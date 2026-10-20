Őrült pletyka terjed: a brit sajtó szerint Kim Dzsongun agyvérzést kapott és kómában van

Interneten terjedő, egyelőre meg nem erősített híresztelések szerint Kim Dzsongun agyvérzést kapott, és kómába esett. A közösségi médiában terjedő állítások szerint az észak-koreai diktátort a súlyos agyvérzést követően sürgősségi ellátásra egy kínai kórházba szállították.

Kim Dzsongun, Észak-Korea vezetője / Fotó: AFP

A beszámolók szerint azért döntöttek a külföldi gyógykezelés mellett, mert Phenjanban nem állnak rendelkezésre megfelelő színvonalú egészségügyi létesítmények – számolt be róla a The Sun.

Az internetes találgatások alapján Kim Dzsongunt a pekingi Peking Union Medical College Kórházba szállították, ahol sürgősségi orvosi beavatkozáson esett át.

Az észak-koreai vezetőt legutóbb október 11-én látták nyilvánosan, amikor egy phenjani, pontosan meg nem nevezett helyszínen található hadtörténeti múzeumban tett látogatást.

Még nincs hivatalos tájékoztatás Kim Dzsongun állapotáról

Benedict Rogers Észak-Korea-szakértő szerint a rezsim várhatóan bizonyítékot tesz közzé Kim Dzsongun jóllétéről, miután a vezető esetleges haláláról is ellenőrizetlen híresztelések kezdtek terjedni. A szakértő emlékeztetett arra, hogy korábban is felröppentek hasonló pletykák. „Korábban is terjedtek már pletykák a haláláról. Kim Dzsongun nem tűnik egészséges embernek, rendkívül súlyosan elhízott” – mondta Rogers a The Sunnak.

Amikor a múltban meghalt egy észak-koreai vezető, a rezsim szervezett keretek között, látványos, országos gyászhullámot indított el. Az emberek az utcákon jajveszékeltek és sírtak, a hírolvasók pedig rendkívül érzelmes hangon számoltak be az eseményekről.

„Most azonban semmi ilyesmit nem tapasztaltunk. Vagy hamarosan ennek is tanúi leszünk, vagy – ha Kim Dzsongun még életben van – a rezsim bizonyítékot fog nyilvánosságra hozni arról, hogy a vezető valóban él” – fogalmazott a szakértő.