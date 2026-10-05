Ilyen nincs: Magyar Péter kommentjéből tudta meg a polgármester, hogy a ki tart beszédet a városában október 6-án – "Akik ismernek, jól tudják, hogy mi a véleményem Magyar Péterről"

Magyar Péter lesz az október 6-i központi állami megemlékezés szónoka Gyulán. A miniszterelnök egy kommentben közölte ezt Görgényi Ernő polgármesterrel, aki korábban arról írt, hogy a kormány még nem nevezte meg a beszédet mondó személyt – írta az Index.

Magyar Péter miniszterelnök végül az utolsó pillanatban, egy kommentben árulta el, hogy ő áll majd a mikrofon mögé Gyulán / Fotó: AFP

A szónok személye hétfő estig nem volt ismert a gyulai polgármester számára. Görgényi Ernő a Facebook-oldalán korábban arról számolt be, hogy pénteken Sipos Imre helyettes államtitkár tájékoztatta: a kormány Gyulán kívánja megtartani a központi állami ünnepséget, és ehhez kérte az önkormányzat együttműködését.

Az október 6-i ünnepi megemlékezés kivételesen 16 órakor kezdődik. A változás oka az, hogy a gyulai Honvédtiszti Emlékhely lesz a központi állami ünnepség helyszíne. A megemlékező beszédet a kormány egyik tagja tartja. (Még nem közölték a személyét)

– írta a polgármester.

Görgényi szerint az önkormányzat azért működik együtt a kormánnyal, mert október 6-án szerinte nem lehet helye a politikai megosztottságnak. „Ebben a végletesen megosztott, ellenségeskedő közéleti, társadalmi hangulatban sem lehet kétséges, hogy a nemzeti gyásznapon nincs helye széthúzásnak, viszálykodásnak” – fogalmazott.

A polgármester arra is kitért, hogy több megkeresést kapott amiatt, miért alkalmazkodik a kormány által kezdeményezett rendezvényhez, és miért nem tartják meg külön, a megszokott délelőtt 11 órás időpontban az önkormányzati megemlékezést.

Akik ismernek, jól tudják, hogy mi a véleményem Magyar Péterről és kormányáról, akik nem ismernek, ők pedig szerintem el tudják képzelni

– írta Görgényi, majd hozzátette: „Október 6. kizárólag az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak tiszteletéről szólhat.”

A kérdésre végül Magyar Péter adta meg a választ. A miniszterelnök a 444 Facebook-oldalán Görgényi bejegyzésére reagálva ezt írta: „Van egy jó hírem a polgármester úrnak: én mondom a beszédet a megemlékezésen.”

Nem kérnek Magyar Péter politizálásából

A polgármester szerint a gyulai ünnepség hagyományosan sem kizárólag önkormányzati rendezvény. A Honvédtiszti Emlékhelyet 1989 augusztusában avatták fel, és Görgényi szerint legalább az elmúlt húsz évben közösen szervezte az október 6-i megemlékezést a gyulai önkormányzat és a Honvédelmi Minisztérium. A szokásjog alapján a minisztérium jelöli ki az ünnepség szónokát.