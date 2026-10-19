Magyar Péter: Ez az első teljes költségvetés a rendszerváltás után – teljesen átírja a kormány a személyi jövedelemadó szabályait

A kormányfő elismerte, hogy valamennyi érintett csoport helyzetének egyidejű rendezése meghaladja a 2027-es költségvetés teherbíró képességét. A kabinet ezért elsősorban azokban az ágazatokban avatkozik be, ahol a legsúlyosabbnak ítéli a bérfeszültségeket és a megélhetési problémákat.

Az egészségügyi szakdolgozók bére az adócsökkentés és a béremelések együttes hatására átlagosan 17 százalékkal emelkedik 2027-ben – jelentette be Magyar Péter, hozzátéve: az intézkedés 123 ezer egészségügyi dolgozót érint.

Jelentős béremeléseket jelentett be Magyar Péter: több százezer dolgozó fizetése nőhet 2027-től

A kormányfő szerint a bérrendezés és az adócsökkentések együttes hatására a szociális, a rendvédelmi, az oktatási és a kulturális területen dolgozók jövedelme is emelkedik.

A miniszterelnök bejelentette, hogy 2027-től átlagosan 17,8 százalékkal emelik a szociális ágazatban dolgozók bérét, beleértve a gyermekvédelem és a bölcsődék munkatársait is. Az intézkedés összesen 101 ezer embert érint.

„Ők etetik, fürdetik, emelik, gondozzák azokat, akik egyedül már nem boldogulnak. Ők vigyáznak a legkisebb gyermekeinkre, és ők vannak az idős szüleink mellett, amikor mi már nem lehetünk ott” – fogalmazott Magyar Péter.

Hozzátette, a korábbi kormány kihasználta, hogy ezek a munkavállalók nem fordítanak hátat a segítségre szorulóknak. A Tisza-kormány ezért a fizetésükben is el kívánja ismerni a munkájukat.

A rendvédelmi dolgozók fizetése is emelkedik

A rendvédelemben dolgozók bére 2027-től átlagosan 15 százalékkal emelkedik, az adókedvezményeknek köszönhetően pedig a nettó keresetük ennél is nagyobb mértékben növekedhet. Az intézkedés 84 ezer munkavállalót érint, köztük rendőröket, tűzoltókat, katasztrófavédelmi és büntetés-végrehajtási dolgozókat.

„Aki nap mint nap mások biztonságáért dolgozik, annak joga van ahhoz, hogy a saját családja megélhetését is biztonságban tudja” – jelentette ki a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint a rendvédelmi dolgozók munkáját nem elegendő politikai jelszavakkal elismerni, a megbecsülésnek a fizetésekben is meg kell jelennie.

Az oktatási és kulturális dolgozók is béremelést kapnak

A kormányfő bejelentette, hogy 2027-től átlagosan 21,5 százalékkal növelik a nevelést és oktatást segítő dolgozók nettó bérét. Az intézkedés 76 ezer embert érint.

Az adócsökkentéssel együtt egy átlagkeresetű pedagógiai asszisztens havonta körülbelül 51 ezer forinttal több pénzt vihet haza.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az iskolák működésében ezeknek a szakembereknek is nélkülözhetetlen szerepük van, hiszen segítik a pedagógusokat, foglalkoznak a több figyelmet igénylő gyermekekkel, és hozzájárulnak az oktatási intézmények mindennapi működéséhez.

A miniszterelnök végül a kulturális ágazatban dolgozók béremeléséről is beszélt. Bejelentése szerint átlagosan 10,7 százalékkal növelik a múzeumokban, könyvtárakban és a közművelődésben dolgozók nettó fizetését.

A kormányfő szerint ezek a munkavállalók fontos szerepet játszanak a helyi közösségek működésében, a hagyományok megőrzésében és a kulturális programok megszervezésében.

Magyar Péter: 603 ezer állami alkalmazott kap béremelést, 677 milliárd forintot fordítanak erre

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a 2027-es költségvetésből összesen 677 milliárd forintot fordítanak legalább 603 ezer állami alkalmazott fizetésének emelésére. Az intézkedések

az egészségügyben,

a szociális ágazatban,

a gyermekvédelemben,

a rendvédelemben,

az oktatásban,

a felsőoktatásban,

a közművelődésben

és az igazságügybe

dolgozókat érintik. A kormányfő külön kitért az állami fenntartású egyetemek helyzetére. Bejelentése szerint 10 milliárd forintot különítenek el az egyetemi oktatók bérének rendezésére. Példaként az Eötvös Loránd Tudományegyetemet említette, ahol elmondása szerint egy tanársegéd garantált havi bruttó bére 530 ezer, egy adjunktusé pedig 580 ezer forint.

Magyar Péter szerint az előző kormány kettészakította a magyar felsőoktatást, mivel az alapítványi fenntartású intézményekben nagyobb mozgásteret biztosított a bérezésben, miközben az állami egyetemek dolgozóinak fizetése elmaradt. „Pontosan ugyanazért a minőségi oktatói és kutatói munkáért eltérő fizetés járt, attól függően, hogy ki volt a fenntartó. Ennek a megalázó helyzetnek véget vetünk” – jelentette ki. A béremelés pontos mértékéről és munkakörönkénti elosztásáról az illetékes tárca egyeztet majd az érintett egyetemekkel és a munkavállalói érdekképviseletekkel.

Folytatódik a pedagógusok és az igazságügyi dolgozók béremelése

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 2027-ben folytatódik a közoktatásban dolgozó pedagógusok, valamint az igazságügyi alkalmazottak béremelése, amelyre összesen 178 milliárd forintot fordítanak. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a különböző ágazatokban végrehajtott intézkedések együttesen legalább 603 ezer ember jövedelmét növelik. A béremelésekre szánt 677 milliárd forintot az autópálya-koncesszió költségeivel állította párhuzamba.

„Ez a 677 milliárd forint, amiből 603 ezer honfitársunk fizetését jelentősen megemeljük, körülbelül akkora pénz, amit egy év alatt Orbán Viktorék autópálya-koncesszió címén Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak juttattak volna” – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök elismerte, hogy a béremelések mértéke vitákat válthat ki, és lesznek olyan ágazatok, amelyek nagyobb emelésre számítottak. A most fel nem sorolt területeken egyedi megállapodások alapján kerülhet sor további béremelésekre, a költségvetési lehetőségek figyelembevételével.

Lesznek, akik keveslik majd, és lesznek közgazdászok, elemzők, akik szerint az örökölt költségvetési helyzetben egyáltalán nem lett volna szabad béreket emelnünk

– mondta Magyar Péter. A kormányfő szerint a rendelkezésre álló forrásokat elsősorban azokba az ágazatokba irányították, ahol a bérek elmaradása már a munkavállalók megélhetését és az alapvető közszolgáltatások működését veszélyezteti.

Az egészségügyi ellátás bizonytalanságát is bírálta a miniszterelnök

Beszédének következő részében Magyar Péter az egészségügyi rendszer problémáira tért át. Szerinte a korábbi kormányzás egyik legsúlyosabb következménye, hogy a betegségek sok család számára nemcsak egészségügyi, hanem komoly anyagi kockázatot is jelentenek. A miniszterelnök arról beszélt, hogy családok százezrei kényszerülhetnek megtakarításaik felélésére, ha a hosszú várólisták miatt magánellátást kell igénybe venniük.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló forrásokat elsősorban azokhoz a területekhez csoportosították át, ahol a legsúlyosabb bérelmaradások már a közszolgáltatások működését is veszélyeztetik.

Magyar Péter ezt követően bejelentette, hogy 2027-ben 510 milliárd forinttal növelik az állami egészségügy finanszírozását. A Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program keretében az ágazat költségvetése az idei 4094 milliárd forintról 4604 milliárd forintra emelkedik, ami több mint 12,5 százalékos növekedést jelent.

A miniszterelnök szerint ezzel már az első teljes kormányzati évben túlteljesítik azt a választási vállalásukat, hogy évente legalább 500 milliárd forinttal több pénzt fordítanak az egészségügyre.

A többletforrásokból 192 milliárd forintot az egészségügyi dolgozók béremelésére, 95 milliárdot a kórházi gyógyszerfinanszírozás bővítésére, további 51 milliárdot pedig a kórházak működésére különítenek el. A patikákban kiváltható gyógyszerek támogatását 38 milliárd forinttal növelik.

A kormány 25 milliárd forintot fordít 2027-ben a kórházak klimatizálására, és mintegy 10 milliárd forinttal emeli a kórházi étkeztetésre szánt összeget. Magyar Péter szerint elfogadhatatlan, hogy a betegek sok intézményben rossz minőségű ételeket kapnak, és nyáron elviselhetetlen hőségben kénytelenek gyógyulni.

A mentőszolgálat fejlesztésére, új mentőautók beszerzésére és a mentőállomások felújítására 21 milliárd forint többlet jut. Új CT- és MR-berendezések beszerzésére, valamint a várólisták rövidítésére egyaránt 20-20 milliárd forinttal biztosítanak többet. A krónikus betegek gondozására további 11 milliárd forintos forrásbővítést irányoznak elő.

A miniszterelnök az egészségügy jelenlegi állapotáért az előző kormányt tette felelőssé. Szerinte a korábbi kabinet tizenhat év alatt elmulasztotta az alapvető ellátási feltételek biztosítását, ezért az új kormánynak már olyan problémák megoldására is jelentős összegeket kell fordítania, mint a megfelelő kórházi étkeztetés és a betegellátó intézmények klimatizálása.

Több pénz jut a gyermekvédelemre és az önkormányzatokra is

A gyermekvédelmi rendszer megerősítésére és az önkormányzatok támogatására is jelentős többletforrást biztosít a Tisza-kormány 2027-ben. Magyar Péter bejelentette a speciális gyermekotthonok és krízisférőhelyek bővítését, az iskolafejlesztések előkészítését, valamint a települések finanszírozásának növelését.

A gyermekvédelem az idei, 10 milliárd forintos krízisprogram folytatásaként további 20 milliárd forintot kap. A tervek között 15 speciális gyermekotthon és 80 krízisférőhely kialakítása, valamint a szenvedélybeteg gyermekek bentlakásos kezelésének biztosítása is szerepel. A kormány több nevelőszülő és helyettes szülő bevonásával segítené, hogy a kórházban várakozó csecsemők családi környezetbe kerülhessenek. Emellett 440 millió forintot szánnak a veszélybe került kamasz lányok és anyák támogatására.

A szociális és gyermekvédelmi intézmények működésére 115 milliárd forinttal, a miniszterelnök bejelentése szerint 27 százalékkal több forrás jut.

Magyar Péter az oktatási fejlesztésekről is beszélt: javítanák az iskolai közétkeztetés színvonalát, és elindítják a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Programot. Iskolaépítéseket és -bővítéseket készítenek elő, a férőhelyek növelését pedig az oktatási környezet megújításával kapcsolnák össze. A tervek között energiatakarékos épületek, átrendezhető tantermek, kísérletezésre alkalmas műhelyek, valamint közösségi és szabadtéri tanulóhelyek kialakítása is szerepel.

Az önkormányzatok támogatását 2027-ben 64 milliárd forinttal emelik, miközben a szolidaritási hozzájárulás terhét 62 milliárd forinttal, 15 százalékkal csökkentik. Budapest a Budapesti Közlekedési Központon keresztül további 50 milliárd forintot kapna a közösségi közlekedés finanszírozására. A vidéki városok helyi közlekedésének állami támogatását is visszaállítják, erre 10 milliárd forintot különítenek el.

„Nincs fideszes vagy tiszás település, egy országhoz tartozunk” – fogalmazott a miniszterelnök, aki a nagyobb támogatás mellett az önkormányzatok mozgásterének bővítését is ígérte. Magyar Péter közölte azt is, hogy megkezdődött a szerinte feleslegessé vált megyei közgyűlések megszüntetésének előkészítése, mert megítélése szerint ezek „kifizetőhelyekké” váltak.

Több pénzt vesznek el a nagyvállalatoktól

A nagyvállalatok adóztatását is átalakítaná a kormány: az évi 180 milliárd forint feletti árbevételű cégeknek a jelenlegi 9 százalékos társasági adónál néhány százalékponttal magasabb kulccsal kellene számolniuk. Magyar Péter nem közölt pontos adómértéket, de azt jelezte, hogy a nagyvállalatok adókedvezményeit is felülvizsgálják.

A kedvezményeket a vállalatok Magyarország fejlődéséhez való hozzájárulásához kötnék. A miniszterelnök szerint a kormány elsősorban azokat a beruházásokat ösztönözné, amelyekben nagyobb szerepet kap a magyar tudás és a hazai hozzáadott érték. A tervezett változtatásoktól a legnagyobb cégek nagyobb közteherviselését várják.

A kormány a kiadások visszafogásával is előteremtené a költségvetési intézkedések fedezetét. Magyar Péter közlése szerint a 2026-os költségvetésből már 700 milliárd forintnyi kiadást szüntettek meg, 2027-re pedig további 1500 milliárd forintos megtakarítást terveznek. A miniszterelnök a milliárdosok vagyonadójától évi 200 milliárd forintos bevételt vár, amelynek célja a személyi jövedelemadó csökkentésének részbeni finanszírozása.

Az innovációs járulék mértéke 0,3 százalékról 0,5 százalékra emelkedik, a mikro- és kisvállalkozások azonban továbbra is mentesülnek a megfizetése alól. A társasági adó és az innovációs járulék módosításából együttesen 260 milliárd forint többletbevételt vár a kormány.

Szigorítják a fejlesztési adókedvezmények rendszerét

Magyar Péter bejelentette a nagyvállalati adókedvezmények rendszerének átalakítását is. A jövőben a fejlesztési adókedvezményeket szigorúbban kötik a beruházások gazdasági és társadalmi hasznához, különös tekintettel a magyar hozzáadott értékre, a kutatás-fejlesztésre és a magasabb béreket biztosító munkahelyek létrehozására.

A miniszterelnök szerint a kormány a kutatóközpontok, a gyógyszeripari fejlesztések és a magas képzettséget igénylő beruházások támogatását részesíti előnyben az akkumulátor- és katódgyárakkal szemben.

A kiskereskedelmi különadó szabályai is módosulnak 2027-től. Az adóalap 1 milliárd és 50 milliárd forint közötti részére 0,45 százalékos adókulcsot vezetnek be, ami mintegy 3500 vállalkozást érint. Az 1 milliárd forintig terjedő árbevétel továbbra is adómentes marad, az 50 milliárd forint feletti sávok 1, illetve 4,5 százalékos kulcsai pedig változatlanok lesznek.

Magyar Péter közölte, hogy a költségvetés stabilizálása után a kormány átfogóan felülvizsgálja a kiskereskedelmi adóztatás rendszerét. Addig azonban a bankoktól, a biztosítóktól, az energiacégektől és a nagy kereskedelmi láncoktól is nagyobb hozzájárulást várnak.

Az energiaszektor magasabb adóbefizetéseiből önmagában 100 milliárd forintos többletbevétellel számolnak 2027-ben.

A kormány emellett tovább emeli a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterheit, valamint növeli a környezetszennyező tevékenységekhez kapcsolódó közterheket. A miniszterelnök szerint indokolt, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a környezetkárosítás társadalmi költségei az érintett vállalkozások adófizetésében is megjelenjenek.

A bányajáradék emeléséből további 37 milliárd forintos bevételt vár a kabinet. Magyar Péter külön bírálta az előző kormányhoz köthető bányavállalkozásokat, amelyek szerinte jelentős nyereségükhöz képest aránytalanul kevés közterhet fizettek. Hangsúlyozta, hogy a magasabb adók megfizetése senkit sem mentesít a szigorú környezetvédelmi előírások betartása alól.

A miniszterelnök végül kitért az előző kormányhoz köthető bizalmi vagyonkezelők adózási kedvezményeire is. Közlése szerint a kabinet már megszüntette azokat a kiskapukat, amelyek lehetővé tették, hogy egyes vagyonkezelők elkerüljék a társasági adó és az osztalékadó megfizetését.

Célkeresztben a reklámpiac és a céges autók

A reklámadó jelenlegi, nulla százalékos kulcsát 3,75 százalékra emeli a kormány 2027-től – jelentette be Magyar Péter a jövő évi költségvetés parlamenti ismertetésekor. A változtatás a reklámpiaci szereplők adóterheit érinti, és része annak a bevételnövelő csomagnak, amellyel a kabinet a költségvetés kiadási oldalának átalakítása mellett többletforrásokat teremtene.

A reklámadó emelését a miniszterelnök a nagyobb vállalatoktól és egyes ágazatoktól elvárt magasabb közteherviselés részeként jelentette be. A kormány a társasági adó és az innovációs járulék változásaiból 260 milliárd forint, az energiacégek nagyobb befizetéseiből pedig további 100 milliárd forint többletbevétellel számol. A reklámadó esetében Magyar Péter nem ismertetett külön bevételi célt, és arról sem közölt részleteket, hogy az emelés pontosan milyen szabályok szerint érinti majd a reklámpiaci szereplőket.

A céges autók adójának átalakításával is növelné a költségvetés bevételeit a kormány.

Magyar Péter bejelentése szerint az első céges autó után továbbra is levonható marad a cégautóadó, a második autótól azonban megszüntetik ezt a lehetőséget, és a nagy teljesítményű céges járművek adóját is megemelik.

Az intézkedésektől évente 30 milliárd forint többletbevételt várnak. A miniszterelnök az összeg nagyságát az egészségügyi intézmények klimatizálására szánt 25 milliárd forinttal érzékeltette. A kormány a bejelentés szerint a kiadások visszafogásával és a nagyobb teherviselő képességű szereplők fokozottabb hozzájárulásával egyszerre javítaná a költségvetés egyensúlyát és teremtene forrást a tervezett intézkedésekre.

Magyar Péter közölte azt is, hogy a költségvetési hiányt a jelenlegi 8,3 százalékról 2027-re 4,9 százalékra csökkentenék. Ez a tervezett hiány mérséklését jelenti, a cél teljesülése ugyanakkor a költségvetés végrehajtásától és a bevételi, illetve kiadási folyamatok alakulásától is függ.

Jövőre elindítja a kormány a Wekerle+ programot

Magyar Péter a lakástámogatási rendszer átalakításával folytatta a 2027-es költségvetés ismertetését. A miniszterelnök szerint az előző kormány Otthon Start programja elsősorban a bankoknak kedvezett, amelyek több százmilliárd forintos nyereséghez jutottak az államilag támogatott hitelekből. A kabinet ezért jelentősen csökkenti a banki jutalékokat, és szigorítja a támogatott lakáshitelek feltételeit.

A Wekerle+ program keretében a 18–41 évesek új lakás vásárlásához vagy építéséhez fix 3 százalékos, használt ingatlan vásárlásához pedig fix 5 százalékos kamatozású hitelt vehetnek igénybe. A támogatás feltétele lesz az ötéves kötelező bentlakás, valamint az igénylő és házastársa meglévő ingatlantulajdonának ellenőrzése. Egyikük tulajdoni hányada sem érheti el az 50 százalékot. A korábban megkötött szerződések változatlanul érvényben maradnak.

A program második pillére a Wekerle+ lakástakarék, amely az első otthon megszerzéséhez szükséges önerő előteremtését segíti. Az állam az első öt év befizetéseit 10 százalékkal, a hatodik évtől 20 százalékkal egészíti ki, a megtakarításokra járó 3 százalékos banki kamaton felül.

A harmadik pillér az energetikai otthonfelújítási program kibővítése. A támogatás az ország valamennyi településén elérhető lesz, házassági vagy gyermekvállalási feltétel nélkül. A felvehető kedvezményes hitel maximális összegét 6 millióról 15 millió forintra emelik, fix 3 százalékos kamat mellett. Ehhez 30–50 százalékos, legfeljebb 7,5 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatás kapcsolódhat.

A támogatás feltétele legalább 30 százalékos energiamegtakarítás elérése. A rosszabb energetikai állapotú ingatlanok tulajdonosai magasabb támogatási arányra számíthatnak. A kormány évente 20 ezer háztartás korszerűsítését kívánja elindítani, mintegy 40 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással. Magyar Péter megígérte: a 2027-es költségvetés nem változtat a babaváró hitel, a CSOK, a falusi CSOK és a rezsicsökkentés szabályain.

Megkezdik a tíz legfontosabb vasútállomás felújítását

A miniszterelnök ezt követően a közlekedési fejlesztéseket ismertette. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében tíz év alatt 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasúthálózat megújítására. Ebből 1800 milliárd forintot a jelenlegi uniós költségvetési ciklus forrásaiból biztosítanának.

Már 2027-ben 331 milliárd forint uniós fejlesztési forrás jut vasútra és közlekedésre, ami 271 milliárd forinttal haladja meg az idei keretet. A kormány 35 új, nagykapacitású InterCity-motorvonatot szerez be, és 42 új HÉV-szerelvényt állít forgalomba a szentendrei, a csepeli és a ráckevei vonalakon.

Megkezdik a tíz legfontosabb vasútállomás felújítását, fejlesztik a Nyugati pályaudvart és környezetét, valamint fokozatosan felszámolják a vasúti lassújeleket. A mellékvonalaknál az újranyitást és a korszerűsítést helyezik előtérbe.

A nagyberuházások között szerepel a Budapest–Miskolc és a Budapest–Szeged vasútvonal legrosszabb szakaszainak átépítése, valamint a Debrecen–Nyíregyháza vonal korszerűsítése. A cél több szakaszon az óránkénti 160 kilométeres sebesség biztosítása. A szegedi InterCity menetideje a tervek szerint 15 perccel rövidülhet.

A Székesfehérvár–Lepsény szakaszt kétvágányúsítják, a pécsi vonalon pedig az óránkénti InterCity-közlekedés megteremtését tervezik. Az elővárosi fejlesztések első ütemében a veresegyházi és a lajosmizsei vasútvonal, valamint a HÉV-hálózat felújítása kezdődik meg.

Magyar Péter átfogó országos vízmegtartási programot is bejelentett. A vízügyi és környezetvédelmi uniós fejlesztések keretét az idei 49 milliárd forintról 221 milliárd forintra emelik 2027-ben. A 172 milliárd forintos többletből a vízmegtartás mellett az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés és az árvízvédelem fejlesztését is finanszírozzák.

Vizet a tájba program: eddig 40 ezer hektárt ajánlottak fel a gazdák

A többéves programban 10 ezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességét javítanák, mintegy 400 ezer hektár mezőgazdasági terület vízbiztonságát erősítve. Helyreállítják a zsilipeket, fejlesztik a Tisza, a Maros és a Körös térségének vízpótlását, valamint további 1000 kilométernyi önkormányzati és 3000 kilométernyi kisebb csatorna felújítását tervezik.

A kormányfő közölte, hogy a Vizet a tájba programhoz a gazdák már 40 ezer hektárt ajánlottak fel, amelyből 20 ezer hektáron kisebb beavatkozásokkal is megoldható a vízpótlás. A kabinet vízprémium bevezetését készíti elő azoknak a gazdálkodóknak, akik saját földjeiken segítik a víz megtartását.

A miniszterelnök energiaforradalmat is hirdetett: a 2027-es uniós fejlesztésekből 100 milliárd forintot fordítanak a villamosenergia-hálózat megerősítésére. Hálózatfejlesztésre, szélenergiára, energiatárolásra, geotermikus beruházásokra és korszerű mérési rendszerekre összesen 868 milliárd forintot mozgósítanak.

Magyar Péter szerint az előző kormány éveken keresztül akadályozta a szélerőművek építését, és elhanyagolta a villamosenergia-hálózat fejlesztését.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a kabinet az új beruházásokkal az ország energiaellátásának biztonságát és a külső energiaforrásoktól való függőség csökkentését kívánja elérni.

Gigászi fejlesztés az energiahálózatban

Összesen 868 milliárd forintot mozgósítana a kormány a villamosenergia-hálózat fejlesztésére, a szélenergia és a geotermikus energia hasznosítására, az energiatárolás bővítésére, valamint a korszerű mérési rendszerek kiépítésére. Magyar Péter bejelentése szerint már 2027-ben 100 milliárd forint uniós forrást fordítanak az elektromos hálózat megerősítésére.

A program egyik fő célja az energiafüggetlenség növelése és a villamosenergia-rendszer biztonságosabbá tétele. A miniszterelnök szerint az előző kormány elhanyagolta a hálózat fejlesztését, miközben éveken át akadályozta a szélerőművek építését. A tervezett beruházásokkal a megújuló energiaforrások nagyobb arányú hasznosítását és a termelés ingadozásának kezelését is segítenék.

A kormány 2030-ig 3 gigawattnyi energiatároló teljesítmény kiépítését tervezi. Ezzel a napközben megtermelt napenergia egy részét az esti órákban is fel lehetne használni. Magyar Péter szerint a megfelelő tárolókapacitás hiánya miatt Magyarország időnként alacsony áron adja el külföldre a napközben megtermelt villamos energiát, majd este drágábban vásárol áramot. Az energiatárolás bővítése ezt a problémát mérsékelhetné, miközben a szélenergia és a geotermikus energia hasznosítását is fejlesztenék.

A háztartások közvetlen támogatása szintén része a programnak: 57 ezer család kaphatna vissza nem térítendő támogatást saját energiatároló telepítésére. Emellett új otthonkorszerűsítési programot készítenek elő, amelynek keretében már 2027-ben 30 ezer lakóingatlan felújítását tervezik, 2030-ig pedig összesen 130 ezer otthon korszerűsítésére kerülhet sor. A kormány várakozásai szerint a fejlesztések csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását, és közvetlen pénzügyi előnyöket is hozhatnak a családoknak.

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