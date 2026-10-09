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Valami készül: azt tanácsolják Kijev lakosságának, hogy hagyják el az ukrán fővárost – "A túlélésről van szó"

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Egyre súlyosabb helyzetbe kerül az ukrán főváros az orosz légitámadások miatt. Vitalij Klicsko főpolgármester az AFP francia hírügynökségnek adott, a France24 által ismertetett interjújában arról beszélt, hogy Kijev lakóinak fel kell készülniük a háború további megpróbáltatásaira.
VG
2026.10.09, 08:00
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Drámai felhívást intézett Vitalij Klicsko főpolgármester az egyre intenzívebb orosz támadások miatt az ukrán főváros lakosságához. A városvezető szerint Kijevben már a túlélés a tét, ezért azt tanácsolja a lakosoknak, hogy lehetőség szerint ideiglenesen költözzenek el. Az orosz csapások súlyos károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában, az áramkimaradások pedig a közösségi közlekedést is megbénították. A hatóságok már a télre készülnek, ám Klicsko szerint a legrosszabb forgatókönyvet sem lehet kizárni – adta hírül a Ekonomicsna Pravda ukrán hírportál. 

Kijev
Kijev lakosságának alig harmada maradhat a városban a főpolgármester újabb felszólítása után. / Fotó: NurPhoto via AFP

Kijev főpolgármestere figyelmeztet: még a gondos előkészületek sem jelentenek teljes biztonságot

A városvezető azt tanácsolta mindazoknak, akiknek Kijeven kívül élnek rokonaik vagy barátaik, hogy fontolják meg az ideiglenes elköltözést.

Naponta érkeznek újabb jelentések lerombolt épületekről, sebesültekről és halálos áldozatokról, mivel egyre intenzívebben lövik a városunkat. Ma már a túlélésről van szó

 – jelentette ki Klicsko.

A főpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szólítja fel a teljes lakosságot Kijev elhagyására. Megítélése szerint az ukrán városok kiürítése és átengedése Oroszországnak pontosan azt a célt szolgálná, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök el akar érni. 

Az ukrán főváros vezetése már megkezdte a felkészülést a téli hónapokra. 

  • Tartalék fűtési rendszereket készítenek elő, 
  • emellett üzemanyagot, 
  • élelmiszert 
  • és ivóvizet 

halmoznak fel arra az esetre, ha az orosz támadások tartósan megbénítanák a város alapvető szolgáltatásait. Klicsko azonban arra figyelmeztetett, hogy még a gondos előkészületek sem jelentenek teljes biztonságot.

Amennyiben az ukrán légvédelem nem tudja megakadályozni az energetikai és közműlétesítmények elleni csapásokat, a főváros rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet.

Különösen súlyos következményekkel járhat a vízellátó rendszer működésének tartós zavara. A főpolgármester szerint a vízvezeték-hálózatot érő károk akár az egész várost érintő válságot is előidézhetnek. A veszélyt fokozza, hogy a hideg idő beköszöntével az áramellátás és a fűtés kiesése közvetlenül is veszélyeztetheti a lakosság biztonságát.

Az Ukrenergo ukrán villamosenergia-hálózati társaság csütörtök reggel rendkívüli áramkorlátozásokat vezetett be Kijevben és a környező térség több településén. Nem sokkal később leállt a metró és a közösségi közlekedés egy része, majd újabb rendkívüli áramkimaradás következett be az orosz támadások miatt. 

Kevesebb mint egymillióan maradhatnak az ukrán fővárosban Klicsko üzenete után

2022 március elejéig – közvetlenül a háború kitörése után –  Kijev lakóinak mintegy fele már elhagyta a várost. Vitalij Klicsko akkor arról számolt be, hogy a becslések szerint minden második kijevi polgár elmenekült, így valamivel kevesebb, mint kétmillió fővárosi lakos maradt Kijevben. 

Majd idén januárban a főpolgármester a mostanihoz hasonlóan drámai nyilatkozatában szólította fel Kijev lakosait ismételten, hogyha tehetik, hagyják el a fővárost.

Klicsko akkor arról számolt be, hogy a lakóépületek felében, mintegy hatezer házban szünetelt a fűtés. A városban a vízellátás is kimaradt, vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be, a városi közművek pedig vészhelyzeti üzemmódban működnek.

Felszólítom a főváros lakóit, hogy akinek lehetősége van ideiglenesen elhagyni a várost, és olyan helyekre költözni, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, tegye meg!

– hangsúlyozta akkor Kijev főpolgármestere. 

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