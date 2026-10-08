Ryanair-vezér a FlyDubai-incidens után: nem lehet listázni a pilótákat és a légiutas-kísérőket –„Ez már túl messzire menne!"

Az európai légitársaságok és a hatóságok csak bizonyos mértékig tudják megelőzni az támadásokat, mint amilyen egy közelmúltbeli FlyDubai-járaton történt. A légiközlekedési iparágnak el kell fogadnia, hogy még a pilóták szigorú átvilágítása mellett sincs „abszolút biztonság” – írja a Bloomberg.

Hiába a légitársaságok ellenőrzése, nincs tökéletes rendszer/Fotó: Vémi Zoltán/VG

Hiába a légitársaságok ellenőrzése, nincs tökéletes rendszer

Michael O’Leary, a Ryanair Holdings Plc vezérigazgatója elmondta, hogy légitársasága alaposan ellenőrzi az állásra jelentkezők referenciáit, ugyanakkor „egyetlen rendszer sem tökéletes”.

„Lehetetlen minden ilyen kockázatot kiküszöbölni”

– mondta csütörtökön Brüsszelben, az Airlines for Europe légitársasági érdekképviseleti szervezet által rendezett találkozón.

O’Leary azt is hangsúlyozta, hogy „nagyon vonakodna” a pilóták és a légiutas-kísérők feketelistázásának bevezetésétől. „Ez már túl messzire menne” – fogalmazott.

A Deutsche Lufthansa AG vezérigazgatója, Carsten Spohr szerint nehéz egyensúlyt teremteni az utasok védelme és a munkavállalók magánéletének védelme között. A légitársaságcsoport 2015-ben már átélt egy pilóta által elkövetett gyilkosság-öngyilkosságot: a csoporthoz tartozó Germanwings egyik járatának pilótája szándékosan a francia Alpoknak vezette a repülőgépet, és a fedélzeten tartózkodó mind a 150 ember életét vesztette.

„Szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy ebben az iparágban nincs abszolút biztonság” – mondta Spohr. „A szabályozók számára ez rendkívül nehéz terület.”

A FlyDubai-incidens

A közel-keleti hatóságok vizsgálják a szeptember 30-án történt FlyDubai-incidens körülményeit. A repülőút kis híján katasztrófával végződött, amikor a másodpilóta egy fejszével rátámadt a kapitányra, majd megpróbálta elérni, hogy a repülőgép lezuhanjon.

Izrael Hamam al-Hammamit nevezte meg pilótaként, aki megpróbálta eltéríteni a Dubajból Tel-Avivba tartó járatot. Az adatok szerint a repülőgép mindössze 30 másodperc alatt több mint 14 ezer lábat, vagyis mintegy 4300 métert süllyedt, mielőtt az utasok és a személyzet tagjai közbeléptek és legyűrték a támadót.