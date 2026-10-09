Valami készül: azt tanácsolják Kijev lakosságának, hogy hagyják el az ukrán fővárost – "A túlélésről van szó"

Drámai felhívást intézett Vitalij Klicsko főpolgármester az egyre intenzívebb orosz támadások miatt az ukrán főváros lakosságához. A városvezető szerint Kijevben már a túlélés a tét, ezért azt tanácsolja a lakosoknak, hogy lehetőség szerint ideiglenesen költözzenek el. Az orosz csapások súlyos károkat okoztak az energetikai infrastruktúrában, az áramkimaradások pedig a közösségi közlekedést is megbénították. A hatóságok már a télre készülnek, ám Klicsko szerint a legrosszabb forgatókönyvet sem lehet kizárni – adta hírül a Ekonomicsna Pravda ukrán hírportál.

Kijev lakosságának alig harmada maradhat a városban a főpolgármester újabb felszólítása után. / Fotó: NurPhoto via AFP

Kijev főpolgármestere figyelmeztet: még a gondos előkészületek sem jelentenek teljes biztonságot

A városvezető azt tanácsolta mindazoknak, akiknek Kijeven kívül élnek rokonaik vagy barátaik, hogy fontolják meg az ideiglenes elköltözést.

Naponta érkeznek újabb jelentések lerombolt épületekről, sebesültekről és halálos áldozatokról, mivel egyre intenzívebben lövik a városunkat. Ma már a túlélésről van szó

– jelentette ki Klicsko.

A főpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem szólítja fel a teljes lakosságot Kijev elhagyására. Megítélése szerint az ukrán városok kiürítése és átengedése Oroszországnak pontosan azt a célt szolgálná, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök el akar érni.

Az ukrán főváros vezetése már megkezdte a felkészülést a téli hónapokra.

Tartalék fűtési rendszereket készítenek elő,

emellett üzemanyagot,

élelmiszert

és ivóvizet

halmoznak fel arra az esetre, ha az orosz támadások tartósan megbénítanák a város alapvető szolgáltatásait. Klicsko azonban arra figyelmeztetett, hogy még a gondos előkészületek sem jelentenek teljes biztonságot.

Amennyiben az ukrán légvédelem nem tudja megakadályozni az energetikai és közműlétesítmények elleni csapásokat, a főváros rendkívül nehéz helyzetbe kerülhet.

Különösen súlyos következményekkel járhat a vízellátó rendszer működésének tartós zavara. A főpolgármester szerint a vízvezeték-hálózatot érő károk akár az egész várost érintő válságot is előidézhetnek. A veszélyt fokozza, hogy a hideg idő beköszöntével az áramellátás és a fűtés kiesése közvetlenül is veszélyeztetheti a lakosság biztonságát.