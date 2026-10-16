Orbán Anitáék véletlenül lebuktathatták az ukránok egyik legsötétebb ügyét: mégis ők szerkesztik a halállistát? Egy magyar állampolgárt már leszedtek róla
Lekerült Kerkez Milos neve a Mirotvorec nevű ukrán honlapról, amely Ukrajna ellenségeinek tekintett személyek adatait teszi közzé. A HVG értesülései szerint a magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool védőjének eltávolításában a Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint Orbán Anita és a külügyminisztérium közbenjárása is szerepet játszhatott.
Kerkez Milos lekerült a Mirotvorec nevű, Kijevben működő honlap adatbázisából, amely az Ukrajna ellenségeinek vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A HVG értesülései szerint a magyar válogatott és a Liverpool futballistájának eltávolításában a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és a külügyminisztérium is közreműködhetett. A tárca a lap kérdésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy részt vett az ügy rendezésében. Kerkez nevének törlése önmagában pozitív fejlemény, a közbenjárásról szóló értesülés azonban új megvilágításba helyezi a külügyminiszter korábbi nyilatkozatát.
A Mirotvorec, magyarul Béketeremtő, 2014 óta működik Kijevben. Adatbázisában olyan embereket listáz, akiket Ukrajna ellenségének vagy oroszbarátnak tart. Kerkez Milos és édesapja a magyar és az ukrán válogatott budapesti Nemzetek Ligája-mérkőzése után került fel az oldalra.
Mit keresett Kerkez Milos az ukrán halállistán?
A találkozó hajrájában feszült jelenetek játszódtak le a pályán: az ukrán Olekszandr Nazarenko kiállítása után lökdösődés alakult ki, Kerkez pedig több ukrán játékossal is összeszólalkozott. A lefújást követően a futballista édesapja az Instagramon osztott meg egy felvételt az esetről, amely alá az orosz AK-47 rapcsapat Russian Paradise című számát vágta be. A dalválasztás és a bejegyzés ukrán részről felháborodást váltott ki, a Mirotvorec pedig azzal a váddal vette fel a listára a futballistát és apját, hogy „támogatja az orosz agressziót”.
Kerkez neve már nem található az adatbázisban, édesapja azonban továbbra is szerepel rajta, oroszpárti provokátorként feltüntetve. A honlapra való felkerülés és az onnan történő eltávolítás önmagában nem jelent hivatalos ukrán állami döntést.
Orbán Anita külügyminiszter október elején nyilvánosan is reagált az ügyre.
Mélyen elítélem magyar állampolgárok, Kerkez Milos és Hidvéghi Balázs megbélyegzését, bárminemű listázását, esetleges fenyegetését
– írta közösségi oldalán. Azt is közölte, hogy a kormányülés margóján egész hétvégén egyeztetett ukrán kormányzati képviselőkkel, az MLSZ-szel, a nagykövetséggel és kollégáival a helyzet rendezéséről.
A külügyminiszter akkor hangsúlyozta: „a szóban forgó honlap nem hivatalos ukrán állami csatorna, és nem tisztázott, hogy pontosan kik üzemeltetik”. A listán továbbra is szerepel Hidvéghi Balázs, valamint Orbán Viktor neve is. A Kerkez-ügyben elért változás tehát egyelőre csak a Liverpool védőjének eltávolítását jelenti, az adatbázis többi magyar érintettjének helyzete nem változott.
Ukrán halállista: ez nagyon hiányzott, Orbán Anita megtörte a csendet – furcsa nyilatkozatott tett Milos Kerkez és Hidvéghi Balázs megfenyegetéséről
Egy hét alatt két fővel bővült az ukránok halállistája, előbb Kerkez Milos, majd Hídvéghi Balázs fideszes képviselő került fel a Mirotvorec nevű, Kijevben működő honlap listájára. Hétfő este aztán megtörte a csendet Orbán Anita külügyminiszter, aki azzal védte meg az ukránokat, hogy ez nem egy állami szerv által fentartott honlap.