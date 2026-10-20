Olyat mondott Kövér László, amit egyetlen tiszás sem akart hallani: a volt házelnök szerint Magyar Péter pártja soha többé nem nyer választást Magyarországon − „A Tisza beleesett abba a csapdába”

A Tisza Párt beleesett abba csapdába, hogy mindenkinek mindent megígértek. Nem a problémákat tudatosították, inkább azt mondták, hogy minden lehetséges. Ezt mondták amúgy a komcsik 2002-ben is − ezt mondta Kövér László, az Országgyűlés volt elnöke, aki a Köztérnek interjút.

Kövér László / Fotó: Anadolu via AFP

A politikus szerint nem a kampány nem konkrét problémákat tudatosított az emberekben, hanem egész egyszerűen azt mondta, hogy a Fidesz „mindent ellop”. Szerinte ezzel belemanöverezték magukat egy olyan gazdaságpolitikai csapdába, aminek egyenes következménye volt a választási vereség. Meglátása szerint a Tisza Párt most hasonló cipőben jár, és úgy gondolja Magyar Péter politikai közössége nem szerezhet abszolút többséget a következő választáson.

Summa summarum, teljesen biztos vagyok, hogy a Tisza nem kaphat mandátumszámban sem többséget a következő választáson. Ha lesznek választások

– mondta Kövér László.

A volt házelnök feltehetően azokra az ígértekre utalt, mint a közszférában korábban belengetett jelentős azonnali fizetésemelésre, amelyek most úgy tűnik, hogy 2027-ben sem valósulnak meg maradéktalanul. Magyar Péter hétfőn közölte, hogy a kormány jövőre megkezdi a bérek rendezését, de a béremelések mértékével nem mindenki elégedett.

A Tisza Párt választási programjában több ágazatban is 25 százalékos béremelést ígért.

A szociális szektorban általános, 25 százalékos emelést vállalt, míg a gyermekvédelmi dolgozóknál azonnali, ugyancsak 25 százalékos bérfejlesztést helyezett kilátásba, amelyet később inflációkövetővé tett volna.

A rendvédelmi dolgozók esetében nem volt szó pontos számokról, azonban az ígéretek között szerepelt egy kiszámítható bérrendszer és életpályamodell bevezetése, továbbá a szolgálatilakás-program elindítása.

A nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók számára 25 százalékos béremelést, a pedagógusoknak pedig többéves, kiszámítható bérfelzárkóztatást helyezett kilátásba a Tisza Párt. A kulturális ágazatban szintén 25 százalékos általános béremelést és többéves bérpálya kialakítását vállalta, azonban a hétfői bejelentések elmaradtak az ígéretektől.