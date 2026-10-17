Szétesett az egység az EU-csúcson: veszélyben a kohéziós és az agrártámogatások – Magyar Péter készülhet az ádáz vitákra
Már az EU-csúcs első napján világossá vált, hogy a tagállamok továbbra is távol állnak a megállapodástól a 2028–2034-es költségvetés ügyében. Az ír soros elnökség 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatát a nettó befizetők és a kohéziós támogatások megőrzéséért küzdő országok egyaránt elutasították, ezzel pedig kétségessé vált, hogy az uniós vezetők még az év vége előtt lezárhatják a költségvetési tárgyalásokat – közölte az Associated Press (AP), pénteken.
Újból felizzottak a viták a kohéziós és agrártámogatások körül – a fukar országok továbbra sem engednek
A tervezet 141 milliárd euróval csökkentette volna az Európai Bizottság eredeti javaslatát, ám Németország és Svédország ezt is túlzottan költségesnek tartotta. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy országa nettó befizetése csaknem 60 százalékkal emelkedhetne. Friedrich Merz német kancellár szintén elfogadhatatlannak nevezte a terheket.
A másik oldalon a 17 tagállamot tömörítő, kohéziós támogatásokat védő országcsoport a fejlesztési és agrárforrások megőrzését követeli.
A vita Magyarország számára is meghatározó, hiszen a következő költségvetési ciklus szabályai és keretösszegei hosszú évekre befolyásolhatják a hazai beruházások uniós finanszírozását.
Az Euronews tudósítása szerint a csúcson már a decemberi megállapodás céldátumát is többen megkérdőjelezték. António Costa, az Európai Tanács elnöke veszi át a kompromisszum kidolgozását, amelyet néhány héten belül terjeszthet a tagállamok elé. A következő rendkívüli csúcstalálkozóra várhatóan november 26-án kerülhet sor.
A halasztásnak gyakorlati következményei is lehetnek: ha a politikai megállapodás 2027-re csúszik, veszélybe kerülhet a szükséges jogszabályok időben történő elfogadása, ami késleltetheti a támogatások folyósítását a 2028-ban induló új költségvetési ciklusban.
Magyar Péter és Zelenszkij megállapodott a kapcsolatok új alapokra helyezéséről
A csúcstalálkozó második napjának egyik legfontosabb magyar vonatkozású eseménye Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök első hivatalos kétoldalú találkozója volt.
A két vezető megállapodott abban, hogy új alapokra helyezik Magyarország és Ukrajna politikai és gazdasági kapcsolatait. A tárgyalások egyik legfontosabb kérdése a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezése volt.
Magyar Péter üdvözölte, hogy az ukrán parlament új törvényt fogadott el a kisebbségi nyelvű oktatásról. A miniszterelnök ezt a kölcsönös bizalom helyreállítása felé tett első lépésnek nevezte, és jelezte, hogy a konzultációk miniszteri szinten folytatódnak.
A magyar kormányfő egyúttal szolidaritásáról biztosította Zelenszkijt az orosz agresszióval szemben, és felajánlotta Magyarország diplomáciai segítségét a mielőbbi tűzszünet és a tartós béke eléréséhez.
A találkozó Ukrajna uniós csatlakozása szempontjából is eredményt hozott. Magyarország feloldotta a csatlakozási tárgyalások előrehaladásával szembeni kifogásait, megnyitva az utat a belső piaccal és versenyképességgel kapcsolatos tárgyalási területek előtt.
Zelenszkij „nagyon jónak” értékelte az egyeztetést, és nyitottságot mutatott egy budapesti látogatásra. Az ukrán elnök meghívást kapott az 1956-os forradalom 70. évfordulójának október 23-i megemlékezéseire, azonban a látogatást egyelőre nem erősítették meg.
Az energiaárakon is összevesztek az uniós vezetők
A csütörtöki tárgyalások másik konfliktusát az energiaárak és az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer jövője okozta.
- Magyarország,
- Olaszország,
- Lengyelország,
- Csehország
- és Szlovákia
az ETS2 bevezetésének elhalasztását sürgette, attól tartva, hogy az új szabályok tovább növelnék a lakossági és vállalati energiaköltségeket.
Németország, Franciaország és több északi tagállam ugyanakkor ellenezte a klímapolitikai vállalások jelentős fellazítását. A vita különösen Friedrich Merz és Giorgia Meloni között vált élessé, és António Costa tárgyalásvezetését is bírálatok érték.
A csúcstalálkozón végül nem született döntés az ETS2 elhalasztásáról, ugyanakkor az Európai Tanács hivatalos összegzéséből kiderül, hogy a tagországok vezetői arra kérték az Európai Bizottságot, vizsgálja felül a rendszer várható hatásait, különösen az árstabilitást biztosító mechanizmusokat és a fogyasztókat védő intézkedéseket.
Az energiavita hátterében a fosszilis energiahordozók jelentős drágulása áll, ennek kapcsán a Le Monde arról számolt be, hogy az iráni háború és a Hormuzi-szoros térségében kialakult szállítási zavarok miatt az EU energiabehozatali költségei mintegy 100 milliárd euróval emelkedtek.
Az uniós vezetők ezért több átmeneti intézkedést is megvizsgáltak, köztük az iparvállalatoknak nyújtott állami támogatások meghosszabbítását, a metánszabályok egyes kötelezettségeinek elhalasztását és a finomítói kapacitások jobb kihasználását. A Bizottság további rövid távú javaslatokat készíthet elő az energiaárak mérséklésére.
Zelenszkij 70 milliárd eurót kér, az EU nem engedne az orosz szankciókból
A Guardian élő tudósítása szerint Zelenszkij 2027-re 70 milliárd eurós támogatási igényt fogalmazott meg, amelynek jelentős részét légvédelmi eszközökre, drónokra és más katonai felszerelésekre fordítanák.
Az ukrán elnök különösen a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas rendszerek hiányára figyelmeztetett. Szerinte Európában rendelkezésre állnak olyan elfogórakéták, amelyek segíthetnének Ukrajnának átvészelni a telet, de ezek átadásáról további döntések szükségesek.
A Guardian beszámolója alapján Belgiumtól további F–16-os vadászgépek érkezhetnek az év végéig. Zelenszkij az amerikai műholdas kommunikációs rendszerek működési korlátozásaira is panaszkodott, amelyek állítása szerint az ukrán légvédelem hatékonyságát is rontották.
A pénteki tárgyalásokon az Európai Unió vezetői ismét biztosították támogatásukról Ukrajnát. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyértelművé tette, hogy Brüsszel nem kíván enyhíteni az Oroszországgal szembeni szankciókon a háború befejezéséig.
António Costa ugyancsak a gazdasági nyomásgyakorlás fenntartása mellett érvelt, amely szerinte elengedhetetlen ahhoz, hogy Moszkva valódi tűzszünetről tárgyaljon. A 70 milliárd eurós ukrán igényről ugyanakkor nem jelentettek be végleges új uniós finanszírozási megállapodást.
Trump és az európai vezetők között egyre nagyobb az ellentét
A pénteki egyeztetésekre az Egyesült Államok és Ukrajna kapcsolatának romlása is rányomta a bélyegét. Donald Trump amerikai elnök az orosz olajfinomítók elleni ukrán támadásokat bírálta, amelyek szerinte hozzájárulnak a világpiaci üzemanyagárak emelkedéséhez.
Washington az elmúlt napokban megállapodott Moszkvával az orosz dízelkereskedelmet érintő egyes korlátozások enyhítéséről. Az európai vezetők ezzel szemben továbbra is az orosz energiaexportból származó bevételek visszaszorítását szorgalmazzák.
Ursula von der Leyen azzal indokolta az uniós álláspontot, hogy Oroszország az energetikai tűzszünet ellenére fokozta az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat.
A tárgyalásokon Ukrajna európai uniós csatlakozásának felgyorsítása is napirendre került. A Bizottság még az év vége előtt két további tárgyalási klaszter megnyitását szeretné elérni.
Németország Kínával szemben is szigorítana
A csúcstalálkozó gazdasági tárgyalásain Németország és Franciaország a kínai importtal szembeni uniós fellépés megerősítését sürgette. A két ország különösen a vegyipari termékek és a műanyag csomagolóanyagok piacán látja szükségesnek a piacvédelmi intézkedéseket.
Berlin és Párizs olyan új eszközök alkalmazását is felvetette, amelyekkel az EU szükség esetén korlátozhatná a kínai termékek hozzáférését az európai piachoz.
A német álláspont változása igencsak figyelemre méltó, hiszen Berlin korábban ellenezte például a kínai elektromos autókra kivetett uniós kiegyenlítő vámokat. A szigorúbb kereskedelempolitika a magyarországi autóipari beruházások és beszállítói kapcsolatok szempontjából is fontos lehet.
Az uniós vezetők emellett a vállalati adminisztráció csökkentését, az engedélyezési eljárások gyorsítását és az egységes piac megerősítését sürgették. A csütörtökön elfogadott következtetések szerint az Európai Bizottságnak további javaslatokat kell kidolgoznia a kis- és középvállalkozások szabályozási terheinek mérséklésére.
A tagállamok azt is kérték, hogy az autóipari szabályozási csomagról, az ipari beruházásokat ösztönző intézkedésekről és több piacintegrációs javaslatról még 2026 végéig zárják le a jogalkotási tárgyalásokat.