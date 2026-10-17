Szétesett az egység az EU-csúcson: veszélyben a kohéziós és az agrártámogatások – Magyar Péter készülhet az ádáz vitákra

Már az EU-csúcs első napján világossá vált, hogy a tagállamok továbbra is távol állnak a megállapodástól a 2028–2034-es költségvetés ügyében. Az ír soros elnökség 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatát a nettó befizetők és a kohéziós támogatások megőrzéséért küzdő országok egyaránt elutasították, ezzel pedig kétségessé vált, hogy az uniós vezetők még az év vége előtt lezárhatják a költségvetési tárgyalásokat – közölte az Associated Press (AP), pénteken.

A tervezet 141 milliárd euróval csökkentette volna az Európai Bizottság eredeti javaslatát nagyrészt a kohéziós és agrártámogatások kárára. / Fotó: Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Újból felizzottak a viták a kohéziós és agrártámogatások körül – a fukar országok továbbra sem engednek

A tervezet 141 milliárd euróval csökkentette volna az Európai Bizottság eredeti javaslatát, ám Németország és Svédország ezt is túlzottan költségesnek tartotta. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy országa nettó befizetése csaknem 60 százalékkal emelkedhetne. Friedrich Merz német kancellár szintén elfogadhatatlannak nevezte a terheket.

A másik oldalon a 17 tagállamot tömörítő, kohéziós támogatásokat védő országcsoport a fejlesztési és agrárforrások megőrzését követeli.

A vita Magyarország számára is meghatározó, hiszen a következő költségvetési ciklus szabályai és keretösszegei hosszú évekre befolyásolhatják a hazai beruházások uniós finanszírozását.

Az Euronews tudósítása szerint a csúcson már a decemberi megállapodás céldátumát is többen megkérdőjelezték. António Costa, az Európai Tanács elnöke veszi át a kompromisszum kidolgozását, amelyet néhány héten belül terjeszthet a tagállamok elé. A következő rendkívüli csúcstalálkozóra várhatóan november 26-án kerülhet sor.

A halasztásnak gyakorlati következményei is lehetnek: ha a politikai megállapodás 2027-re csúszik, veszélybe kerülhet a szükséges jogszabályok időben történő elfogadása, ami késleltetheti a támogatások folyósítását a 2028-ban induló új költségvetési ciklusban.

Magyar Péter és Zelenszkij megállapodott a kapcsolatok új alapokra helyezéséről

A csúcstalálkozó második napjának egyik legfontosabb magyar vonatkozású eseménye Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök első hivatalos kétoldalú találkozója volt.

A két vezető megállapodott abban, hogy új alapokra helyezik Magyarország és Ukrajna politikai és gazdasági kapcsolatait. A tárgyalások egyik legfontosabb kérdése a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése volt.

Magyar Péter üdvözölte, hogy az ukrán parlament új törvényt fogadott el a kisebbségi nyelvű oktatásról. A miniszterelnök ezt a kölcsönös bizalom helyreállítása felé tett első lépésnek nevezte, és jelezte, hogy a konzultációk miniszteri szinten folytatódnak.