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Sportvezetők tiltakoznak Magyar Péterék törvénytervezete ellen: közös közleményt adott ki Kubatov Gábor és Deutsch Tamás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nagy visszhangja lett a kormány lépésének. A sportvezetői tilalmi rendszerről szóló törvénytervezet haladéktalan visszavonását követeli több egyesület elnöke. A közlemény csütörtök este, egy időben jelent meg Kubatov Gábor és Deutsch Tamás Facebook-oldalán.
VG
2026.10.08, 21:28
Frissítve: 2026.10.08, 22:15
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„El a kezekkel a magyar sporttól!” − így kezdődik Deutsch Tamásnak, az MTK elnökének és Kubatov Gábornak, az FTC elnökének közös közleménye. 

Közös közleményt adott ki Kubatov Gábor és Deutsch Tamás
Közös közleményt adott ki Kubatov Gábor és Deutsch Tamás / Fotó: Facebook / Kubatov Gábor

Az írás azt követően jelent meg, hogy Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án bejelentette, hogy a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban. Ezt követően miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.

A közös közlemény

"Sportegyesületeinkből számos sporttársunk emelte már fel a szavát a sportvezetői tilalmi rendszerről szóló elfogadhatatlan törvényjavaslattal szemben. Olimpikonok, más kiváló sportolók, edzők, sportvezetők és szurkolók álltak ki közösségeikért. A magyar sportcsalád ismét megmutatta az erejét. A pályán ellenfelek, de a közös értékeink védelmében egymás társai vagyunk" − olvasható a közleményben.

A sportvezetők szerint a sport ügyeiről a pályán és azon kívül is a sportcsaládoknak van joguk szabadon dönteni, amely önállóságot készül most a kormány elvenni. Hangsúlyozzák azt is, hogy

a tervezet súlyosan sérti az Alaptörvényt, ezért haladéktalanul vissza kell vonni.

„Az egyesülési szabadság a sportegyesületek működésének alapja. Ez a jog nem ér véget a klubok megalapításával: magában foglalja a közösségeink vezetőinek szabad megválasztását is. A törvénytervezet ráadásul már megválasztott vezetők eltávolítását kényszerítené ki. Korábbi és jelenlegi, jogszerűen betöltött közéleti tisztségekhez utólag négyéves eltiltást is kapcsolna. A javaslat ezzel sérti nemcsak a jogbiztonságot, de a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát is. Korábbi jogszerű közéleti szerepvállalás nem válhat utólag sportvezetői kizárás alapjává. A közpénzek ellenőrzésének közérdeke pedig nem indokolja a sportvezetők általános eltiltási rendszerét” − mutatnak rá, majd hozzáteszik, hogy politikai célból nem lehet felülírni a sportközösségek döntését.

Kubatov Gábor korábban már reagált

„A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha!” – írta korábban Kubatov Gábor.

Erre azért került sor, mivel a tervezett változás közvetlenül érinti az FTC elnökét, aki országgyűlési képviselő is. Magyar Péter a bejelentéskor egyébként név szerint is megemlítette Kubatov Gábort.

Kubatov Gábort még 2011 februárjában választották meg az FTC elnökének, így több mint másfél évtizede áll a klub élén. Elnöksége alatt a Ferencváros labdarúgócsapata ismét meghatározó szereplővé vált Magyarországon, és rendszeresen szerepelt az európai kupasorozatokban is.

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