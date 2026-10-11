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Újabb kirúgás egy állami intézmény élén: azonnali hatállyal menesztették a jászberényi kórház főigazgatóját

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Azonnali hatállyal menesztették a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatóját. Hétfőtől már a megbízott főigazgató vezeti az intézményt.
Járdi Roland
2026.10.11, 15:35
Frissítve: 2026.10.11, 15:37
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Változás a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház vezetésében – ezzel a címmel adott ki közleményt vasárnap az Országos Kórházi Főigazgatóság a honlapján.

Kórház
Újabb kirúgás egy állami intézmény élén: azonnali hatállyal kirúgták a jászberényi kórház főigazgatóját Fotó: Lakatos Péter

A közlemény szerint Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója

 2026. október 11-i hatállyal felmentette főigazgatói tisztségéből Dr. Besenyi Orsolyát, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatóját.  

Az intézmény főigazgatói feladatait 2026. október 12-től megbízott főigazgatóként Törőcsikné Nagy Szilvia eddigi ápolási igazgató látja el. Megbízatása a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól.

A kormányváltás óta már nyolc kórházban történt főigazgatói szintű vezetőváltás Magyarországon, több esetben indoklás nélkül. 

Az érintett intézmények között van 

  • a Dél-pesti Centrumkórház,
  •  a Szent Imre Kórház, 
  • a Bajcsy-Zsilinszky Kórház, 
  • a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház,
  •  valamint a hatvani Albert Schweitzer Kórház is. 
  • Augusztus végén az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját, Ficzere Andreát 
  • és a Honvédkórházat vezető Wikonkál Norbertet is felmentették, 

A leváltások indokai intézményenként eltérőek. Egyes esetekben vezetői és működési problémákra hivatkoztak, máskor nem közöltek részletes magyarázatot. A Szent Imre Kórház korábbi vezetője, Bedros J. Róbert ugyanakkor nyugdíjba vonult, így az ő távozása nem tekinthető elbocsátásnak. A személycserék üteme mindenesetre azt jelzi, hogy az új kormány jelentős átalakításokat hajt végre az állami kórházak vezetésében. 


 

 


 

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