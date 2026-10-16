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Magyar Közút: eddig borzolják az autósok idegeit a felújítások az autópályákon – több ütemről van szó, már a hétvégén figyelni kell az érintett szakaszokon

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2026. október 17-én és 18-án közműépítés befolyásolja a forgalmi rendet az M0-ás autóúton valamint az M5-ös csomópontjánál, október 26-tól pedig várhatóan november harmadik hetéig több ütemben lesznek burkolatjavítási munkálatok az M1–M7-es autópályák közös szakaszán, az M7-es autópályán, valamint az M0-s autóúton. Ezek elsősorban Budaörs, Törökbálint és Diósd térségét érintik. Sávlezárások és forgalomlezárások lesznek a Magyar Közút tájékoztatása szerint.
VG
2026.10.16, 16:22
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2026. október 17-én, szombaton 22 órától október 18-án, vasárnap 22 óráig közműépítési munkálatok miatt időszakos sávzárásokra kell számítani az M0-s autóúton, az M5-ös autópálya csomópontjának térségében. A munkavégzés ideje alatt egyszerre csak egy forgalmi sávot zárnak le, így a közlekedés a többi sávon folyamatosan biztosított lesz. A kivitelező először az egyik pálya külső sávjában, majd a munkafolyamat előrehaladásával a további érintett sávokban végez munkát. Az ütemezés tudatosan a hétvégi kamionstop időszakára esik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Road,Construction,And,Asphalt,Paving,And,Leveling,Machines. A Magyar Közút komoly útfeljítási menetrendet jelentett be (illusztráció)
A Magyar Közút komoly útfeljítási menetrendet jelentett be (illusztráció)
Fotó: Fotosr52 /  Shutterstock

Magyar Közút: több ütemben zajló munkavégzésre kell készülni néhány nap múlva

A Magyar Közút tájékoztatása adott ki a most hétvégi munkálatok után kezdődő beavatkozásokról. A tájékoztatás szerint az október 26-án kezdődő munkálatok kapcsán a beavatkozások idején sávlezárásokra, egyes csomópontoknál pedig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A tervezett beavatkozások összesen közel 35 000 m2 felületet érintenek, mintegy 9 km hosszon. A munkálatok során várhatóan 8400 tonna aszfalt kerül bedolgozásra.

A Magyar Közút szerint több ütemű munkavégzésre kell felkészülni. Az első ütemben, október 26. és 29. között az alábbi helyszíneken terveznek munkavégzést:

Október 26–27. között:

  • Az M1–M7-es autópályák közös, Budapest felől kivezető szakaszán, Budaörs térségében, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es autópálya felé a belső, az M1-es autópálya felé a külső sávon haladhat a forgalom.
  • Az M7-es autópályán, a Balaton irányában lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A közlekedők az érdi csomóponton keresztül kerülhetnek.
  • A beavatkozás részeként október 26-án mintegy 1800 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 27-én az aszfaltozási munkafolyamat során 310 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 180 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.

Október 27–28. között:

  • Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi Sport utcai csomópontnál a két lassítósáv közül a külsőt lezárják. A lehajtás továbbra is biztosított lesz. Mintegy 2300 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 27-én az aszfaltozási munkák során 390 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 220 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.

Október 28–29. között:

  • Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont térségében mintegy 500 méteren lezárják a külső sávot. A forgalom a belső sávon haladhat.
  • A budaörsi csomópontnál a Budapest irányába vezető gyorsítósáv külső részét lezárják, a felhajtás a gyorsítósáv belső részén továbbra is biztosított lesz. Ebben az időszakban 1400 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 29-én az aszfaltozási munkafolyamat során 230 tonna kötőréteg 7 cm, valamint 130 tonna kopóréteg készül 4 cm vastagságban.

A tervek szerint a burkolatjavítások novemberben további helyszíneken folytatódnak az M7-es autópálya és az M0-s autóút érintett szakaszain.

A későbbi munkálatok pontos időpontjairól és a kapcsolódó forgalomkorlátozásokról a Magyar Közút külön tájékoztatást ad.

A munkálatok ütemezése az időjárási és a kivitelezési körülmények függvényében változhat.

Az érintett útszakaszokon torlódások alakulhatnak ki, ezért a Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és hosszabb menetidővel tervezzenek.

Az aktuális korlátozásokról a www.utinform.hu weboldalon és a navigációs alkalmazások segítségével tájékozódhatnak az autósok.

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