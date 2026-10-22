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Súlyos kibertámadási veszély miatt leállították Magyarország legnagyobb kormányzati weboldalát: akár 48 órán át szünetelhet az ügyintézés

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Súlyos kiberbiztonsági fenyegetés miatt leállították a magyarorszag.hu kormányzati oldalt és több más állami weboldalt. A világszerte fennakadásokat okozó PHP2Shell sérülékenység miatt elővigyázatosságból korlátozták a szolgáltatások elérését. Bár sikeres kibertámadásra utaló jel nincs, egyelőre felfüggesztették az oldal működését.
VG
2026.10.22, 08:44
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Kritikus informatikai sérülékenység miatt átmenetileg leállították a magyarorszag.hu kormányzati ügyintézési oldalt és több más állami weboldalt. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter csütörtöki tájékoztatása szerint elővigyázatosságból döntöttek a szolgáltatások korlátozásáról, miután világszerte súlyos biztonsági hibákat azonosítottak a PHP programozási nyelvben. A kormány nem talált kibertámadásra utaló jelet, az online ügyintézés azonban várhatóan 48 órán át szünetelhet.

Súlyos kibertámadási veszély miatt leállították Magyaország legnagyobb kormányzati weboldalát: akár 48 órán át szünetelhet az ügyintézés
Súlyos kibertámadási veszély miatt leállították Magyarország legnagyobb kormányzati weboldalát: akár 48 órán át szünetelhet az ügyintézés / Fotó: magyarorszag.hu

Rendkívüli intézkedést hozott a magyar kormány az állami informatikai rendszerek védelmében. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter Facebook-bejegyzésében közölte, hogy szerda éjszaka ideiglenesen leállították a magyarorszag.hu portált, valamint néhány további kormányzati weboldal elérését.

A döntés hátterében a PHP2Shell néven ismert, több országot érintő kritikus informatikai sérülékenység áll.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a leállás megelőző intézkedés, és egyelőre semmilyen jel nem utal arra, hogy a magyar kormányzati rendszereket sikeres kibertámadás érte volna. A biztonsági hibák kijavításáig ugyanakkor a magyarorszag.hun keresztül történő ügyintézés várhatóan két napig nem lesz elérhető.

Mi az a PHP2Shell, amely miatt leálltak a kormányzati oldalak?

A PHP2Shell két rendkívül súlyos sérülékenység összefoglaló neve. A PHP olyan, széles körben használt programozási nyelv, amely számos weboldal és internetes szolgáltatás szerveroldali működését biztosítja. A CVE-2026-109618 és CVE-2026-109619 azonosítójú biztonsági hibák lehetővé tehetik, hogy egy támadó az érintett szervereken bejelentkezés nélkül, távolról futtasson programkódot. Ez megfelelő körülmények között érzékeny információkhoz való hozzáférést vagy a rendszer működésének befolyásolását is eredményezheti.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy mindkét sérülékenység 9,2 pontot kapott a tízes skálájú CVSS biztonsági értékelésben, ami kritikus besorolást jelent. A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet október 21-én adott ki hivatalos riasztást, amelyben a szükséges biztonsági frissítések mielőbbi telepítését javasolta. A PHP fejlesztői szerdán rendkívüli javításokat is közzétettek. A frissítések telepítéséig az érintett szolgáltatások ideiglenes leválasztása az internetről indokolt óvintézkedés lehet.

Nem csak Magyarországon okozott fennakadásokat

Tanács Zoltán szerint a sérülékenység miatt Hollandiában, Finnországban, Dániában és Franciaországban is korlátoztak vagy átmenetileg leállítottak kormányzati és közszolgáltatási rendszereket.

A miniszter azzal példálózott, hogy 

a Wikipédia és a BBC egyes szolgáltatásainál is fennakadások jelentkeztek.

A magyar kormány ezért nem várta meg egy esetleges támadás bekövetkezését, hanem a rendszerek biztonságának ellenőrzése és a javítások elvégzése mellett döntött. A leállás ugyanakkor az állampolgárok számára is kellemetlenséget jelenthet, mivel a magyarorszag.hu számos közigazgatási ügy elektronikus intézésére szolgál. A miniszter arra kérte a vállalkozásokat is, hogy informatikai szakembereikkel ellenőriztessék weboldalaik érintettségét, és haladéktalanul telepítsék a szükséges biztonsági frissítéseket.

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