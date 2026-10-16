Lángolt a Fertő tó partja, kétszáz hajót is elpusztíthatott a tűz

Szerda késő este, eddig ismeretlen okból csaptak fel a lángok a cölöpökön álló hajóállásoknál a Fertő tó ausztriai oldalán. A tűzesetről este tíz óra körül érkezett bejelentés: két ember egy közeli kempingből figyelt fel a lángokra. A tűz megfékezésén mintegy 240 tűzoltó dolgozott, az oltási munkálatok pedig kora reggelig tartottak – írja a Telex a Kurier alapján. Egy tűzoltó könnyebben megsérült, őt kórházba szállították. A tűzesetben más személyi sérülésről nem érkezett hír.

Reggelig küzdöttek a lángokkal a tűzoltók (illusztráció)

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Lángokban pusztultak el a tóra szánt hajók, óriási a kár

A károsultak közül többen jelentős veszteségről számoltak be. Walter Bleich, az egyik hajó tulajdonosa az ORF Burgenlandnak elmondta, hogy idén újították fel a hajójukat, amire két hónapnyi munkát fordítottak. A tűzben megsemmisült hajó értékét mintegy 10 ezer euróra becsülte.

Egy másik tulajdonosnak a hajóállásban 15 ezer eurós, a hajóban pedig további 3 ezer eurós kára keletkezett. Elmondása szerint rendelkezett biztosítással.

Az oltási munkálatok reggel fejeződtek be.

A közelmúltban a Garda tónál is komoly tűz keletkezett egy ötcsillagos kempingben, ahol gázpalackok is felrobbantak a lángokban.