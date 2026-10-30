Rendkívüli helyzet tört ki Lengyelországban péntek este, teljes a káosz: Nawrocki megszakította külföldi útját, azonnal hazatér – "Ilyenkor az elnöknek otthon kell lennie"
Megszakítom a Szenegálba tartó utamat. Visszatérek Lengyelországba – írta Karol Nawrocki az X-en péntek kora este. Az elnök hirtelen döntése azt követően alakult ki, hogy nem sokkal korábban rendkívüli helyzet állt elő.
Nawrocki szerint egy ilyen pillanatban neki otthon, Lengyelországban van a helye. Arról van szó, hogy az Alkotmánybíróság (TK) épülete előtt rendőrségi akció vette kezdetét. Az Alkotmánybíróság honlapján eközben megjelent egy közlemény, amely szerint Bogdan Święczkowskit felfüggesztették szolgálati feladatai ellátása alól.
Ő az Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny) bírája, aki a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt, a jelenlegi hatalom ellenzékének egyik legfőbb igazságügyi háttérembereként ismert. Az Onet információi szerint az Alkotmánybíróság irányítását Anna Korwin-Piotrowska bíró veszi át, mint a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező bíró.
A varsói rendőr-főkapitányság pénteken azt közölte, hogy az egyenruhások törvényi kötelezettségeiket teljesítik az Alkotmánybíróság székhelyének területén – erről szintén Anna Korwin-Piotrowska tett közzé információkat. A rendőrök hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság épületén belül nincsenek jelen.
A bíró ugyanakkor rámutatott „az Alkotmánybíróság bíráinak és dolgozóinak életét vagy egészségét fenyegető lehetséges veszélyekre, valamint a közrend megzavarásának kockázatára."
Rendkívüli helyzet tört ki Lengyelországban péntek este
Visszaállítjuk az Alkotmánybíróság megfelelő működését, mivel Święczkowski elnök és Sochański alelnök nem volt hajlandó elismerni a Szejm által legálisan megválasztott bírákat – nyilatkozta az Onetnek Sławomir Patyra alkotmánybíró.
Ő azt hangsúlyozta, hogy minden alkotmánybírónak kötelessége arra törekedni, hogy az Alkotmánybíróság betöltse alkotmányos szerepét. "Mivel Święczkowski úr nem teljesítette azt a törvényi kötelezettségét, hogy összehívja az Alkotmánybíróság Bíráinak Közgyűlését, mindent meg kellett tennünk az Alkotmánybíróság pénzügyi forrásainak biztosítása érdekében, mindenekelőtt a munkavállalók érdekét szem előtt tartva" – érvelt.
Az Onetnek sikerült felvennie a kapcsolatot az Alkotmánybíróság már említette elnökhelyettesével, Bartłomiej Sochańskival, aki azt mondta, hogy az Alkotmánybíróságon kialakult helyzet „a jogállamiság és az alkotmány hihetetlen megsértése”.
Több mint egy órája követelem, hogy vegyék fel a kapcsolatot azzal a személlyel, aki koordinálja ezt a rendőrségi támadást az Alkotmánybíróság ellen. Követelem a belépést az Alkotmánybíróság épületébe. Mindkét kérésemre válasz se érkezett. Nem hiszem el, hogy bárki épeszű és jó szándékú ember megpróbálhatná így elfoglalni az Alkotmánybíróságot.
Ez csapás a demokráciára. Számomra ez olyan, mint a hadiállapot
– fakadt ki.
Az Alkotmánybíróság székhelye elé megérkeztek a PiS parlamenti képviselői, köztük Jarosław Kaczyński pártelnök is. Kaczyński sürgős reakciót kért Karol Nawrockitól. „Nagy felhívással fordulunk az elnök úrhoz. Mindent meg kell tennie a jogkörein belül, hogy leállítsák azt, ami jelenleg zajlik és halad előre. A jogkörei pedig nem kicsik” – fogalmazott a PiS elnöke.
Karol Nawrocki elnök pénteken indult munkalátogatásra Szenegálba a dakar-i IV. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok kapcsán. Nawrocki a tervek szerint találkozott volna Szenegál vezetőjével, Bassirou Diomaye Faye-vel is, valamint részt vett volna az Elnöki Panelben a Sport és Fejlődés Csúcstalálkozó 2. kiadásának keretében.