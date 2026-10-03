Ez még gombócból is sok: árrésstop, költségvetés, aszály – „mindenről is” tárgyal a hétvégén a kormány Erdőbényén, miközben helyben már tankolni is nehéz
A kormány október 3–4-én tartja kétnapos, kihelyezett ülését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Erdőbényén, a Magyar Honvédség 7. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központjában. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte: a kormányülésen a fő témák között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel. A gazdasági napirend különösen fontos lehet, hiszen a kormány előtt egyszerre több, egymással is összefüggő kérdés áll. A költségvetési helyzet áttekintése mellett az infláció, az élelmiszerárak, az agrárium helyzete és az energiapiaci folyamatok is meghatározhatják a következő hónapok gazdaságpolitikáját.
Az árrésstop kivezetése is terítékre kerülhet a kormányülésen
Az egyik legfrissebb, nagy figyelmet kapott kérdés az élelmiszer-kereskedelmi árrésstop jövője. Magyar Péter az elmúlt napon már jelezte: meg kell fontolni az intézkedés kivezetését, és a kormány egyeztet a kereskedelmi láncokkal, valamint az élelmiszeripar szereplőivel.
A miniszterelnök szerint az eredetileg az élelmiszerárak emelkedésének fékezésére bevezetett szabályozás mára komoly problémákat okoz az agráriumban és a kisboltok számára. Az árrésstop kivezetését az elmúlt napokban a Joint Venture Szövetség is sürgette, míg a jegybank szerint az aktuális inflációs környezet lehetővé tenné a szabályozás megszüntetését.
A kérdés azért is fontos, mert az árrésstop megszüntetése egyszerre érintheti a termelőket, a kereskedőket és a fogyasztókat. A kormány számára így az egyik legkényesebb gazdaságpolitikai döntés lehet annak meghatározása, mikor és milyen feltételekkel változtat a jelenlegi rendszeren.
A bezárt erdőbényei benzinkút is üzenet a kormánynak
Nem mindennapi helyi problémával is szembesülhet a kabinet: éppen a kormányülés helyszínén zárt be nemrég a település benzinkútja. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) arra szólította fel a kormány tagjait, hogy látogassák meg a bezárt töltőállomást, és segítsék elő annak újranyitását.
Az érdekképviselet szerint Erdőbénye több mint ezer lakójának jelenleg 16–20 kilométert kell kerülnie ahhoz, hogy tankolni tudjon. Az FBSZ azt szeretné, ha valamelyik nagy piaci szereplő – a közleményben a Shellt, a Molt és az OMV-t is megnevezték – újra üzemeltetné a töltőállomást.
A szervezet a benzinkút bezárását a kisebb, független töltőállomások nehéz helyzetének példájaként állítja a kormány elé.
Az ügy különösen pikáns annak fényében, hogy a kabinet éppen Erdőbényén tárgyal majd az energetikáról és a gazdaság helyzetéről.
Az agrárium és az aszály is napirenden lesz
A kormányülésen várhatóan az agrárium helyzete, az aszály és a vízgazdálkodás is kiemelt téma lesz. Magyar Péter korábbi tájékoztatása szerint a hétvégi tanácskozáson a klímavészhelyzetről és az aszályhelyzetről is tárgyalnak.
A vízgazdálkodás gazdasági jelentősége az elmúlt évek időjárási szélsőségei miatt egyre nagyobb: a mezőgazdasági termelés mellett a vízvisszatartás, az öntözés és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás is olyan terület, amely hosszabb távú állami döntéseket igényel.
A költségvetés lehet a legnagyobb kérdés
A hétvégi ülés egyik központi témája a költségvetés és a gazdaság helyzete lehet.
A kabinetnek egy olyan időszakban kell áttekintenie a számokat, amikor több nagy volumenű intézkedés és vállalás finanszírozása is napirenden van.
Magyar Péter az elmúlt időszak kormányzati lépései között említette
- az uniós források hazahozatalát,
- az iskolakezdési támogatást,
- a szociális tűzifakeret megduplázását,
- a tűzifa áfájának csökkentését, valamint több ágazatban a béremelések előkészítését.
A miniszterelnök szerint ezek mellett gyermekvédelmi és várólistacsökkentési program is indult.
A kormányülés így nem pusztán egy újabb szakpolitikai egyeztetés lehet: a gazdaságpolitika több területén egyszerre kell meghatározni a következő időszak irányát, nem sokkal a 2027-re vonatkozó nyugdíjemelés bejelentését követően.
Érdemes megemlíteni, hogy a várhatóan nagyon sűrű kormányülés kapcsán a nyilvánosság tájékoztatását szolgáló időpontokat cikkünk megjelenéséig még nem jelentettek be, de erre alighanem a mai és a vasárnapi nap folyamán sor kerülhet.