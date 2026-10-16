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Egyszerre 250 polgármestert sértett vérig a Tisza-kormány: faképnél hagyta őket a miniszter, az államtitkár és a helyettes-államtitkár is – hiába vártak rájuk, egyik se érkezett meg

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Több mint 250 településvezető gyűlt össze Mezőkövesden, hogy az önkormányzatok jövőjéről és a 2027-es költségvetésről egyeztessen a kormány képviselőjével. A meghívott kormányzati vezetők azonban sorra lemondták a részvételüket. Horinka László, Sülysáp polgármestere szerint a választás óta nincs érdemi párbeszéd a kabinet és az önkormányzatok között.
VG
2026.10.16, 18:50
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Éles kritikával illette a kormányt Horinka László, Sülysáp polgármestere, miután a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) mezőkövesdi regionális fórumán végül egyetlen előzetesen szóba került kormányzati vezető sem jelent meg.

Tisza-kormány
A választások óta gyakorlatilag megszűnt az érdemi szakmai egyeztetés a kormányzat, az önkormányzatok és az érdekképviseleti szövetségek között. / Fotó: AFP

A választások óta megszűnt az érdemi egyeztetés a kormányzat és az önkormányzatok között

A polgármester beszámolója szerint a több mint 250 településvezető részvételével zajló tanácskozás első előadását eredetileg az önkormányzati miniszter tartotta volna, aki azonban néhány héttel korábban lemondta a részvételét, és maga helyett a területért felelős államtitkárt delegálta. 

Később az államtitkár is visszalépett, így helyettes államtitkári részvétel került szóba, azonban péntek reggel derült ki, hogy az érintett helyettes államtitkárt erről nem is tájékoztatták.

A sülysápi polgármester Facebook-bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy a választások óta gyakorlatilag megszűnt az érdemi szakmai egyeztetés a kormányzat, az önkormányzatok és az érdekképviseleti szövetségek között.

Az udvariassági látogatások önmagukban nem pótolják a szakmai egyeztetést 

– fogalmazott.

Pedig a mezőkövesdi fórumon több olyan kérdés is napirendre kerülhetett volna, amely alapvetően meghatározza a települések következő éveit. Ezek közé tartozik 

  • az alkotmányozás, 
  • az önkormányzati rendszer tervezett átalakítása, 
  • valamint a 2027-es költségvetés előkészítése.

A polgármesterek elsősorban ezekben az ügyekben szerettek volna tájékoztatást kapni a kormány terveiről, illetve lehetőséget teremteni arra, hogy saját tapasztalataikat és javaslataikat is megosszák a döntéshozókkal.

„Több mint 250 polgármester érkezett, hogy megossza a tapasztalatait és válaszokat kapjon a településeket érintő fontos ügyekben. A kérdés csak az: a kormányzat nem akar, vagy nem mer érdemben párbeszédet folytatni az önkormányzatokkal?” – zárta bejegyzését a sülysápi polgármester.

A Pénzügyminisztérium által felvázolt javaslat újabb szűk esztendőt jelent az önkormányzatoknak

Ahogyan arról lapunk is beszámolt: október elején 25 megyei jogú város polgármestere egyeztetett dr. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, a konzultáció során pedig számos javaslat született − közölte egy Facebook-bejegyzésben dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

A Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára arról tájékoztatta a városvezetőket, hogy az idei évben Budapesten túl más önkormányzatok megsegítésére csak akkor van lehetőség, hogyha az adott települést a csőd fenyegeti. Kiderült továbbá az is, hogy a szolidaritási hozzájárulás mértéke a jövő évben csak jelképes mértékben csökkenne.

„A Pénzügyminisztérium által felvázolt javaslat újabb szűk esztendőt jelent az önkormányzatoknak” − hangsúlyozta Győr polgármester, Pintér Bence, aki hozzátette, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter jelezte, hogy a költségvetési tárgyalások során ennél jobb pozíciókat szeretne kiharcolni az önkormányzatoknak.

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Horinka László
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Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
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