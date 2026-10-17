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Börtön várhat a száguldozókra? Brutális szigorítás jöhet a KRESZ-ben - itt a kormány felmérése

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Akár börtönbüntetés is várhat az illegális utcai versenyzőkre, amit a magyarok elsöprő többsége támogat. A KRESZ felülvizsgálatával a gyorshajtókra is jóval szigorúbb büntetések várhatnak.
Dózsa György
2026.10.17, 19:11
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Az elmúlt időszak közlekedési balesetei és az új járműtípusok elterjedése is indokolja a közlekedésbiztonsági szabályok, a KRESZ áttekintését - írja a kormány Facebook honalpja. 

KRESZ e-roller
Küszöbön a KRESZ változása, jelentős szigorítások jönnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Első lépésként a Közlekedési és Beruházási Minisztérium egy online kérdőívet, közvéleménykutatást tett közzé, amelyet több mint 300 ezer ember töltött ki. 

Az eredményekből kiderül, hogy 

  • a válaszolók 96,3 százaléka támogatja az illegális utcai autóversenyzés szankcionálását szabadságvesztéssel. 
  • A válaszolók 86 százaléka azt is támogatja, hogy súlyosabban büntessék azokat, akik extrém gyorshajtás közben sérüléssel járó vagy halálos balesetet okoznak, mint azokat, akiknek gondatlansága vagy figyelmetlensége vezet súlyos balesethez. 
  • A válaszadók 94 százaléka egyetért azzal, hogy a kirívó gyorshajtás önmagában, baleset okozása nélkül is súlyosabb büntetőjogi következményekkel járjon. 

Csúszik a KRESZ módosítása

Bár korábban még arról szóltak a tervek, hogy az új közlekedési szabályok már 2026-ban életbe léphetnek, a KRESZ-változások végleges menetrendje ma már jóval bizonytalanabbnak tűnik. a jelenlegi helyzet alapján egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy egy a KRESZ-szabályok változása rövid időn belül, egyetlen lépésben lépjen hatályba. Sokkal inkább egy fokozatos, több ütemben megvalósuló változtatási folyamat körvonalazódik, amenek során egyes elemek külön-külön jelenhetnek meg a jogszabályokban – vélik.

Ezek a legfontosabb várható változások 

  • Szigorúbb büntetés a gyorshajtásért: a kirívó sebességtúllépés akár baleset okozása nélkül is büntetőjogi következményekkel járhat. 
  • Börtönbüntetés az illegális utcai autóversenyzésért: az ilyen versenyeken való részvétel önmagában is szabadságvesztéssel büntethetővé válhat. 
  • Súlyosabb büntetés a halálos balesetek okozóinak: az extrém gyorshajtás közben súlyos vagy halálos balesetet okozókat szigorúbban büntethetik. 
  • Járműelkobzás: a súlyos közlekedési szabályszegéseket ismételten elkövető sofőröktől akár az autójukat is elkobozhatják. 
  • Átlagsebesség-mérés: hosszabb útszakaszokon is ellenőrizhetik, hogy a járművezetők betartják-e a sebességhatárokat. 
  • Új szabályok az elektromos rollerekre: sebességük és teljesítményük alapján külön kategóriákba sorolhatják őket. 
  • Kötelező bukósisak a rollereseknek: a tervek szerint a rollerek használatát életkori korlátozásokhoz is köthetik. 
  • Jogosítvány a nagy teljesítményű rollerekhez: a gyorsabb elektromos rollerek vezetéséhez megfelelő vezetői engedélyt írhatnak elő. 
  • Zéró tolerancia a rollereseknél: tilthatják az elektromos rollerek alkoholos befolyásoltság alatti vezetését. 
  • Szigorúbb ellenőrzés a buszsávokban és vasúti átjáróknál: több szabályszegés esetében alkalmazhatják az objektív felelősség elvét.
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