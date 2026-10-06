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Brutális csapással fenyegettek meg mindenkit az oroszok, Magyarország azonnal reagált: itt van Orbán Anitáék válasza Moszkvának – „Maradunk Kijevben”

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Oroszország újabb támadásokkal fenyegette meg az ukrán fővárost, és távozásra szólította fel a külföldi diplomatákat. Kijev magyar nagykövetsége más külképviseletekhez csatlakozva közölte: a fenyegetés ellenére marad.
VG
2026.10.06, 06:36
Frissítve: 2026.10.06, 06:45
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Oroszország további csapásokat helyezett kilátásba Kijev és más ukrán városok ellen, és távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó külföldieket, köztük a diplomatákat. Az Európai Bizottság megfélemlítési kísérletként értékelte a közlést, a magyar nagykövetség pedig más diplomáciai képviseletekhez csatlakozva bejelentette: marad az ukrán fővárosban.

Szibiha, Orbán Anita
Brutális csapással fenyegettek meg mindenkit az oroszok, Magyarország azonnal reagált: itt van Orbán Anitáék válasza Moszkvának – „Maradunk Kijevben” / Fotó: Andrij Szibiha / X

Az orosz külügyminisztérium október 3-i, szombati közleménye szerint az orosz fegyveres erők folytatják a Kijevben és más ukrán városokban található, a tárca által katonainak nevezett létesítmények elleni célzott támadásokat. Moszkva megtorlásként indokolta a csapásokat, és az ukrán fegyveres erőket az orosz civil lakosság, illetve polgári infrastruktúra elleni „terrorcselekményekkel” vádolta – számolt be a Reuters.

A minisztérium ismét arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és a diplomáciai missziók munkatársait, hogy ne maradjanak Ukrajnában, és ne utazzanak az országba. 

A tárca azt állította, hogy a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyókat teljes egészében terheli a felelősség az esetleges kedvezőtlen következményekért.

A fenyegetés a kijevi infrastruktúra elleni támadások fokozódása közepette hangzott el. A Reuters szerint szombaton egy Dnyiprón átívelő hidat is légitámadás ért. Az erősödő csapások a mintegy hárommilliós főváros mindennapjait nehezítik meg a tél közeledtével. Vlagyimir Putyin korábban arról beszélt, hogy Ukrajna a saját, Oroszország elleni támadásainak árát fizeti meg, és ez a jövőben is így lesz.

Az Európai Bizottság szerint Moszkva a diplomatáknak címzett fenyegetéssel Európát próbálja megfélemlíteni, hogy az csökkentse Ukrajna támogatását. Christian Wigand bizottsági szóvivő az Európai Pravda beszámolója szerint hangsúlyozta: az Európai Unió delegációja változatlanul dolgozik Kijevben.

Wigand úgy értékelte, hogy az ismétlődő fenyegetések a Kreml háborús kudarcait és önuralmának elvesztését jelzik. Hozzátette: az EU továbbra is támogatja Ukrajnát, fellép Oroszország veszélyes és felelőtlen lépéseivel szemben, és fokozza a Moszkvára gyakorolt nyomást. A szóvivő újabb, nagyszabású szankciók előkészítéséről is beszélt, és felidézte az ukrán gyermekek deportálása miatt szeptember 28-án bevezetett intézkedéseket.

A kijevi magyar nagykövetség angol, magyar és ukrán nyelven közzétett nyilatkozatban csatlakozott más diplomáciai missziók vezetőinek kiállásához. A képviselet aggodalmát fejezte ki az orosz külügyminisztérium diplomatákat és külföldi állampolgárokat érintő fenyegetése miatt, és hangsúlyozta: Oroszországot kötelezi a bécsi egyezmény és a nemzetközi humanitárius jog.

„Kijevi diplomáciai képviseletek vezetőinek nyilatkozatához csatlakozva Magyarország Kijevi Nagykövetsége is aggodalommal veszi tudomásul Ororszország külügyminisztériuma által az Ukrajnában tartózkodó diplomaták és külföldi állampolgárok ellen intézett fenyegetést.Oroszországot kötelezi a Bécsi Egyezmény és a nemzetközi humanitárius jog. 

Maradunk Kijevben”

– reagált a a kijevi magyar követség a Facebook.

Az uniós reakció egy másik orosz fenyegetést is felidézett: Moszkva a kalinyingrádi régió esetleges NATO általi elszigetelésére válaszul a teljes arzenál, köztük nukleáris fegyverek alkalmazásának lehetőségéről beszélt. Az EU ezt is elítélte. Ez külön ügy; a Kijevre vonatkozó közlemény nem jelentett be nukleáris támadást.

A Reuters szerint mindkét hadviselő fél tagadja, hogy civileket vagy polgári infrastruktúrát venne célba. Ezek a nyilatkozatok azonban önmagukban nem tisztázzák az egyes támadások körülményeit és felelősségét.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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Kijev
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