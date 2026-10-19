A semmiből megszólalt az osztrák csodagyerek a franciaországi zavargások után: Kurz egyből Magyarországgal példálózott, majd odaszúrt a saját kormányának – „Hamarosan ugyanezeket a jeleneteket fogjuk látni Bécsben is"
A franciaországi zavargások után Sebastian Kurz volt osztrák kancellár arra figyelmeztetett, hogy más európai nagyvárosokban is hasonló erőszak törhet ki. A politikus a csaknem két évtizede szerinte elhibázott migrációs politikát okolja, és Budapestet, Varsót, valamint Prágát a nyugalom példájaként említette.
Számomra ez csaknem két évtizednyi sikertelen migrációs politika következménye. Magyarországot évekig bírálták – ma Budapest, Varsó és Prága a nyugalom szigetei. Ha nem változtatunk azonnal az irányon, hamarosan ugyanezeket a jeleneteket fogjuk látni Berlinben, Bécsben és Münchenben
– mondta Sebastian Kurz volt osztrák kancellár.
Az Osztrák Néppárt (ÖVP) egykori vezetője az Instagramon reagált a franciaországi zavargásokra. Kurz szerint a történtek súlyos figyelmeztetést jelentenek Európa számára, és azt mutatják, milyen következményekkel járhat az általa elhibázottnak tartott migrációs politika.
„A felgyújtott városházák, a kifosztott üzletek és a brutális erőszak Franciaországban és Európa más részein. Amit diáktiltakozásnak neveznek, az egyre inkább polgárháborús jelenetekre hasonlít. Az arab országok már csaknem egy évtizeddel ezelőtt figyelmeztettek minket. Most pontosan ez történt” – fogalmazott.
Kurz a zavargások mögött szerinte szélsőséges politikai erők együttműködése áll. „A tömeg mögött a szélsőbaloldali szélsőségesek és a politikai iszlám baljós szövetsége húzódik meg. Mindkettő a felvilágosodás és a szabad, nyitott társadalmunk ellensége" – állította.
Kurz: ezt fogjuk látni egész Európában
A franciaországi tüntetések szeptemberben kezdődtek, miután a hátrányos helyzetű térségek iskoláiban tanárhiány alakult ki. A megmozdulások később szélesebb társadalmi elégedetlenségnek adtak hangot: előtérbe kerültek a megélhetési költségek, a társadalmi egyenlőtlenségek és az állami kiadások csökkentése elleni tiltakozások is.
A hétvégi demonstrációkon több helyen összecsapások törtek ki a rendőrök és a tüntetők között. Üzleteket fosztottak ki, épületeket és autókat gyújtottak fel, a rendőrség pedig többek között könnygázt is bevetett. A francia belügyminisztérium első tájékoztatása szerint összesen 2397 embert vettek őrizetbe a zavargásokkal összefüggésben.
Emmanuel Macron francia elnök számára politikailag különösen nehéz időszakban robbantak ki a tiltakozások. A következő rendes elnökválasztáson már nem indulhat, miközben Marine Le Pen választási esélyei is a politikai viták középpontjában állnak.
Kurz szerint Franciaország sorsát csak az európai migrációs politika gyors megváltoztatásával lehet elkerülni más nyugat-európai országokban. Példaként Magyarországot és Lengyelországot említette meg, ahol ezek a lépések sikeresek voltak, s figyelmeztetett, hogy enélkül hasonló erőszak Bécsben, Berlinben és Münchenben is fellángolhat a közeljövőben.
Csodagyereknek tartották Kurzot
Sebastian Kurz fiatalon, mindössze 16 évesen csatlakozott az Osztrák Néppárt (ÖVP) ifjúsági szervezetéhez. Politikai karrierje gyorsan ívelt felfelé: 2013-ban külügyminiszter, 2017-ben pedig 31 évesen Ausztria történetének legfiatalabb kancellárja lett. Népszerűségét elsősorban határozott bevándorláspolitikájának és fiatalos politikai stílusának köszönhette. 2021 októberében azonban lemondott kancellári tisztségéről, miután korrupciós botrányba keveredett, és azzal gyanúsították, hogy közpénzekből finanszírozott, manipulált közvélemény-kutatásokkal és kedvező médiamegjelenésekkel segítette politikai felemelkedését. Kurz tagadta a vádakat, de a növekvő politikai nyomás miatt távoznia kellett a kormány éléről. Ugyanezen év decemberében teljesen visszavonult a politikától.
Magyarországon erős politikai szálak kötötték össze Orbán Viktor volt miniszterelnökkel és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is.
Pánikban Macron: Párizsban és több francia nagyvárosban is kijárási tilalmat rendeltek el a hétvégi zavargások után
Súlyos zavargások rázták meg Franciaországot, miután a megélhetési költségek miatt utcára vonulók egy része üzleteket fosztogatott és közterületi tárgyakat gyújtott fel. A francia kormány több északi városban éjszakai kijárási tilalmat vezet be, miközben az államfő a belügyminiszter távozása helyett a biztonsági intézkedések felülvizsgálatát követeli.