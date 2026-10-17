Börtön várhat a száguldozókra? Brutális szigorítás jöhet a KRESZ-ben - itt a kormány felmérése

Az elmúlt időszak közlekedési balesetei és az új járműtípusok elterjedése is indokolja a közlekedésbiztonsági szabályok, a KRESZ áttekintését - írja a kormány Facebook honalpja.

Küszöbön a KRESZ változása, jelentős szigorítások jönnek / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Első lépésként a Közlekedési és Beruházási Minisztérium egy online kérdőívet, közvéleménykutatást tett közzé, amelyet több mint 300 ezer ember töltött ki.

Az eredményekből kiderül, hogy

a válaszolók 96,3 százaléka támogatja az illegális utcai autóversenyzés szankcionálását szabadságvesztéssel.

A válaszolók 86 százaléka azt is támogatja, hogy súlyosabban büntessék azokat, akik extrém gyorshajtás közben sérüléssel járó vagy halálos balesetet okoznak, mint azokat, akiknek gondatlansága vagy figyelmetlensége vezet súlyos balesethez.

A válaszadók 94 százaléka egyetért azzal, hogy a kirívó gyorshajtás önmagában, baleset okozása nélkül is súlyosabb büntetőjogi következményekkel járjon.

Csúszik a KRESZ módosítása

Bár korábban még arról szóltak a tervek, hogy az új közlekedési szabályok már 2026-ban életbe léphetnek, a KRESZ-változások végleges menetrendje ma már jóval bizonytalanabbnak tűnik. a jelenlegi helyzet alapján egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy egy a KRESZ-szabályok változása rövid időn belül, egyetlen lépésben lépjen hatályba. Sokkal inkább egy fokozatos, több ütemben megvalósuló változtatási folyamat körvonalazódik, amenek során egyes elemek külön-külön jelenhetnek meg a jogszabályokban – vélik.

Ezek a legfontosabb várható változások