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Nagyon csúnyán elszámolhatta magát Magyar Péter, amikor beleállt a Fradiba: világklasszis legendák sora állt ki Kubatov Gábor mellett – mutatjuk a névsort

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Nyilasi Tibor, Gera Zoltán, Lipcsei Péter és Lisztes Krisztián neve is szerepel azon a nyílt levélen, amelyben 89 sportoló állt ki klub elnöke mellett. Az aláírók szerint a klub jövője a tét, és a Kubatov Gábor bizonyította, hogy nála jó kezekben van a Ferencváros.
VG
2026.10.11, 15:13
Frissítve: 2026.10.11, 15:25
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Nyílt levélben sorakozott fel Kubatov Gábor mellett a Ferencváros 89 egykori és jelenlegi sportolója, köztük olimpiai, világ- és Európa-bajnokok. Az aláírók szerint a klub jövője a tét, és a sportvezető bizonyította, hogy képes nemzetközi szinten is elismert helyre emelni az Fradit.

Kubatov Gábor
Nyolcvankilenc FTC-sportoló állt ki Kubatov Gábor mellett a klub október 27-i tisztújító közgyűlése előtt / Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

A Fradi beállt Kubatov mögé

Nyolcvankilenc egykori és jelenlegi sportoló állt ki nyílt levélben Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC elnöke mellett az október 27-i tisztújító közgyűlés előtt. Az FTC honlapján közzétett nyilatkozatot olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnokok, valamint a klub több szakosztályának meghatározó sportolói írták alá. Az aláírók szerint a Ferencváros jövője a tét, és Kubatov vezetésének folytatása mellett érvelnek.

A levélben felidézik, hogy Kubatov Gábor 2011-ben vette át a klub irányítását, és szerintük azóta új virágkorát éli a Ferencváros. Az aláírók úgy fogalmaznak, a klubelnök a szurkolói lelátóról érkezett, és a Fradihoz való kötődése megelőzte politikai szerepvállalását.

Szintén sokan vagyunk, akik az elmúlt évtizedekben az összes Fradi-elnököt személyesen ismertük, ezért is hiszünk Kubatov Gáborban, aki nem mellékesen előbb volt Fradi-szurkoló, mint fideszes

– olvasható a nyílt levélben.

A sportolók szerint a Ferencváros erejét az összetartozás és a hűség adja. A nyilatkozatban azt írják, hogy a klub nem csupán sportegyesület, hanem stílus és életforma is, a fradistaság pedig felelősséggel jár. Az aláírók szerint Kubatov bizonyította hűségét és hozzáértését, és olyan helyre emelte a klubot, amely hazai és nemzetközi szinten is elismerést vált ki.

A nyílt levél központi témája a nagyobb sportszervezetek vezetését érintő törvénymódosítási javaslat. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án jelentette be, hogy szigorítanák a sportvezetői tisztségek összeférhetetlenségi szabályait. A tervezet alapján miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, pártelnökök, kormánybiztosok, miniszteri biztosok, helyettes államtitkárok és más meghatározó állami vezetők nem tölthetnének be vezető tisztséget az 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetekben.

A levél aláírói hangsúlyozzák, hogy őket nem a politika, hanem a klubelnök személye érdekli. 

A sportolók úgy látják, a szabályozási javaslat miatt különösen fontos az összefogás, ezért a Ferencváros közösségének egységét állítják a középpontba.

A tervezet visszavonását csütörtök este Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC és Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke is követelte a Facebook-oldaláukon közzétett közleményben.

A Kubatov mellett kiálló sportolók között szerepel többek között Nyilasi Tibor, Gera Zoltán, Lipcsei Péter, Lisztes Krisztián és Sigér Dávid, valamint a női kézilabdacsapat jelenlegi játékosai közül Böde-Bíró Blanka, Klujber Katrin, Simon Petra, Márton Gréta, Hársfalvi Júlia, Bordás Réka, Emily Vogel és Angela Malestein. A nyílt levelet egykori vízilabdázók, jégkorongozók és tornászok is aláírták.

A sportolók a nyilatkozat végén ismét a közösség összetartását hangsúlyozzák: „Nagy a tét. A Fradi jövője. Ezért kell mindannyiunknak összehajolni, összefogni, összetartani. S össze is fogunk…”

Sportvezetők tiltakoznak Magyar Péterék törvénytervezete ellen: közös közleményt adott ki Kubatov Gábor és Deutsch Tamás

Nagy visszhangja lett a kormány lépésének. A sportvezetői tilalmi rendszerről szóló törvénytervezet haladéktalan visszavonását követeli több egyesület elnöke. A közlemény csütörtök este, egy időben jelent meg Kubatov Gábor és Deutsch Tamás Facebook-oldalán.

 

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