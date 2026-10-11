Újabb kirúgás egy állami intézmény élén: azonnali hatállyal menesztették a jászberényi kórház főigazgatóját

Változás a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház vezetésében – ezzel a címmel adott ki közleményt vasárnap az Országos Kórházi Főigazgatóság a honlapján.

Újabb kirúgás egy állami intézmény élén: azonnali hatállyal kirúgták a jászberényi kórház főigazgatóját Fotó: Lakatos Péter

A közlemény szerint Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója

2026. október 11-i hatállyal felmentette főigazgatói tisztségéből Dr. Besenyi Orsolyát, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatóját.

Az intézmény főigazgatói feladatait 2026. október 12-től megbízott főigazgatóként Törőcsikné Nagy Szilvia eddigi ápolási igazgató látja el. Megbízatása a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól.

A kormányváltás óta már nyolc kórházban történt főigazgatói szintű vezetőváltás Magyarországon, több esetben indoklás nélkül.

Az érintett intézmények között van

a Dél-pesti Centrumkórház,

a Szent Imre Kórház,

a Bajcsy-Zsilinszky Kórház,

a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház,

valamint a hatvani Albert Schweitzer Kórház is.

Augusztus végén az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját, Ficzere Andreát

és a Honvédkórházat vezető Wikonkál Norbertet is felmentették,

A leváltások indokai intézményenként eltérőek. Egyes esetekben vezetői és működési problémákra hivatkoztak, máskor nem közöltek részletes magyarázatot. A Szent Imre Kórház korábbi vezetője, Bedros J. Róbert ugyanakkor nyugdíjba vonult, így az ő távozása nem tekinthető elbocsátásnak. A személycserék üteme mindenesetre azt jelzi, hogy az új kormány jelentős átalakításokat hajt végre az állami kórházak vezetésében.







