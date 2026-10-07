Elkészült az a törvényjavaslat, amely meghatározná az új alkotmány kidolgozásának kereteit – erről Magyar Péter beszélt az ATV-nek. A miniszterelnök szerint a Ruff Bálint vezette Miniszterelnökségen már kidolgozták a tervezetet, amelyet első lépésként az Országgyűlés elé terjesztenek. Magyar hangsúlyozta: nem egyetlen párt alkotmányát akarják létrehozni, hanem egy hosszabb, nyilvános és széles társadalmi részvételre épülő folyamatot indítanának el.

Magyar Péter bejelentette: Ruff Bálintnál az új alkotmány menetrendje, már most csúszásban van a folyamat / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A kormányfő szerint a jogszabálynak részletesen szabályoznia kell majd, hogyan zajlik az alkotmányozás, kik vehetnek részt benne, illetve milyen intézmény garantálja, hogy a folyamat ne váljon pártpolitikai projektté. Magyar Péter egy olyan, a napi pártpolitika felett álló felügyelő testületről beszélt, amelynek összeállításánál többek között a köztársasági elnök, az akadémiai világ, az egyetemek – különösen a jogi karok – és az alkotmányosság intézményei is szerepet kaphatnak. A pontos összetétel azonban még a parlamenti vita része lesz.

A miniszterelnök azt mondta,

a cél az, hogy az alkotmányozás inkluzív legyen, vagyis ne csak a kormány és a parlamenti pártok, hanem a társadalom minél szélesebb köre elmondhassa a véleményét.

A törvényjavaslatot először az Országgyűlés tárgyalja meg, ahol a kormány más politikai szereplők javaslatait is figyelembe venné. Csak ezt követően indulna el maga az alkotmányozási folyamat.

Magyar szerint a kezdés akár néhány hetet is csúszhat, ezt azonban nem tartja jelentős problémának. Mint mondta, eleve legalább egyéves folyamattal számolnak, ezért néhány nap vagy hét késés nem változtat érdemben a menetrenden.

Közben zajlik a kormányülés is

Magyar Péter közben arról is beszámolt, hogy zajlik a szokásos, estébe nyúló kormányülés. A napirenden szerepel a 2027-es költségvetés, az országfásítási program, valamint az elektromos rollerrel történő közlekedés szabályainak szigorítása. A kabinet emellett több fontos beruházásról és uniós ügyről is tárgyal. A 2027-es költségvetés előkészítése már korábban is szerepelt a kormány őszi törvényalkotási programjában, a tervek szerint októberben kerülhet az Országgyűlés elé.