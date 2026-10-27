Döbbenet: titokban elvette a közszolgálatban dolgozóktól az egy millió forintos lakástámogatást a Tisza-kormány
Akár 200 ezer embert érinthet érzékenyen, hogy a Tisza-kormány eltörli a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatását . „Abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll” – ezzel a kitétellel vezette be korábban az Orbán-kormány azt a támogatási formát, amelyet idén 186 ezren használhattak ki, döntő többségük 1 millió forint értékben. Az intézkedés tehát eleve bizonytalan alapokon állt, mostanra pedig egyértelművé vált, hogy a Tisza-kormány szerint nincs meg a folytatáshoz a szükséges költségvetési forrás. A mindössze egy évig élő támogatást minden különösebb hírverés nélkül megszüntetik, a lépésnek pedig közvetlen hatása lehet a lakáshitelek piacára is.
A Portfolio cikke szerint miközben több ponton támogatja a lakáshoz jutást, több olyan szigorítást is bevezet a Tisza-kormány, amely 2027-ben negatív hatással lehet a lakásitelesek bizonyos rétegeire. Ezek közé tartozik, hogy megszűnik a már adómentességet élvező, de időközben 40 éves korhatárt elérő anyák szja-mentessége (ez bruttó 500 ezer forintos fizetésnél havi 75 ezer forintos mínuszt jelent), a többieknél pedig havi bruttó 1 milliós fizetés alatti részre marad csak meg: ezt rontja az érintett hiteladós családok hiteltörlesztési képességét, különösen azokét, akik idei hitelfelvevők, és a hitelbírálatot már a magasabb, adómentes jövedelem alapján kapták meg a banktól.
A kormány arról is döntött, hogy kivezeti az Otthon Start Programot, és Wekerle Plusz néven egy célzottabb, egyúttal szigorúbb kamattámogatott hitelt vezet be:
- használt lakások esetében 3 százalék helyett 5 százalékos kamattal lehet igénybe venni,
- emellett kiesnek a 41 év felettiek és az 50 százalékos lakástulajdonnal már rendelkező érdeklődők is.
Az építési törvény módosítása 2026. december 31-éig korlátozza az Otthon Start Program miatt kiemelt lakásépítési beruházások építési engedélyezését, késlekedést generálva az érintett lakásvásárlóknál, és visszaesést az építési engedélyek számában.
Ebbe a sorba illeszkedik az az eddig visszhang nélkül maradt intézkedés, amely Kármán András pénzügyminiszter prezentációjából egy múlt heti háttérbeszélgetésen derült ki, és amelynek értelmében kivezetik a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos lakhatási támogatását.
Mutatjuk, mi jön ki a kormány új lakossági energiahatékonysági támogatásából – látványkandalló és törülközőszárító nem
Két tételben segítené az ország még el nem fogadott 2027-es költségvetése a lakosság energiatakarékossági beruházásait.
- Az egyik, hogy az egy háztartás által ilyen célra felvehető hitelt 6 millió forintról 15 millióra nőne 3 százalékos fix kamat mellett,
- a másik pedig, hogy a hitel mellé igényelhető legfeljebb 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
- A támogatás intenzitása 30 százalékos a közepes energetikai besorolású, és 50 százalékos a rossz energetikai besorolású épületek esetében.
- A támogatásnak nem feltétele sem gyermek vállalása, sem az, hogy az igénylők házastársak legyenek, viszont el kell érni legalább 30 százalékos energiamegtakarítást.
A mintegy 40 milliárd forint forrásból a tervek szerint évente akár 20 ezer háztartás is felújítható a nemrég bejelentett Wekerle Plusz program részeként. Egy háztartás tehát felső határként 15+7,5 millió, azaz 22,5 millió forintból gazdálkodhat, ha azt rossz energetikai besorolású épület energiahatékonyságának javítására fordítja. Máskülönben maximum 15 millió plusz 2,25 millió forintot kell beosztania, azaz 17,25 milliót. A Világgazdaság sorra vette, mi hozható ki ebből forrásból. (A tervezet megfogalmazása nem tartalmazza azt a lehetőséget, hogy valaki csak a támogatást vegye fel, de a hitelt ne.)