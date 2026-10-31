Deviza
EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,98 0% GBP/HUF439,37 0% CHF/HUF398,09 0% PLN/HUF83,08 0% RON/HUF68,57 0% CZK/HUF15,03 0% EUR/HUF367,24 -0,04% USD/HUF327,98 0% GBP/HUF439,37 0% CHF/HUF398,09 0% PLN/HUF83,08 0% RON/HUF68,57 0% CZK/HUF15,03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli nyilatkozatot adott ki Nawrocki a péntek éjjeli lengyelországi puccskísérletről: azonnali felszólítást küldött a rendőrségnek – "Megsértették az alkotmányos rendet"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem marad annyiban, ami történt. Nawrocki úgy tűnik a kezébe veszi az irányítást, hogy mielőbb rendezze a lengyelországi alkotmányos válságot.
Hecker Flórián
2026.10.31, 09:32
Frissítve: 2026.10.31, 10:24
Szóljon hozzá!

A Lengyel Köztársaság elnöke, Karol Nawrocki nyilatkozata – ezzel a kiírással tett közzé szombat délelőtt bejegyzést Lengyelország államfője a közösségi oldalán.

Lengyelország, Nawrocki
Rendkívüli nyilatkozatot adott ki Nawrocki a péntek éjjeli lengyelországi puccskísérletről / Fotó: AFP

Lengyelországban rendkívüli helyzet alakult ki péntek kora este, amikor a kormány által támogatott, de a lengyel elnök által el nem ismert alkotmánybírók alkotmányos puccsot végrehajtva elfoglalták az Alkotmánybíróságot, ehhez pedig karhatalmi eszközöket is alkalmaztak.

Puccs Lengyelországban: mi történik Varsóban az alkotmánybíróságnál?

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a lengyel igazságügyi miniszter az alkotmánybírósági elnöke és helyettese mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Bogdan Swieczkowski és Bartlomiej Sochanski ellen Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész pénteken délután lépett fel. Az X-en jelentette be, hogy

  • Swieczkowskit érintő négy,
  • Sochanskit érintő egy indítványt nyújtott be,
  • ezek jóváhagyása után pedig büntetőjogi eljárást kezdeményezne az alkotmánybíróság vezetői ellen.

Ezt követően Swieczkowski és Sochanski mandátumának felfüggesztését péntek este kezdeményezte Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által márciusban megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró. Zurek jelezte, hogy Korwin-Piotrowskának – aki szerinte most korelnökként az alkotmánybíróság élén áll – 50 kötetnyi, Swieczkowski állítólagos bűntetteire vonatkozó iratot is továbbítottak.

Ezzel egy időben az Alkotmánybíróság közösségi oldalain a korábbi vezetés arról tájékoztatott, hogy a bíróság weboldalát „jogellenesen átvették”. Hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság elnöke továbbra is Bogdan Święczkowski marad.

A Varsói Rendőr-főkapitányság arról számolt be 18 óra után, hogy az egyenruhások törvényi kötelezettségeiket teljesítik az Alkotmánybíróság székhelyének területén, de magában az épületben nincsenek jelen. Ezzel párhuzamosan spontán tiltakozás robbant ki a helyszínen. Később a rendőrség három személy őrizetbe vételéről számolt be, akik a gyanú szerint behatoltak az Alkotmánybíróság területére.

Csakhogy érthető módon a még a PiS által kinevezett Swieczkowski sem fogadta el a döntést. A rendőrség gyűrűbe vonta az Alkotmánybíróság épületét, de ő mégis bement a székházába. Ez csak úgy sikerült neki, hogy előtte a tüntetők fűrészek segítségével megnyitották annak bejáratát, amelyet korábban a rendőrség láncokkal biztosított.

Nawrocki áttörte a rendőrsorfalat, dulakodott Tusk alkotmánybíráival

A lengyel elnök megszakítva külföldi útját visszatért Varsóba. Nawrocki péntek éjjel behatolt az Alkotmánybíróságra. Csakhogy nem jutott be simán a rendőrök által lezárt épületbe, és dulakodás alakult ki körülötte, amiről videófelvétel is készült.

A kormánypárti oldal szerint Anna Korwin-Piotrowska alkotmánybíró a mai nap folyamán többször is találkozót ajánlott a köztársasági elnöknek, mégpedig a közjogi tisztségviselőkhöz méltó, biztonságos körülmények között. „Az elnök a fizikai konfrontáció útját választotta Anna Korwin-Piotrowska alkotmánybíróval szemben” – hangzott el a vád.

Ezzel szemben Błażej Poboży elnöki tanácsadó úgy fogalmazott, hogy „Tusk bitorlói megsértették Karol Nawrocki, a Lengyel Köztársaság elnökének személyi sérthetetlenségét”.

Rendkívüli nyilatkozatot adott ki Nawrocki a péntek éjjeli lengyelországi puccskísérletről

Ezek után jelent meg a lengyel elnök rendkívüli nyilatkozata. "Ezen az éjszakán megsértették a Lengyel Köztársaság alkotmányos rendjét, és erőszakkal átvették az állam egyik alkotmányos szervét. Egyeztetést folytattam a Legfelsőbb Bíróság első elnökével, Zbigniew Kapińskival, aki szintén nem tekinti törvényesnek az Alkotmánybíróságon a hatalmat bitorló személyek által tett lépéseket" – tette világossá.

Felszólított a jogrend helyreállítására, és arra, hogy a kormány által a helyszínre vezényelt fegyveres erők hagyják el az Alkotmánybíróság területét.  

Egyúttal bejelentette, hogy lehetővé tette az Alkotmánybíróságra való bejutást a hivatalban lévő alelnök, Bartłomiej Sochański bíró számára, és hogy "a Lengyel Köztársaság belső biztonságát fenyegető veszély miatt a mai napra rendkívüli egyeztetést hívott össze a parlamenti erők képviselőinek részvételével", hogy elérjék a politikai helyzet stabilizálását és az alkotmányos rend helyreállítását.

Köszönöm mindazoknak, akik az Alkotmánybíróság épületénél tartózkodnak, kiállva a Lengyel Köztársaság Alkotmányának védelmében – zárta bejegyzéést Karol Nawrocki.

Szóljon hozzá!
Alkotmánybíróság
Nawrocki
rendőrség
Lengyelország
nyilatkozat

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu