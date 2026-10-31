Deviza
EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,98 0% GBP/HUF439,37 0% CHF/HUF398,09 0% PLN/HUF83,08 0% RON/HUF68,57 0% CZK/HUF15,03 0% EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,98 0% GBP/HUF439,37 0% CHF/HUF398,09 0% PLN/HUF83,08 0% RON/HUF68,57 0% CZK/HUF15,03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kármán András nagyon nem fog örülni, Magyar Péter máris leírta, hogy módosíthatják a költségvetést: csak 15 órája nyújtotta be a Tisza-kormány a parlamentnek – „Nem hinném”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Még 15 órát sem élt a Tisza-kormány első költségvetési tervezete, máris megérkezett a miniszterelnöki kifogás. Kármán András pénzügyminiszter pénteken nyújtotta be a javaslatot, Magyar Péter pedig szombaton már jelezte, hogy változtatna rajta.
VG
2026.10.31, 15:18
Frissítve: 2026.10.31, 16:02
Szóljon hozzá!

Még 15 óra sem telt el a jövő évi költségvetés benyújtása óta, Magyar Péter máris egy lehetséges módosításról beszél. A miniszterelnök a Telex egyik Facebook-bejegyzésére reagálva kérdőjelezte meg a költségvetés egyik rendelkezésének fennmaradását, amelyet Kármán András pénzügyminiszter alig néhány órával korábban terjesztett az Országgyűlés elé.

Kármán András, Magyar Péter
Kármán András nagyon nem fog örülni, Magyar Péter máris leírta, hogy módosíthatják a költségvetést. / Fotó: Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kármán András vakarhatja a fejét, Magyar Péter „beadta” az első költségvetési módosítót

A Telex arról számolt be, hogy a Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben is meghagyná a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos jótékonysági keretét. Ebből az összegből a korábbi államfők az általuk kiválasztott szervezeteket és közcélú kezdeményezéseket támogathatják.

A lap Facebook-bejegyzése alatt azonban váratlanul maga Magyar Péter jelent meg, aki a következőt írta:

Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet...egyébként nem hinném. Január 1. még messze van.

A miniszterelnök tehát alig néhány órával a benyújtás után máris kétségbe vonta, hogy a pénzügyminisztere által előterjesztett költségvetés egyik tétele változatlan formában megmarad.

A miniszterelnök egyelőre nem részletezte, hogy teljes egészében megszüntetné-e a volt köztársasági elnökök jótékonysági keretét, vagy más formában alakítaná át a támogatást. Facebook-kommentje alapján azonban a 73 millió forintos előirányzat sorsa korántsem tekinthető eldöntöttnek.

Szakított a hagyományokkal a Tisza, idén egészen máshogy zajlott a költségvetéstervezet benyújtása, mint a megelőző években

Lapunk beszámolt róla, hogy formabontó módon zajlott a költségvetési törvényjavaslat parlament elé terjesztése is. A 2027-es költségvetés bemutatása több szempontból is szakított a korábbi gyakorlattal. A Tisza-kormány a korábban megszokott tavaszi időpont helyett október végén nyújtotta be a tervezetet, amelynek főbb intézkedéseit Magyar Péter már tíz nappal korábban ismertette a parlamentben. 

A részletes, közel 350 oldalas dokumentum azonban csak péntek késő este, alig húsz perccel a határidő lejárta előtt vált hozzáférhetővé. 

Elmaradt a hagyományos, sajtónyilvános átadási ceremónia is: Kármán András pénzügyminiszter és Forsthoffer Ágnes házelnök egy rövid, kedélyes hangvételű videóban mutatta be a költségvetés átadását. A törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának menetét pedig a házelnök ismertette a Facebookon megosztott videójának kísérőszövegében.

A házszabály szerint az általános vita legkorábban a benyújtást követő 14. napon kezdődhet meg, a pontos menetrendről a Házbizottság fog dönteni. Az általános vita kezdetén

  • a kormány képviselője ismerteti a tervezetet, 
  • majd az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke, 
  • valamint a parlamenti frakciók vezérszónokai szólalnak fel. 

A vitára összesen 30 óra áll rendelkezésre, amelyet egyenlő arányban osztanak meg a kormánypártok és az ellenzék között. Az általános vitát követően az Országgyűlés állandó bizottságai, valamint a nemzetiségeket képviselő bizottság is megtárgyalja a tervezetet és a képviselők módosító indítványait.

Kapcsolódó
Szóljon hozzá!
költségvetés
Kármán András
Magyar Péter

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu