötkarikás játékok megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) kedden arról számolt be, hogy hazánk mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik az olimpiarendezés iránt.

„Hogy ebbe belefér-e olimpia vagy nem, azt közösen meg fogjuk beszélni” – fogalmazott Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint: egy, a városra szabott olimpia összefoghatná azokat a fejlesztéseket, amelyeket egyébként is megvalósítanának.

Úgy véli, Párizs példájából tanulva nyereséges olimpiát is lehet rendezni.

Olimpia 2036: kiszámolták, hogy mennyibe kerülne most Magyarországnak a rendezés

Szabados Gábor sportközgazdász elmondta: a magyar esélyeket egyelőre nehéz megítélni, mert rendkívül erősek a riválisok. A versenytársak gazdasági erejük, méretük vagy pénzügyi lehetőségeik alapján jelentős előnyben vannak. Magyarországnak és Budapestnek komoly fejlesztésekre lenne szüksége ahhoz, hogy készen álljon a rendezésre.

A sportlétesítmények mellett elsősorban a közlekedés és a kiszolgáló infrastruktúra igényelne nagy beruházásokat.

A szakember szerint ugyanakkor a korábbi sikeres sportesemények erősítik a Magyarország iránti bizalmat. Budapest az elmúlt évtizedekben úszó- és atlétikai világbajnokságot is rendezett, bizonyítva szervezési képességeit. A magyar elképzeléseknek kedvezhet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 reformprogramja is, amely a kisebb országok számára is elérhetőbbé tenné az olimpiarendezést, és rugalmasabb helyszínválasztást tesz lehetővé. Az erős riválisokkal azonban így is nehéz lenne versenyezni.