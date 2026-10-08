Sportvezetők tiltakoznak Magyar Péterék törvénytervezete ellen: közös közleményt adott ki Kubatov Gábor és Deutsch Tamás

„El a kezekkel a magyar sporttól!” − így kezdődik Deutsch Tamásnak, az MTK elnökének és Kubatov Gábornak, az FTC elnökének közös közleménye.

Közös közleményt adott ki Kubatov Gábor és Deutsch Tamás / Fotó: Facebook / Kubatov Gábor

Az írás azt követően jelent meg, hogy Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án bejelentette, hogy a kormány szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban. Ezt követően miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben.

A közös közlemény

"Sportegyesületeinkből számos sporttársunk emelte már fel a szavát a sportvezetői tilalmi rendszerről szóló elfogadhatatlan törvényjavaslattal szemben. Olimpikonok, más kiváló sportolók, edzők, sportvezetők és szurkolók álltak ki közösségeikért. A magyar sportcsalád ismét megmutatta az erejét. A pályán ellenfelek, de a közös értékeink védelmében egymás társai vagyunk" − olvasható a közleményben.

A sportvezetők szerint a sport ügyeiről a pályán és azon kívül is a sportcsaládoknak van joguk szabadon dönteni, amely önállóságot készül most a kormány elvenni. Hangsúlyozzák azt is, hogy

a tervezet súlyosan sérti az Alaptörvényt, ezért haladéktalanul vissza kell vonni.

„Az egyesülési szabadság a sportegyesületek működésének alapja. Ez a jog nem ér véget a klubok megalapításával: magában foglalja a közösségeink vezetőinek szabad megválasztását is. A törvénytervezet ráadásul már megválasztott vezetők eltávolítását kényszerítené ki. Korábbi és jelenlegi, jogszerűen betöltött közéleti tisztségekhez utólag négyéves eltiltást is kapcsolna. A javaslat ezzel sérti nemcsak a jogbiztonságot, de a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát is. Korábbi jogszerű közéleti szerepvállalás nem válhat utólag sportvezetői kizárás alapjává. A közpénzek ellenőrzésének közérdeke pedig nem indokolja a sportvezetők általános eltiltási rendszerét” − mutatnak rá, majd hozzáteszik, hogy politikai célból nem lehet felülírni a sportközösségek döntését.