Kármán András nagyon nem fog örülni, Magyar Péter máris leírta, hogy módosíthatják a költségvetést: csak 15 órája nyújtotta be a Tisza-kormány a parlamentnek – „Nem hinném”
Még 15 óra sem telt el a jövő évi költségvetés benyújtása óta, Magyar Péter máris egy lehetséges módosításról beszél. A miniszterelnök a Telex egyik Facebook-bejegyzésére reagálva kérdőjelezte meg a költségvetés egyik rendelkezésének fennmaradását, amelyet Kármán András pénzügyminiszter alig néhány órával korábban terjesztett az Országgyűlés elé.
Kármán András vakarhatja a fejét, Magyar Péter „beadta” az első költségvetési módosítót
A Telex arról számolt be, hogy a Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben is meghagyná a volt köztársasági elnökök évi 73 millió forintos jótékonysági keretét. Ebből az összegből a korábbi államfők az általuk kiválasztott szervezeteket és közcélú kezdeményezéseket támogathatják.
A lap Facebook-bejegyzése alatt azonban váratlanul maga Magyar Péter jelent meg, aki a következőt írta:
Sikerült megint megtalálnotok a legfontosabb részletet...egyébként nem hinném. Január 1. még messze van.
A miniszterelnök tehát alig néhány órával a benyújtás után máris kétségbe vonta, hogy a pénzügyminisztere által előterjesztett költségvetés egyik tétele változatlan formában megmarad.
A miniszterelnök egyelőre nem részletezte, hogy teljes egészében megszüntetné-e a volt köztársasági elnökök jótékonysági keretét, vagy más formában alakítaná át a támogatást. Facebook-kommentje alapján azonban a 73 millió forintos előirányzat sorsa korántsem tekinthető eldöntöttnek.
Szakított a hagyományokkal a Tisza, idén egészen máshogy zajlott a költségvetéstervezet benyújtása, mint a megelőző években
Lapunk beszámolt róla, hogy formabontó módon zajlott a költségvetési törvényjavaslat parlament elé terjesztése is. A 2027-es költségvetés bemutatása több szempontból is szakított a korábbi gyakorlattal. A Tisza-kormány a korábban megszokott tavaszi időpont helyett október végén nyújtotta be a tervezetet, amelynek főbb intézkedéseit Magyar Péter már tíz nappal korábban ismertette a parlamentben.
A részletes, közel 350 oldalas dokumentum azonban csak péntek késő este, alig húsz perccel a határidő lejárta előtt vált hozzáférhetővé.
Elmaradt a hagyományos, sajtónyilvános átadási ceremónia is: Kármán András pénzügyminiszter és Forsthoffer Ágnes házelnök egy rövid, kedélyes hangvételű videóban mutatta be a költségvetés átadását. A törvényjavaslat parlamenti tárgyalásának menetét pedig a házelnök ismertette a Facebookon megosztott videójának kísérőszövegében.
A házszabály szerint az általános vita legkorábban a benyújtást követő 14. napon kezdődhet meg, a pontos menetrendről a Házbizottság fog dönteni. Az általános vita kezdetén
- a kormány képviselője ismerteti a tervezetet,
- majd az Állami Számvevőszék és a Költségvetési Tanács elnöke,
- valamint a parlamenti frakciók vezérszónokai szólalnak fel.
A vitára összesen 30 óra áll rendelkezésre, amelyet egyenlő arányban osztanak meg a kormánypártok és az ellenzék között. Az általános vitát követően az Országgyűlés állandó bizottságai, valamint a nemzetiségeket képviselő bizottság is megtárgyalja a tervezetet és a képviselők módosító indítványait.