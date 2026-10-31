Kármán András nagyon nem fog örülni, Magyar Péter máris leírta, hogy módosíthatják a költségvetést: csak 15 órája nyújtotta be a Tisza-kormány a parlamentnek – „Nem hinném”

Még 15 óra sem telt el a jövő évi költségvetés benyújtása óta, Magyar Péter máris egy lehetséges módosításról beszél. A miniszterelnök a Telex egyik Facebook-bejegyzésére reagálva kérdőjelezte meg a költségvetés egyik rendelkezésének fennmaradását, amelyet Kármán András pénzügyminiszter alig néhány órával korábban terjesztett az Országgyűlés elé.

Kármán András nagyon nem fog örülni, Magyar Péter máris leírta, hogy módosíthatják a költségvetést. / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kármán András vakarhatja a fejét, Magyar Péter „beadta” az első költségvetési módosítót

A Telex arról számolt be, hogy a Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben is meghagyná a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos jótékonysági keretét. Ebből az összegből a korábbi államfők az általuk kiválasztott szervezeteket és közcélú kezdeményezéseket támogathatják.

A lap Facebook-bejegyzése alatt azonban váratlanul maga Magyar Péter jelent meg, aki a következőt írta:

Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet...egyébként nem hinném. Január 1. még messze van.

A miniszterelnök tehát alig néhány órával a benyújtás után máris kétségbe vonta, hogy a pénzügyminisztere által előterjesztett költségvetés egyik tétele változatlan formában megmarad.

A miniszterelnök egyelőre nem részletezte, hogy teljes egészében megszüntetné-e a volt köztársasági elnökök jótékonysági keretét, vagy más formában alakítaná át a támogatást. Facebook-kommentje alapján azonban a 73 millió forintos előirányzat sorsa korántsem tekinthető eldöntöttnek.

Szakított a hagyományokkal a Tisza, idén egészen máshogy zajlott a költségvetéstervezet benyújtása, mint a megelőző években

Lapunk beszámolt róla, hogy formabontó módon zajlott a költségvetési törvényjavaslat parlament elé terjesztése is. A 2027-es költségvetés bemutatása több szempontból is szakított a korábbi gyakorlattal. A Tisza-kormány a korábban megszokott tavaszi időpont helyett október végén nyújtotta be a tervezetet, amelynek főbb intézkedéseit Magyar Péter már tíz nappal korábban ismertette a parlamentben.

A részletes, közel 350 oldalas dokumentum azonban csak péntek késő este, alig húsz perccel a határidő lejárta előtt vált hozzáférhetővé.

Elmaradt a hagyományos, sajtónyilvános átadási ceremónia is: Kármán András pénzügyminiszter és Forsthoffer Ágnes házelnök egy rövid, kedélyes hangvételű videóban mutatta be a költségvetés átadását. A törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának menetét pedig a házelnök ismertette a Facebookon megosztott videójának kísérőszövegében.