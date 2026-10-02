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Valamit történt: kiárusítást tart a budapesti amerikai nagykövetség – ezeket biztosan nem akarják hazavinni, pedig „hasznos tárgyak”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Online árverésen kínál eladásra háztartási készülékeket, informatikai eszközöket és egyéb használati tárgyakat a budapesti amerikai nagykövetség. A licit október 8-án indul, és több napon keresztül lehet versenyezni a meghirdetett tételekre.
VG
2026.10.02, 09:39

A budapesti Amerikai Nagykövetség hivatalos Facebook-oldalán tájékoztatott a kiárusításról, ami szerint megvételre kínálnak háztartási készülékeket, informatikai eszközöket, és egyéb hasznos tárgyakat. A tételeket az amerikai kormányzati online aukciós felületen hirdették meg, ahol a potenciális vásárlók az egyes tárgyakról fényképeket és állapotleírást is találhatnak. A licitálási kínálat meglehetősen vegyes, de elsősorban elektronikai eszközökből áll. A listán többek között hűtőgépek, monitorok, valamint Dell márkájú informatikai eszközök is szerepelnek, ezekre a képviseletnek már nincs szüksége.

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Online licitet indít a budapesti amerikai nagykövetség (a képen a nagykövetség budapesti épülete)
Fotó: Todamo /  Shutterstock

Októberben indul a licit

A budapesti aukció 2026. október 8-án 16 órakor kezdődik, a licitálás pedig október 12-én 22 órakor zárul. Az árverésen való részvételhez a kormányzati aukciós oldal feltételeinek kell megfelelni.

A budapesti képviselet nem egyedi eset: 

az amerikai külügyi tárcához tartozó diplomáciai képviseletek saját aloldalaikon hirdetik meg az értékesítésre szánt tételeket. 

Így például Budapest mellett Bukarest és Bécs is külön aukciós felületen jelenhet meg.

A licitálás mindig az adott ország helyi pénznemében történik, Magyarországon tehát forintban lehet ajánlatokat tenni.

Aki megnyeri valamelyik tételt, annak az elszállításról is magának kell gondoskodnia, vagyis az aukciós vételár mellett ezzel a költséggel is számolnia kell.

A nagykövetség bejegyzése:

Nem lehet tudni, mennyiért keltek el korábban

Az aukciós felület arra is lehetőséget ad, hogy a felhasználók nyomon kövessék, melyik amerikai diplomáciai képviselet készül a közeljövőben hasonló értékesítésre.

A korábbi budapesti aukciók eredményei ugyanakkor nem érhetők el nyilvános, központi adatbázisban. Az amerikai nagykövetségek értékesítéseit az amerikai külügyminisztérium hivatalos, regisztrált felhasználók számára elérhető online rendszerén keresztül bonyolítják, ezért a korábbi nyertes licitek és a konkrét eladási árak nem szerepelnek nyilvános statisztikákban.

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