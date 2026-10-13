Az őrület határán Lengyelország: Donald Tusk minisztere egész Európát átállítaná háborús termelésre – „A háborús üzemmód szószólója vagyok”
Európának háborús üzemmódra kell átállítania a védelmi iparát, ha lépést akar tartani Oroszország fegyver- és lőszergyártásával. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint a fegyvergyártás felpörgetése nélkül Európa hosszú távon is súlyos árat fizethet.
Kosiniak-Kamysz a varsói biztonsági fórum margóján kedden arról beszélt, hogy a kontinensnek fel kell készülnie saját védelmére.
Valójában a védelmi iparban a háborús üzemmód híve vagyok. Jelenleg az Oroszországi Föderáció ezt teszi. Ezt a tényt nem hagyhatjuk figyelmen kívül
– jelentette ki a lengyel politikus egy sajtótájékoztatón.
Oroszország már az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása előtt is a hadigazdaság igényeihez igazította védelmi termelését. A becslések szerint 2026-ban a bruttó hazai termékének 7,5 százalékát fordítja a fegyveres erőire. Egy friss észt hírszerzési jelentés szerint Oroszország 2025-ben hozzávetőleg hétmillió tüzérségi, aknavető-, harckocsi- és rakétalőszert gyártott.
Az orosz erők az Ukrajna elleni háborúban naponta mintegy 10-15 ezer lőszert használnak fel. Ez a mennyiség folyamatos utánpótlást követel, miközben az orosz hadiipar termelése jelentős nyomást gyakorol az európai országok védelmi képességeire.
Európa helyzete ettől eltérő: a kontinens védelmi iparát évtizedeken át tartó alulfinanszírozás és a tagállami rendszerek széttagoltsága jellemezte. Egy kiszivárgott, Európa védelmi felkészültségéről szóló jelentés szerint az Európai Unió 27 tagállama és Norvégia együttesen mindössze kétmillió, 150 milliméteres tüzérségi lövedéket gyárthat az idén. Ez jól mutatja a termelési különbséget Oroszországhoz képest.
Lengyelország kevesli a hadiipar támogatását
A védelmi kiadások ugyanakkor emelkednek. Az európai országok és a NATO-tagállamok újrafegyverkezési programjai a hidegháború vége óta a legerőteljesebb éves növekedést hozták a katonai ráfordításokban. Az uniós tagállamok védelmi kiadásai 2025-ben becslések szerint elérték a 418 milliárd eurót, ami az EU teljes GDP-jének 2,2 százaléka volt.
Kosiniak-Kamysz szerint azonban a pénzügyi ráfordítások növelése önmagában nem elegendő: Európának a termelési kapacitásait is jelentősen bővítenie kell.
„Eljött az idő, hogy Európa felkészüljön saját maga megvédésére, és megsokszorozza a védelmi termelését" – fogalmazott. Arra is figyelmeztetett, hogy a tétlenség „költséges” hibának bizonyulhat az európaiak számára.
A lengyel miniszter szerint a lemaradás a jövő generációira is negatív hatással lehet. Lengyelország eközben a NATO egyik legtöbbet költő tagállama: Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete szerint az ország a GDP-je 4,7 százalékát fordítja az alapvető védelmi képességeire.
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