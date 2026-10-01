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Óriási fordulat történt? A Tisza-kormányzat behívta Magyarországra a kínai cégeket, hogy innen terjeszkedjenek az Európai Unióban – eddig leszámolásról volt szó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Magyarország volt az idei Hangcsou kereskedelmi expo díszvendége. A Tisza-kormány szigorúbb fellépése több kínai vállalatot is érintett. Most partnerségeket is építene a kormányzat.
VG
2026.10.01, 08:00
Frissítve: 2026.10.01, 08:45

Szeptember 24-én vette kezdetét a kínai Csecsiang tartomány székhelyén, Hangcsouban az V. Globális Digitális Kereskedelmi Expo. Az idei rendezvény érdekessége, hogy a díszvendég ország Magyarország. Hazánk a Hangcsou Grand Convention and Exhibition Center 2-es pavilonjában önálló nemzeti standdal mutatkozott be.

Tisza-kormány, parlament, országgyűlés Kína, kínai cégek
A Tisza-kormány is közeledne a kínai cégekhez / Fotó: AFP

A GDTE kínai portál tudósítása szerint az idei expón a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, 11 magyar vállalkozás, a Nemzeti Innovációs Ügynökség (NIÜ), valamint a partnerintézmények részvételével, közel százfős delegációt szervezett Hangcsouba. A magyar szervezők tájékoztatása szerint a Magyar Pavilon hat kiemelt területre összpontosít:

  • a virtuális és kiterjesztett valóságra,
  • a professzionális audiotechnikára,
  • az egészségügyi technológiákra,
  • az információtechnológiára,
  • az intelligens parkolási megoldásokra,
  • valamint a mikroelektronikára.

A részvétel céljaként azt tűzték ki, hogy a magyar vállalkozások alkalmazásorientált innovációban, a technológiák gyakorlati bevezetésében és a nemzetközi együttműködésben felhalmozott tapasztalataira építve új együttműködési lehetőségek nyíljanak Magyarország és Kína között többek között az egészségügy, az okosvárosok, a közlekedés és mobilitás, a digitális tartalom, valamint az ipari digitalizáció területén.

Az expo nyitónapján Markovszky Szabolcs, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium helyettes államtitkára meglátogatta a Magyar Pavilont, részt vett annak ünnepélyes megnyitóján, és beszédet mondott. A megnyitóünnepségen részt vett továbbá Liu Dianxun, a kínai Kereskedelmi Minisztérium Külkereskedelem-fejlesztési Hivatalának főigazgatója, Yan Jia, a Kínai Nemzetközi Kereskedelemfejlesztési Tanács regionális alelnöke, Shao Lingling, Hangcsou város kereskedelmi hivatalának főigazgató-helyettese, valamint Artner Gábor Péter, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgató-helyettese is.

A pavilon megnyitóján Markovszky Szabolcs hangsúlyozta, hogy Magyarország díszvendég országként való részvétele jól tükrözi, milyen nagy jelentőséget tulajdonít a két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak, valamint a digitális kereskedelem fejlődésének.

„Magyarország európai uniós tagságából és földrajzi elhelyezkedéséből fakadó előnyei és erős ipari bázisa fontos platformot kínálhatnak a kínai partnerek számára az európai piacokon való terjeszkedéshez. Ezzel párhuzamosan a digitális megoldások a magyar vállalkozásokat is segíthetik abban, hogy közvetlenebb kapcsolatokat alakítsanak ki a kínai és a tágabb regionális piacok ügyfeleivel és üzleti partnereivel” – mondta nyitóbeszédében Markovszy.

Artner Gábor Péter azt emelte ki, hogy a magyar és a kínai gazdaság, illetve ipar adottságai számos területen jól kiegészítik egymást. Magyarország szaktudása, mérnöki képességei és innovációs tapasztalata jól találkozik Kína piacának méretével, technológiai dinamizmusával és a piaci hasznosítás terén mutatott hatékonyságával. A magyar részvétel célja, hogy célzott üzleti kapcsolatépítés révén a két fél közötti párbeszéd kézzelfogható eredményekben öltsön testet, és új lendületet adjon a két ország digitális gazdaság területén folytatott hosszú távú együttműködésének.

A Magyarország díszvendég országi részvételéhez kapcsolódó egyik legfontosabb B2B-program keretében 11 magyar kiállító folytatott személyes üzleti egyeztetéseket több mint 30 kínai kiállítóval, illetve beszerző vállalattal. A tárgyalások középpontjában többek között a fizikai környezetben működő mesterséges intelligencia és robotika, az orvostechnikai eszközök, az intelligens mezőgazdaság, a nemzetközi logisztika, a határokon átnyúló e-kereskedelem, valamint az okosvárosi megoldások álltak.

A rendezvény célzottan segítette a keresleti és kínálati oldal szereplőinek egymásra találását és a konkrét együttműködési tárgyalások előmozdítását. A helyszínen legalább hat, magas együttműködési potenciállal rendelkező üzleti szándék körvonalazódott. Több kínai vállalat már a találkozó során jelezte, hogy ezt követően külön is felkeresi a Magyar Pavilont, hogy részletesebb tárgyalásokat folytasson a magyar kiállítókkal, és elősegítse a tervezett együttműködések gyakorlati megvalósítását.

Megszorította a gyeplőt a Tisza-kormány: sorra kapják a pofonokat a kínai gyártók, már Pekinget is zavarja – új korszak kezdődött a magyar akkumulátoriparban

A magyarországi akkumulátoriparban látványosan szigorodik a hatósági fellépés, egymás után kerülnek célkeresztbe a kínai és dél-koreai vállalatok. A CATL debreceni gyárára kiszabott újabb bírság már egy olyan időszakban érkezett, amikor Magyarországon átfogó ellenőrzés indult az akkumulátorgyártás teljes láncára.

A szigorúbb fellépés több kínai vállalatot is érint. A Huayou Cobalt magyarországi katódanyag-gyártási projektje környezetvédelmi vizsgálatok alá került, míg az Enjie debreceni üzeménél súlyos talajvíz-szennyezést tártak fel. A vizsgálatok szerint az alumínium koncentrációja a megengedett érték több mint 13 ezerszerese volt, miközben arzén, ólom, kobalt, lítium, kadmium és nikkel jelenlétét is kimutatták.

Az Enjie üzemének egy részén júniusban leállították a termelést, július elején pedig a teljes üzem leállítását és a hiányosságok felszámolását követelték. A debreceni polgármester szintén a vállalat távozását sürgette.

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