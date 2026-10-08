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Ryanair-vezér a FlyDubai-incidens után: nem lehet listázni a pilótákat és a légiutas-kísérőket –„Ez már túl messzire menne!"

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Nincs tökéletes módszer a pilóták által jelentett biztonsági kockázatok kiszűrésére – figyelmeztetnek az európai légitársasági vezetők a FlyDubai egyik közelmúltbeli incidense után. A légitársaságok szerint a szigorú átvilágítás ellenére sem lehet minden veszélyt kizárni, a biztonsági intézkedéseknek pedig az alkalmazottak magánszférájának védelmével is egyensúlyban kell maradniuk.
VG
2026.10.08, 19:20
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Az európai légitársaságok és a hatóságok csak bizonyos mértékig tudják megelőzni az támadásokat, mint amilyen egy közelmúltbeli FlyDubai-járaton történt. A légiközlekedési iparágnak el kell fogadnia, hogy még a pilóták szigorú átvilágítása mellett sincs „abszolút biztonság” – írja a Bloomberg.

ryanair légitársaság
Hiába a légitársaságok ellenőrzése, nincs tökéletes rendszer/Fotó: Vémi Zoltán/VG

Hiába a légitársaságok ellenőrzése, nincs tökéletes rendszer

Michael O’Leary, a Ryanair Holdings Plc vezérigazgatója elmondta, hogy légitársasága alaposan ellenőrzi az állásra jelentkezők referenciáit, ugyanakkor „egyetlen rendszer sem tökéletes”.

„Lehetetlen minden ilyen kockázatot kiküszöbölni” 

– mondta csütörtökön Brüsszelben, az Airlines for Europe légitársasági érdekképviseleti szervezet által rendezett találkozón.

O’Leary azt is hangsúlyozta, hogy „nagyon vonakodna” a pilóták és a légiutas-kísérők feketelistázásának bevezetésétől. „Ez már túl messzire menne” – fogalmazott.

A Deutsche Lufthansa AG vezérigazgatója, Carsten Spohr szerint nehéz egyensúlyt teremteni az utasok védelme és a munkavállalók magánéletének védelme között. A légitársaságcsoport 2015-ben már átélt egy pilóta által elkövetett gyilkosság-öngyilkosságot: a csoporthoz tartozó Germanwings egyik járatának pilótája szándékosan a francia Alpoknak vezette a repülőgépet, és a fedélzeten tartózkodó mind a 150 ember életét vesztette.

„Szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy ebben az iparágban nincs abszolút biztonság” – mondta Spohr. „A szabályozók számára ez rendkívül nehéz terület.”

A FlyDubai-incidens

A közel-keleti hatóságok vizsgálják a szeptember 30-án történt FlyDubai-incidens körülményeit. A repülőút kis híján katasztrófával végződött, amikor a másodpilóta egy fejszével rátámadt a kapitányra, majd megpróbálta elérni, hogy a repülőgép lezuhanjon.

Izrael Hamam al-Hammamit nevezte meg pilótaként, aki megpróbálta eltéríteni a Dubajból Tel-Avivba tartó járatot. Az adatok szerint a repülőgép mindössze 30 másodperc alatt több mint 14 ezer lábat, vagyis mintegy 4300 métert süllyedt, mielőtt az utasok és a személyzet tagjai közbeléptek és legyűrték a támadót.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt állította, hogy a támadó ománi származású volt, és radikális iszlamista ideológiai kiképzésben részesült. Az Egyesült Arab Emírségek szövetségi ügyészsége ezt követően közölte, hogy a másodpilóta „terrorcselekményt” próbált végrehajtani – számolt be az állami WAM hírügynökség.

A fedélzeten tartózkodó pilóták végül Szaúd-Arábiában tették le a Boeing 737 Maxot. Az indiai kapitány, Smit Machchhar súlyos szúrt sérüléseiből lábadozik.

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