Rendkívüli nyilatkozatot adott ki Nawrocki a péntek éjjeli lengyelországi puccskísérletről: azonnali felszólítást küldött a rendőrségnek – "Megsértették az alkotmányos rendet"

A Lengyel Köztársaság elnöke, Karol Nawrocki nyilatkozata – ezzel a kiírással tett közzé szombat délelőtt bejegyzést Lengyelország államfője a közösségi oldalán.

Rendkívüli nyilatkozatot adott ki Nawrocki a péntek éjjeli lengyelországi puccskísérletről / Fotó: AFP

Lengyelországban rendkívüli helyzet alakult ki péntek kora este, amikor a kormány által támogatott, de a lengyel elnök által el nem ismert alkotmánybírók alkotmányos puccsot végrehajtva elfoglalták az Alkotmánybíróságot, ehhez pedig karhatalmi eszközöket is alkalmaztak.

Puccs Lengyelországban: mi történik Varsóban az alkotmánybíróságnál?

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a lengyel igazságügyi miniszter az alkotmánybírósági elnöke és helyettese mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Bogdan Swieczkowski és Bartlomiej Sochanski ellen Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész pénteken délután lépett fel. Az X-en jelentette be, hogy

Swieczkowskit érintő négy,

Sochanskit érintő egy indítványt nyújtott be,

ezek jóváhagyása után pedig büntetőjogi eljárást kezdeményezne az alkotmánybíróság vezetői ellen.

Ezt követően Swieczkowski és Sochanski mandátumának felfüggesztését péntek este kezdeményezte Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által márciusban megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró. Zurek jelezte, hogy Korwin-Piotrowskának – aki szerinte most korelnökként az alkotmánybíróság élén áll – 50 kötetnyi, Swieczkowski állítólagos bűntetteire vonatkozó iratot is továbbítottak.

Ezzel egy időben az Alkotmánybíróság közösségi oldalain a korábbi vezetés arról tájékoztatott, hogy a bíróság weboldalát „jogellenesen átvették”. Hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság elnöke továbbra is Bogdan Święczkowski marad.

A Varsói Rendőr-főkapitányság arról számolt be 18 óra után, hogy az egyenruhások törvényi kötelezettségeiket teljesítik az Alkotmánybíróság székhelyének területén, de magában az épületben nincsenek jelen. Ezzel párhuzamosan spontán tiltakozás robbant ki a helyszínen. Később a rendőrség három személy őrizetbe vételéről számolt be, akik a gyanú szerint behatoltak az Alkotmánybíróság területére.