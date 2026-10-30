Rendkívüli helyzet tört ki Lengyelországban péntek este, teljes a káosz: Nawrocki megszakította külföldi útját, azonnal hazatér – "Ilyenkor az elnöknek otthon kell lennie"

Megszakítom a Szenegálba tartó utamat. Visszatérek Lengyelországba – írta Karol Nawrocki az X-en péntek kora este. Az elnök hirtelen döntése azt követően alakult ki, hogy nem sokkal korábban rendkívüli helyzet állt elő.

Rendkívüli helyzet tört ki Lengyelországban péntek este, teljes a káosz: Nawrocki megszakította külföldi útját, azonnal hazatér / Fotó: NurPhoto via AFP

Nawrocki szerint egy ilyen pillanatban neki otthon, Lengyelországban van a helye. Arról van szó, hogy az Alkotmánybíróság (TK) épülete előtt rendőrségi akció vette kezdetét. Az Alkotmánybíróság honlapján eközben megjelent egy közlemény, amely szerint Bogdan Święczkowskit felfüggesztették szolgálati feladatai ellátása alól.

Ő az Alkotmánybíróság (Trybunał Konstytucyjny) bírája, aki a nemzeti-konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt, a jelenlegi hatalom ellenzékének egyik legfőbb igazságügyi háttérembereként ismert. Az Onet információi szerint az Alkotmánybíróság irányítását Anna Korwin-Piotrowska bíró veszi át, mint a leghosszabb szolgálati idővel rendelkező bíró.

A varsói rendőr-főkapitányság pénteken azt közölte, hogy az egyenruhások törvényi kötelezettségeiket teljesítik az Alkotmánybíróság székhelyének területén – erről szintén Anna Korwin-Piotrowska tett közzé információkat. A rendőrök hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság épületén belül nincsenek jelen.

A bíró ugyanakkor rámutatott „az Alkotmánybíróság bíráinak és dolgozóinak életét vagy egészségét fenyegető lehetséges veszélyekre, valamint a közrend megzavarásának kockázatára."

Rendkívüli helyzet tört ki Lengyelországban péntek este

Visszaállítjuk az Alkotmánybíróság megfelelő működését, mivel Święczkowski elnök és Sochański alelnök nem volt hajlandó elismerni a Szejm által legálisan megválasztott bírákat – nyilatkozta az Onetnek Sławomir Patyra alkotmánybíró.

Ő azt hangsúlyozta, hogy minden alkotmánybírónak kötelessége arra törekedni, hogy az Alkotmánybíróság betöltse alkotmányos szerepét. "Mivel Święczkowski úr nem teljesítette azt a törvényi kötelezettségét, hogy összehívja az Alkotmánybíróság Bíráinak Közgyűlését, mindent meg kellett tennünk az Alkotmánybíróság pénzügyi forrásainak biztosítása érdekében, mindenekelőtt a munkavállalók érdekét szem előtt tartva" – érvelt.