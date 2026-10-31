Rendkívüli nyilatkozatot adott ki Nawrocki a péntek éjjeli lengyelországi puccskísérletről: azonnali felszólítást küldött a rendőrségnek – "Megsértették az alkotmányos rendet"
A Lengyel Köztársaság elnöke, Karol Nawrocki nyilatkozata – ezzel a kiírással tett közzé szombat délelőtt bejegyzést Lengyelország államfője a közösségi oldalán.
Lengyelországban rendkívüli helyzet alakult ki péntek kora este, amikor a kormány által támogatott, de a lengyel elnök által el nem ismert alkotmánybírók alkotmányos puccsot végrehajtva elfoglalták az Alkotmánybíróságot, ehhez pedig karhatalmi eszközöket is alkalmaztak.
Puccs Lengyelországban: mi történik Varsóban az alkotmánybíróságnál?
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a lengyel igazságügyi miniszter az alkotmánybírósági elnöke és helyettese mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Bogdan Swieczkowski és Bartlomiej Sochanski ellen Waldemar Zurek lengyel igazságügyi miniszter és főügyész pénteken délután lépett fel. Az X-en jelentette be, hogy
- Swieczkowskit érintő négy,
- Sochanskit érintő egy indítványt nyújtott be,
- ezek jóváhagyása után pedig büntetőjogi eljárást kezdeményezne az alkotmánybíróság vezetői ellen.
Ezt követően Swieczkowski és Sochanski mandátumának felfüggesztését péntek este kezdeményezte Anna Korwin-Piotrowska, a parlament által márciusban megválasztott, de az államfő által eddig ki nem nevezett alkotmánybíró. Zurek jelezte, hogy Korwin-Piotrowskának – aki szerinte most korelnökként az alkotmánybíróság élén áll – 50 kötetnyi, Swieczkowski állítólagos bűntetteire vonatkozó iratot is továbbítottak.
Ezzel egy időben az Alkotmánybíróság közösségi oldalain a korábbi vezetés arról tájékoztatott, hogy a bíróság weboldalát „jogellenesen átvették”. Hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság elnöke továbbra is Bogdan Święczkowski marad.
A Varsói Rendőr-főkapitányság arról számolt be 18 óra után, hogy az egyenruhások törvényi kötelezettségeiket teljesítik az Alkotmánybíróság székhelyének területén, de magában az épületben nincsenek jelen. Ezzel párhuzamosan spontán tiltakozás robbant ki a helyszínen. Később a rendőrség három személy őrizetbe vételéről számolt be, akik a gyanú szerint behatoltak az Alkotmánybíróság területére.
Csakhogy érthető módon a még a PiS által kinevezett Swieczkowski sem fogadta el a döntést. A rendőrség gyűrűbe vonta az Alkotmánybíróság épületét, de ő mégis bement a székházába. Ez csak úgy sikerült neki, hogy előtte a tüntetők fűrészek segítségével megnyitották annak bejáratát, amelyet korábban a rendőrség láncokkal biztosított.
Nawrocki áttörte a rendőrsorfalat, dulakodott Tusk alkotmánybíráival
A lengyel elnök megszakítva külföldi útját visszatért Varsóba. Nawrocki péntek éjjel behatolt az Alkotmánybíróságra. Csakhogy nem jutott be simán a rendőrök által lezárt épületbe, és dulakodás alakult ki körülötte, amiről videófelvétel is készült.
A kormánypárti oldal szerint Anna Korwin-Piotrowska alkotmánybíró a mai nap folyamán többször is találkozót ajánlott a köztársasági elnöknek, mégpedig a közjogi tisztségviselőkhöz méltó, biztonságos körülmények között. „Az elnök a fizikai konfrontáció útját választotta Anna Korwin-Piotrowska alkotmánybíróval szemben” – hangzott el a vád.
Ezzel szemben Błażej Poboży elnöki tanácsadó úgy fogalmazott, hogy „Tusk bitorlói megsértették Karol Nawrocki, a Lengyel Köztársaság elnökének személyi sérthetetlenségét”.
Rendkívüli nyilatkozatot adott ki Nawrocki a péntek éjjeli lengyelországi puccskísérletről
Ezek után jelent meg a lengyel elnök rendkívüli nyilatkozata. "Ezen az éjszakán megsértették a Lengyel Köztársaság alkotmányos rendjét, és erőszakkal átvették az állam egyik alkotmányos szervét. Egyeztetést folytattam a Legfelsőbb Bíróság első elnökével, Zbigniew Kapińskival, aki szintén nem tekinti törvényesnek az Alkotmánybíróságon a hatalmat bitorló személyek által tett lépéseket" – tette világossá.
Felszólított a jogrend helyreállítására, és arra, hogy a kormány által a helyszínre vezényelt fegyveres erők hagyják el az Alkotmánybíróság területét.
Egyúttal bejelentette, hogy lehetővé tette az Alkotmánybíróságra való bejutást a hivatalban lévő alelnök, Bartłomiej Sochański bíró számára, és hogy "a Lengyel Köztársaság belső biztonságát fenyegető veszély miatt a mai napra rendkívüli egyeztetést hívott össze a parlamenti erők képviselőinek részvételével", hogy elérjék a politikai helyzet stabilizálását és az alkotmányos rend helyreállítását.
Köszönöm mindazoknak, akik az Alkotmánybíróság épületénél tartózkodnak, kiállva a Lengyel Köztársaság Alkotmányának védelmében – zárta bejegyzéést Karol Nawrocki.