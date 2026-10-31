Sokkoló, ami az éjjel Lengyelországban történt: Nawrocki áttört a rendőrsorfalon, elképesztő jelenetek alakultak ki az Alkotmánybíróság megostromolt épületében – "Ezek banditák"
Az elnök péntek éjjel behatolt az Alkotmánybíróságra, miközben Lengyelországban alkotmányos puccs zajlik. Csakhogy Nawrocki nem jutott be simán a rendőrök által lezárt épületbe, és dulakodás alakult ki körülötte, amiről videófelvétel is készült.
A rendkívüli események akkor vették kezdetüket Varsóban, amikor a lengyel igazságügyi miniszter az alkotmánybírósági elnöke és helyettese mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte.
Bogdan Swieczkowski és Bartlomiej Sochanski ellen Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész pénteken délután lépett fel. Az X-en jelentette be, hogy
- Swieczkowskit érintő négy,
- Sochanskit érintő egy indítványt nyújtott be,
- ezek jóváhagyása után pedig büntetőjogi eljárást kezdeményezne az alkotmánybíróság vezetői ellen.
Ezt követően Swieczkowski és Sochanski mandátumának felfüggesztését péntek este kezdeményezte Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által márciusban megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró. Zurek jelezte, hogy Korwin-Piotrowskának – aki szerinte most korelnökként az alkotmánybíróság élén áll – 50 kötetnyi, Swieczkowski állítólagos bűntetteire vonatkozó iratot is továbbítottak.
Ezzel egy időben az Alkotmánybíróság közösségi oldalain a korábbi vezetés arról tájékoztatott, hogy a bíróság weboldalát „jogellenesen átvették”. Hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság elnöke továbbra is Bogdan Święczkowski marad.
A Varsói Rendőr-főkapitányság arról számolt be 18 óra után, hogy az egyenruhások törvényi kötelezettségeiket teljesítik az Alkotmánybíróság székhelyének területén, de magában az épületben nincsenek jelen. Ezzel párhuzamosan spontán tiltakozás robbant ki a helyszínen. Később a rendőrség három személy őrizetbe vételéről számolt be, akik a gyanú szerint behatoltak az Alkotmánybíróság területére.
Csakhogy érthető módon a még a PiS által kinevezett Swieczkowski sem fogadta el a döntést. A rendőrség gyűrűbe vonta az Alkotmánybíróság épületét, de ő mégis bement a székházába. Ez csak úgy sikerült neki, hogy előtte a tüntetők fűrészek segítségével megnyitották annak bejáratát, amelyet korábban a rendőrség láncokkal biztosított.
Sokkoló, ami az éjjel Lengyelországban történt: ez puccs, Nawrocki áttört a rendőrsorfalon
Ezzel távolról sem jutott nyugvópontra az alkotmányos puccs. Megjelent Karol Nawrocki is a helyszínen, a köztársasági elnök Zbigniew Kapiński, a Legfelsőbb Bíróság első elnökének kíséretében ugyancsak belépett az Alkotmánybíróság épületébe. Az esetről ezzel közzétettek egy videót, amelyen az látható, amint az elnök próbál bejutni a létesítménybe és
közben fizikai attrocitás éri.
Már eleve az is példátlan, ahogy Karol Nawrocki az Alkotmánybíróság címére eljutott. Az elnök ugyanis úton volt Szenegálba, amikor megszakította útját és az elnöki repülőgépét visszafordítva visszatért Lengyelországba, hogy személyesen intézkedjen az Alkotmánybíróság körül kialakult helyzetben.
Itt alakult ki a súlyos kérdéseket felvető incidens. A kormánypárti oldal szerint Anna Korwin-Piotrowska alkotmánybíró a mai nap folyamán többször is találkozót ajánlott a köztársasági elnöknek, mégpedig a közjogi tisztségviselőkhöz méltó, biztonságos körülmények között. „Az elnök a fizikai konfrontáció útját választotta Anna Korwin-Piotrowska alkotmánybíróval szemben” – hangzott el a vád.
Ezzel szemben Błażej Poboży elnöki tanácsadó úgy fogalmazott, hogy „Tusk bitorlói megsértették Karol Nawrocki, a Lengyel Köztársaság elnökének személyi sérthetetlenségét”.
Az Alkotmánybíróságon Tusk bírái súlyos börtönbüntetéssel sújtható bűncselekményt követtek el, amikor a bitorlók megpróbálták megakadályozni a Lengyel Köztársaság elnökének belépését az Alkotmánybíróságra, és megsértették a személyi sérthetetlenségét – írta Rafał Leśkiewicz elnöki szóvivő.
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Ezek lennének a bírák? Nekik kellene ügyelniük a törvények betartására? Ezek erőszakot alkalmazó banditák
– értékelte a helyzetet Marcin Przydacz, a Lengyel Köztársaság Elnöki Hivatalának Nemzetpolitikai Irodavezetője.
Anna Korwin-Piotrowska bíró jelezte, hogy készen áll a találkozóra Karol Nawrocki elnökkel. A PAP hírügynökségnek adott nyilatkozatában elmondta: az Alkotmánybíróságon úgy ítélték meg, fennállnak a megfelelő feltételek ahhoz, hogy meghívják az elnököt az épületbe – ám kizárólag őt magát. Ezenfelül biztosítottak arról is, hogy az államfővel való találkozóra az Elnöki Palotában is sor kerülhet.
Az Alkotmánybíróságot irányító Korwin-Piotrowska bíró bármelyik pillanatban kész találkozni az elnök úrral a Palotában is, hogy tárgyaljanak az Alkotmánybíróság körüli helyzet feszültségmentesítéséről, valamint magának a bíróságnak a helyreállításáról – nyilatkozta péntek éjjel Taborowski bíró.
Donald Tusk szerint nincs más út Lengyelországban az alkotmányos puccson kívül
Ahhoz képest, mekkora a felfordulás, a regnáló miniszterelnök, Donald Tusk meglepő nyilatkozatot tett. Ebben nem az eszkalációt kívánta mérsékelni, hanem megerősítette a kialakult helyzet indokoltságát.
A jogállamiság helyreállítása a kötelességünk. A PiS éveken át tartó törvénytelenségei után ez egy nehéz, néha fájdalmas folyamat, amely határozott fellépést igényel. Nincs más út – jelentette ki az X-en.