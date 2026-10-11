Nagyon csúnyán elszámolhatta magát Magyar Péter, amikor beleállt a Fradiba: világklasszis legendák sora állt ki Kubatov Gábor mellett – mutatjuk a névsort

Nyílt levélben sorakozott fel Kubatov Gábor mellett a Ferencváros 89 egykori és jelenlegi sportolója, köztük olimpiai, világ- és Európa-bajnokok. Az aláírók szerint a klub jövője a tét, és a sportvezető bizonyította, hogy képes nemzetközi szinten is elismert helyre emelni az Fradit.

Nyolcvankilenc FTC-sportoló állt ki Kubatov Gábor mellett a klub október 27-i tisztújító közgyűlése előtt / Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

A Fradi beállt Kubatov mögé

Nyolcvankilenc egykori és jelenlegi sportoló állt ki nyílt levélben Kubatov Gábor, a Ferencvárosi TC elnöke mellett az október 27-i tisztújító közgyűlés előtt. Az FTC honlapján közzétett nyilatkozatot olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnokok, valamint a klub több szakosztályának meghatározó sportolói írták alá. Az aláírók szerint a Ferencváros jövője a tét, és Kubatov vezetésének folytatása mellett érvelnek.

A levélben felidézik, hogy Kubatov Gábor 2011-ben vette át a klub irányítását, és szerintük azóta új virágkorát éli a Ferencváros. Az aláírók úgy fogalmaznak, a klubelnök a szurkolói lelátóról érkezett, és a Fradihoz való kötődése megelőzte politikai szerepvállalását.

Szintén sokan vagyunk, akik az elmúlt évtizedekben az összes Fradi-elnököt személyesen ismertük, ezért is hiszünk Kubatov Gáborban, aki nem mellékesen előbb volt Fradi-szurkoló, mint fideszes

– olvasható a nyílt levélben.

A sportolók szerint a Ferencváros erejét az összetartozás és a hűség adja. A nyilatkozatban azt írják, hogy a klub nem csupán sportegyesület, hanem stílus és életforma is, a fradistaság pedig felelősséggel jár. Az aláírók szerint Kubatov bizonyította hűségét és hozzáértését, és olyan helyre emelte a klubot, amely hazai és nemzetközi szinten is elismerést vált ki.

A nyílt levél központi témája a nagyobb sportszervezetek vezetését érintő törvénymódosítási javaslat. Magyar Péter miniszterelnök szeptember 18-án jelentette be, hogy szigorítanák a sportvezetői tisztségek összeférhetetlenségi szabályait. A tervezet alapján miniszterek, államtitkárok, országgyűlési és európai parlamenti képviselők, pártelnökök, kormánybiztosok, miniszteri biztosok, helyettes államtitkárok és más meghatározó állami vezetők nem tölthetnének be vezető tisztséget az 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetekben.