Óriási fordulat történt? A Tisza-kormányzat behívta Magyarországra a kínai cégeket, hogy innen terjeszkedjenek az Európai Unióban – eddig leszámolásról volt szó

Szeptember 24-én vette kezdetét a kínai Csecsiang tartomány székhelyén, Hangcsouban az V. Globális Digitális Kereskedelmi Expo. Az idei rendezvény érdekessége, hogy a díszvendég ország Magyarország. Hazánk a Hangcsou Grand Convention and Exhibition Center 2-es pavilonjában önálló nemzeti standdal mutatkozott be.

A Tisza-kormány is közeledne a kínai cégekhez / Fotó: AFP

A GDTE kínai portál tudósítása szerint az idei expón a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, 11 magyar vállalkozás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ), valamint a partnerintézmények részvételével, közel százfős delegációt szervezett Hangcsouba. A magyar szervezők tájékoztatása szerint a Magyar Pavilon hat kiemelt területre összpontosít:

a virtuális és kiterjesztett valóságra,

a professzionális audiotechnikára,

az egészségügyi technológiákra,

az információtechnológiára,

az intelligens parkolási megoldásokra,

valamint a mikroelektronikára.

A részvétel céljaként azt tűzték ki, hogy a magyar vállalkozások alkalmazásorientált innovációban, a technológiák gyakorlati bevezetésében és a nemzetközi együttműködésben felhalmozott tapasztalataira építve új együttműködési lehetőségek nyíljanak Magyarország és Kína között többek között az egészségügy, az okosvárosok, a közlekedés és mobilitás, a digitális tartalom, valamint az ipari digitalizáció területén.

Az expo nyitónapján Markovszky Szabolcs, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára meglátogatta a Magyar Pavilont, részt vett annak ünnepélyes megnyitóján, és beszédet mondott. A megnyitóünnepségen részt vett továbbá Liu Dianxun, a kínai Kereskedelmi Minisztérium Külkereskedelem-fejlesztési Hivatalának főigazgatója, Yan Jia, a Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Tanács regionális alelnöke, Shao Lingling, Hangcsou város kereskedelmi hivatalának főigazgató-helyettese, valamint Artner Gábor Péter, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgató-helyettese is.

A pavilon megnyitóján Markovszky Szabolcs hangsúlyozta, hogy Magyarország díszvendég országként való részvétele jól tükrözi, milyen nagy jelentőséget tulajdonít a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak, valamint a digitális kereskedelem fejlődésének.