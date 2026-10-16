Magyar Közút: eddig borzolják az autósok idegeit a felújítások az autópályákon – több ütemről van szó, már a hétvégén figyelni kell az érintett szakaszokon

2026. október 17-én, szombaton 22 órától október 18-án, vasárnap 22 óráig közműépítési munkálatok miatt időszakos sávzárásokra kell számítani az M0-s autóúton, az M5-ös autópálya csomópontjának térségében. A munkavégzés ideje alatt egyszerre csak egy forgalmi sávot zárnak le, így a közlekedés a többi sávon folyamatosan biztosított lesz. A kivitelező először az egyik pálya külső sávjában, majd a munkafolyamat előrehaladásával a további érintett sávokban végez munkát. Az ütemezés tudatosan a hétvégi kamionstop időszakára esik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek.

A Magyar Közút komoly útfeljítási menetrendet jelentett be (illusztráció)

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Magyar Közút: több ütemben zajló munkavégzésre kell készülni néhány nap múlva

A Magyar Közút tájékoztatása adott ki a most hétvégi munkálatok után kezdődő beavatkozásokról. A tájékoztatás szerint az október 26-án kezdődő munkálatok kapcsán a beavatkozások idején sávlezárásokra, egyes csomópontoknál pedig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A tervezett beavatkozások összesen közel 35 000 m2 felületet érintenek, mintegy 9 km hosszon. A munkálatok során várhatóan 8400 tonna aszfalt kerül bedolgozásra.

A Magyar Közút szerint több ütemű munkavégzésre kell felkészülni. Az első ütemben, október 26. és 29. között az alábbi helyszíneken terveznek munkavégzést:

Október 26–27. között:

Az M1–M7-es autópályák közös, Budapest felől kivezető szakaszán, Budaörs térségében, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es autópálya felé a belső, az M1-es autópálya felé a külső sávon haladhat a forgalom.

Az M7-es autópályán, a Balaton irányában lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A közlekedők az érdi csomóponton keresztül kerülhetnek.

A beavatkozás részeként október 26-án mintegy 1800 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 27-én az aszfaltozási munkafolyamat során 310 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 180 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.

Október 27–28. között:

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi Sport utcai csomópontnál a két lassítósáv közül a külsőt lezárják. A lehajtás továbbra is biztosított lesz. Mintegy 2300 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 27-én az aszfaltozási munkák során 390 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 220 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.

Október 28–29. között:

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont térségében mintegy 500 méteren lezárják a külső sávot. A forgalom a belső sávon haladhat.

A budaörsi csomópontnál a Budapest irányába vezető gyorsítósáv külső részét lezárják, a felhajtás a gyorsítósáv belső részén továbbra is biztosított lesz. Ebben az időszakban 1400 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 29-én az aszfaltozási munkafolyamat során 230 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 130 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.

A tervek szerint a burkolatjavítások novemberben további helyszíneken folytatódnak az M7-es autópálya és az M0-s autóút érintett szakaszain.

A későbbi munkálatok pontos időpontjairól és a kapcsolódó forgalomkorlátozásokról a Magyar Közút külön tájékoztatást ad.