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Döbbenet: titokban elvette a közszolgálatban dolgozóktól az egy millió forintos lakástámogatást a Tisza-kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A támogatást idén idén 186 ezren használhattak ki. A kormány most kivezetné a közszolgálati dolgozók évi egymilliós lakhatási támogatását.
VG
2026.10.27, 09:15
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Akár 200 ezer embert érinthet érzékenyen, hogy a Tisza-kormány eltörli a közszolgálati dolgozók lakhatási támogatását . „Abban az évben vehető igénybe, amely évben annak forrása az adott évi központi költségvetésben rendelkezésre áll” – ezzel a kitétellel vezette be korábban az Orbán-kormány azt a támogatási formát, amelyet idén 186 ezren használhattak ki, döntő többségük 1 millió forint értékben. Az intézkedés tehát eleve bizonytalan alapokon állt, mostanra pedig egyértelművé vált, hogy a Tisza-kormány szerint nincs meg a folytatáshoz a szükséges költségvetési forrás. A mindössze egy évig élő támogatást minden különösebb hírverés nélkül megszüntetik, a lépésnek pedig közvetlen hatása lehet a lakáshitelek piacára is.

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A kormány átalakítja a lakhatási támogatások rendszerét / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Portfolio cikke szerint miközben több ponton támogatja a lakáshoz jutást, több olyan szigorítást is bevezet a Tisza-kormány, amely 2027-ben negatív hatással lehet a lakásitelesek bizonyos rétegeire. Ezek közé tartozik, hogy megszűnik a már adómentességet élvező, de időközben 40 éves korhatárt elérő anyák szja-mentessége (ez bruttó 500 ezer forintos fizetésnél havi 75 ezer forintos mínuszt jelent), a többieknél pedig havi bruttó 1 milliós fizetés alatti részre marad csak meg: ezt rontja az érintett hiteladós családok hiteltörlesztési képességét, különösen azokét, akik idei hitelfelvevők, és a hitelbírálatot már a magasabb, adómentes jövedelem alapján kapták meg a banktól.

A kormány arról is döntött, hogy kivezeti az Otthon Start Programot, és Wekerle Plusz néven egy célzottabb, egyúttal szigorúbb kamattámogatott hitelt vezet be: 

  • használt lakások esetében 3 százalék helyett 5 százalékos kamattal lehet igénybe venni, 
  • emellett kiesnek a 41 év felettiek és az 50 százalékos lakástulajdonnal már rendelkező érdeklődők is.

Az építési törvény módosítása 2026. december 31-éig korlátozza az Otthon Start Program miatt kiemelt lakásépítési beruházások építési engedélyezését, késlekedést generálva az érintett lakásvásárlóknál, és visszaesést az építési engedélyek számában.

Ebbe a sorba illeszkedik az az eddig visszhang nélkül maradt intézkedés, amely Kármán András pénzügyminiszter prezentációjából egy múlt heti háttérbeszélgetésen derült ki, és amelynek értelmében kivezetik a közszolgálati dolgozók évi egymillió forintos lakhatási támogatását.

Mutatjuk, mi jön ki a kormány új lakossági energiahatékonysági támogatásából – látványkandalló és törülközőszárító nem

Két tételben segítené az ország még el nem fogadott 2027-es költségvetése a lakosság energiatakarékossági beruházásait. 

  • Az egyik, hogy az egy háztartás által ilyen célra felvehető hitelt 6 millió forintról 15 millióra nőne 3 százalékos fix kamat mellett, 
  • a másik pedig, hogy a hitel mellé igényelhető legfeljebb 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás. 
  • A támogatás intenzitása 30 százalékos a közepes energetikai besorolású, és 50 százalékos a rossz energetikai besorolású épületek esetében. 
  • A támogatásnak nem feltétele sem gyermek vállalása, sem az, hogy az igénylők házastársak legyenek, viszont el kell érni legalább 30 százalékos energiamegtakarítást.

A mintegy 40 milliárd forint forrásból a tervek szerint évente akár 20 ezer háztartás is felújítható a nemrég bejelentett Wekerle Plusz program részeként. Egy háztartás tehát felső határként 15+7,5 millió, azaz 22,5 millió forintból gazdálkodhat, ha azt rossz energetikai besorolású épület energiahatékonyságának javítására fordítja. Máskülönben maximum 15 millió plusz 2,25 millió forintot kell beosztania, azaz 17,25 milliót. A Világgazdaság sorra vette, mi hozható ki ebből forrásból. (A tervezet megfogalmazása nem tartalmazza azt a lehetőséget, hogy valaki csak a támogatást vegye fel, de a hitelt ne.)

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