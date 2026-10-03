Ez még gombócból is sok: árrésstop, költségvetés, aszály – „mindenről is” tárgyal a hétvégén a kormány Erdőbényén, miközben helyben már tankolni is nehéz

A kormány október 3–4-én tartja kétnapos, kihelyezett ülését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Erdőbényén, a Magyar Honvédség 7. számú Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központjában. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön közölte: a kormányülésen a fő témák között a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatás átalakítása, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet szerepel. A gazdasági napirend különösen fontos lehet, hiszen a kormány előtt egyszerre több, egymással is összefüggő kérdés áll. A költségvetési helyzet áttekintése mellett az infláció, az élelmiszerárak, az agrárium helyzete és az energiapiaci folyamatok is meghatározhatják a következő hónapok gazdaságpolitikáját.

Sűrű lesz a kétnapos, erdőbényén tartott kormányülés programja, ahol nemrég bezárt a benzinkút (képünk illusztráció)

Fotó: Konia4ka / Shutterstock

Az árrésstop kivezetése is terítékre kerülhet a kormányülésen

Az egyik legfrissebb, nagy figyelmet kapott kérdés az élelmiszer-kereskedelmi árrésstop jövője. Magyar Péter az elmúlt napon már jelezte: meg kell fontolni az intézkedés kivezetését, és a kormány egyeztet a kereskedelmi láncokkal, valamint az élelmiszeripar szereplőivel.

A miniszterelnök szerint az eredetileg az élelmiszerárak emelkedésének fékezésére bevezetett szabályozás mára komoly problémákat okoz az agráriumban és a kisboltok számára. Az árrésstop kivezetését az elmúlt napokban a Joint Venture Szövetség is sürgette, míg a jegybank szerint az aktuális inflációs környezet lehetővé tenné a szabályozás megszüntetését.

A kérdés azért is fontos, mert az árrésstop megszüntetése egyszerre érintheti a termelőket, a kereskedőket és a fogyasztókat. A kormány számára így az egyik legkényesebb gazdaságpolitikai döntés lehet annak meghatározása, mikor és milyen feltételekkel változtat a jelenlegi rendszeren.

A bezárt erdőbényei benzinkút is üzenet a kormánynak

Nem mindennapi helyi problémával is szembesülhet a kabinet: éppen a kormányülés helyszínén zárt be nemrég a település benzinkútja. A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) arra szólította fel a kormány tagjait, hogy látogassák meg a bezárt töltőállomást, és segítsék elő annak újranyitását.