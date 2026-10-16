Orbán Anitáék véletlenül lebuktathatták az ukránok egyik legsötétebb ügyét: mégis ők szerkesztik a halállistát? Egy magyar állampolgárt már leszedtek róla

Lekerült Kerkez Milos neve a Mirotvorec nevű ukrán honlapról, amely Ukrajna ellenségeinek tekintett személyek adatait teszi közzé. A HVG értesülései szerint a magyar labdarúgó-válogatott és a Liverpool védőjének eltávolításában a Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint Orbán Anita és a külügyminisztérium közbenjárása is szerepet játszhatott.

Orbán Anita is közbenjárhatott azért, hogy Kerkez Milos neve eltűnjön a Mirotvorec adatbázisából / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kerkez Milos lekerült a Mirotvorec nevű, Kijevben működő honlap adatbázisából, amely az Ukrajna ellenségeinek vagy oroszbarátnak tekintett személyek adatait teszi közzé. A HVG értesülései szerint a magyar válogatott és a Liverpool futballistájának eltávolításában a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és a külügyminisztérium is közreműködhetett. A tárca a lap kérdésére nem erősítette meg, de nem is cáfolta, hogy részt vett az ügy rendezésében. Kerkez nevének törlése önmagában pozitív fejlemény, a közbenjárásról szóló értesülés azonban új megvilágításba helyezi a külügyminiszter korábbi nyilatkozatát.

A Mirotvorec, magyarul Béketeremtő, 2014 óta működik Kijevben. Adatbázisában olyan embereket listáz, akiket Ukrajna ellenségének vagy oroszbarátnak tart. Kerkez Milos és édesapja a magyar és az ukrán válogatott budapesti Nemzetek Ligája-mérkőzése után került fel az oldalra.

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A találkozó hajrájában feszült jelenetek játszódtak le a pályán: az ukrán Olekszandr Nazarenko kiállítása után lökdösődés alakult ki, Kerkez pedig több ukrán játékossal is összeszólalkozott. A lefújást követően a futballista édesapja az Instagramon osztott meg egy felvételt az esetről, amely alá az orosz AK-47 rapcsapat Russian Paradise című számát vágta be. A dalválasztás és a bejegyzés ukrán részről felháborodást váltott ki, a Mirotvorec pedig azzal a váddal vette fel a listára a futballistát és apját, hogy „támogatja az orosz agressziót”.

Kerkez neve már nem található az adatbázisban, édesapja azonban továbbra is szerepel rajta, oroszpárti provokátorként feltüntetve. A honlapra való felkerülés és az onnan történő eltávolítás önmagában nem jelent hivatalos ukrán állami döntést.