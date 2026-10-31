Sokkoló, ami az éjjel Lengyelországban történt: Nawrocki áttört a rendőrsorfalon, elképesztő jelenetek alakultak ki az Alkotmánybíróság megostromolt épületében – "Ezek banditák"

Az elnök péntek éjjel behatolt az Alkotmánybíróságra, miközben Lengyelországban alkotmányos puccs zajlik. Csakhogy Nawrocki nem jutott be simán a rendőrök által lezárt épületbe, és dulakodás alakult ki körülötte, amiről videófelvétel is készült.

Sokkoló, ami az éjjel Lengyelországban történt: ez puccs, Nawrocki áttört a rendőrsorfalon / Fotó: AFP

A rendkívüli események akkor vették kezdetüket Varsóban, amikor a lengyel igazságügyi miniszter az alkotmánybírósági elnöke és helyettese mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte.

Bogdan Swieczkowski és Bartlomiej Sochanski ellen Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész pénteken délután lépett fel. Az X-en jelentette be, hogy

Swieczkowskit érintő négy,

Sochanskit érintő egy indítványt nyújtott be,

ezek jóváhagyása után pedig büntetőjogi eljárást kezdeményezne az alkotmánybíróság vezetői ellen.

Ezt követően Swieczkowski és Sochanski mandátumának felfüggesztését péntek este kezdeményezte Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által márciusban megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró. Zurek jelezte, hogy Korwin-Piotrowskának – aki szerinte most korelnökként az alkotmánybíróság élén áll – 50 kötetnyi, Swieczkowski állítólagos bűntetteire vonatkozó iratot is továbbítottak.

Ezzel egy időben az Alkotmánybíróság közösségi oldalain a korábbi vezetés arról tájékoztatott, hogy a bíróság weboldalát „jogellenesen átvették”. Hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság elnöke továbbra is Bogdan Święczkowski marad.

A Varsói Rendőr-főkapitányság arról számolt be 18 óra után, hogy az egyenruhások törvényi kötelezettségeiket teljesítik az Alkotmánybíróság székhelyének területén, de magában az épületben nincsenek jelen. Ezzel párhuzamosan spontán tiltakozás robbant ki a helyszínen. Később a rendőrség három személy őrizetbe vételéről számolt be, akik a gyanú szerint behatoltak az Alkotmánybíróság területére.

Csakhogy érthető módon a még a PiS által kinevezett Swieczkowski sem fogadta el a döntést. A rendőrség gyűrűbe vonta az Alkotmánybíróság épületét, de ő mégis bement a székházába. Ez csak úgy sikerült neki, hogy előtte a tüntetők fűrészek segítségével megnyitották annak bejáratát, amelyet korábban a rendőrség láncokkal biztosított.