Börtön várhat a száguldozókra? Brutális szigorítás jöhet a KRESZ-ben - itt a kormány felmérése
Az elmúlt időszak közlekedési balesetei és az új járműtípusok elterjedése is indokolja a közlekedésbiztonsági szabályok, a KRESZ áttekintését - írja a kormány Facebook honalpja.
Első lépésként a Közlekedési és Beruházási Minisztérium egy online kérdőívet, közvéleménykutatást tett közzé, amelyet több mint 300 ezer ember töltött ki.
Az eredményekből kiderül, hogy
- a válaszolók 96,3 százaléka támogatja az illegális utcai autóversenyzés szankcionálását szabadságvesztéssel.
- A válaszolók 86 százaléka azt is támogatja, hogy súlyosabban büntessék azokat, akik extrém gyorshajtás közben sérüléssel járó vagy halálos balesetet okoznak, mint azokat, akiknek gondatlansága vagy figyelmetlensége vezet súlyos balesethez.
- A válaszadók 94 százaléka egyetért azzal, hogy a kirívó gyorshajtás önmagában, baleset okozása nélkül is súlyosabb büntetőjogi következményekkel járjon.
Csúszik a KRESZ módosítása
Bár korábban még arról szóltak a tervek, hogy az új közlekedési szabályok már 2026-ban életbe léphetnek, a KRESZ-változások végleges menetrendje ma már jóval bizonytalanabbnak tűnik. a jelenlegi helyzet alapján egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy egy a KRESZ-szabályok változása rövid időn belül, egyetlen lépésben lépjen hatályba. Sokkal inkább egy fokozatos, több ütemben megvalósuló változtatási folyamat körvonalazódik, amenek során egyes elemek külön-külön jelenhetnek meg a jogszabályokban – vélik.
Ezek a legfontosabb várható változások
- Szigorúbb büntetés a gyorshajtásért: a kirívó sebességtúllépés akár baleset okozása nélkül is büntetőjogi következményekkel járhat.
- Börtönbüntetés az illegális utcai autóversenyzésért: az ilyen versenyeken való részvétel önmagában is szabadságvesztéssel büntethetővé válhat.
- Súlyosabb büntetés a halálos balesetek okozóinak: az extrém gyorshajtás közben súlyos vagy halálos balesetet okozókat szigorúbban büntethetik.
- Járműelkobzás: a súlyos közlekedési szabályszegéseket ismételten elkövető sofőröktől akár az autójukat is elkobozhatják.
- Átlagsebesség-mérés: hosszabb útszakaszokon is ellenőrizhetik, hogy a járművezetők betartják-e a sebességhatárokat.
- Új szabályok az elektromos rollerekre: sebességük és teljesítményük alapján külön kategóriákba sorolhatják őket.
- Kötelező bukósisak a rollereseknek: a tervek szerint a rollerek használatát életkori korlátozásokhoz is köthetik.
- Jogosítvány a nagy teljesítményű rollerekhez: a gyorsabb elektromos rollerek vezetéséhez megfelelő vezetői engedélyt írhatnak elő.
- Zéró tolerancia a rollereseknél: tilthatják az elektromos rollerek alkoholos befolyásoltság alatti vezetését.
- Szigorúbb ellenőrzés a buszsávokban és vasúti átjáróknál: több szabályszegés esetében alkalmazhatják az objektív felelősség elvét.