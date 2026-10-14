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Karácsony Gergely megmagyarázta: múlt héten még csődközeli állapotban volt a főváros – most már nyereséges olimpiát rendezne

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Pár napja csődközeli állapotban volt Budapest, most már egy nyereséges olimpia lehetőségéről beszél a főpolgármester. Karácsony Gergely szerint a kormánnyal kötött megállapodás biztosítja a város működését, az érkező uniós források pedig nagyívű fejlesztések előtt nyithatják meg az utat.
VG
2026.10.14, 15:10
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A főpolgármester friss videójában arról beszélt, hogy a város a múlt héten nem volt csődhelyzetben, de csődközeli állapotba került. Ezt azonban sikerült elkerülni a kormánnyal kötött megállapodással

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely megmagyarázta: múlt héten még csődközeli állapotban volt a főváros – most már nyereséges olimpiát rendezne / Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

Mint mondta, bár nagyon szigorú takarékoskodásra és gazdálkodásra van szükség, „van fény az alagút végén”, és a város működése biztosított. Hozzátette, hogy rengeteg uniós forrás érkezik, és „tele leszünk” fejlesztésekkel, ezért szerinte eljött a nagyívű fejlesztések ideje.

Hét ország, köztük Magyarország is jelezte szándékát a 2036-os nyári ötkarikás játékok megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (IOC) kedden arról számolt be, hogy hazánk mellett India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Németország és Törökország érdeklődik az olimpiarendezés iránt. 

„Hogy ebbe belefér-e olimpia vagy nem, azt közösen meg fogjuk beszélni” – fogalmazott Karácsony Gergely.

A főpolgármester szerint: egy, a városra szabott olimpia összefoghatná azokat a fejlesztéseket, amelyeket egyébként is megvalósítanának. 

Úgy véli, Párizs példájából tanulva nyereséges olimpiát is lehet rendezni. 

Olimpia 2036: kiszámolták, hogy mennyibe kerülne most Magyarországnak a rendezés

Szabados Gábor sportközgazdász elmondta: a magyar esélyeket egyelőre nehéz megítélni, mert rendkívül erősek a riválisok. A versenytársak gazdasági erejük, méretük vagy pénzügyi lehetőségeik alapján jelentős előnyben vannak. Magyarországnak és Budapestnek komoly fejlesztésekre lenne szüksége ahhoz, hogy készen álljon a rendezésre. 

A sportlétesítmények mellett elsősorban a közlekedés és a kiszolgáló infrastruktúra igényelne nagy beruházásokat.

A szakember szerint ugyanakkor a korábbi sikeres sportesemények erősítik a Magyarország iránti bizalmat. Budapest az elmúlt évtizedekben úszó- és atlétikai világbajnokságot is rendezett, bizonyítva szervezési képességeit. A magyar elképzeléseknek kedvezhet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Agenda 2020 reformprogramja is, amely a kisebb országok számára is elérhetőbbé tenné az olimpiarendezést, és rugalmasabb helyszínválasztást tesz lehetővé. Az erős riválisokkal azonban így is nehéz lenne versenyezni.

Az olimpia költségeit illetően Szabados Gábor elfogadhatónak tartja a 4000–5000 milliárd forintos becsléseket, Magyarország esetében azonban ennél jóval nagyobb összeggel számol. A szükséges infrastrukturális beruházásokkal együtt szerinte reálisan mintegy 10 ezer milliárd forintba kerülhetne a rendezés.

A legfontosabb megtérülést a fejlesztések későbbi hasznosítása jelenthetné. A közlekedési beruházások, a szálláshelyek és más létesítmények az olimpia után is Budapestet és az országot szolgálnák. A látogatók költései jelentős bevételt hozhatnának a helyi vállalkozásoknak, ezt azonban a szakember szerint nem szabad túlbecsülni. Az olimpia tartós előnye elsősorban a megújuló infrastruktúrából és az ország nemzetközi ismertségének erősödéséből származhatna.

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fejlesztés
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Budapest
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