Csúcstalálkozó Prágában: Magyar Péter és Andrej Babis közös kormányülést tartott, most ismertetik az eredményeket

Magyar Péter miniszterelnök és Andrej Babis cseh kormányfő csütörtökön Prágában tartotta meg az első cseh-magyar kormányközi konzultációt, amelyen a két ország együttműködésének legfontosabb kérdéseit is áttekintették. A tárgyalások után a két miniszterelnök sajtótájékoztatón ismertette a megbeszélések eredményeit és a lehetséges megállapodásokat.

Első alkalommal tartottak cseh-magyar kormányközi konzultációt Magyar Péter és Andrej Babis részvételével Prágában / Fotó: ZUMAPRESS.com / ZUMA Press, Inc / Daniel Alfoldi

A cseh kormányhivatal előzetes programja szerint a találkozó a két miniszterelnök négyszemközti megbeszélésével kezdődött, majd a szakminiszterek is egyeztettek cseh partnereikkel. A konzultáció célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a közös európai és nemzetközi ügyek áttekintése volt.

Magyar Péter nyolc miniszterével együtt csütörtökön Prágában vett részt az első cseh-magyar kormányközi konzultáción. A magyar miniszterelnök a cseh kormányfővel és Petr Pavel köztársasági elnökkel is találkozott, a tárgyalások eredményeiről pedig a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatón számolt be.

Újra tárgyalóasztalhoz ült a magyar és a cseh kormány

Andrej Babis a sajtótájékoztató elején történelminek nevezte a találkozót abból a szempontból, hogy most először ült össze a két ország kormánya ilyen formában. A felek abban is megállapodtak, hogy a következő hasonló tanácskozást Budapesten tartják.

A cseh kormányfő szerint konkrét és hasznos témákról tárgyaltak, és több területen is közösek a magyar és a cseh érdekek. Ezeket az Európai Unió szintjén is együtt képviselnék, miközben tovább mélyítenék a kétoldalú kapcsolatokat és bővítenék a regionális együttműködést. Babis üdvözölte a visegrádi négyek, vagyis a V4 együttműködésének újraindítását is. Csehország 2027 júliusában veszi át a szervezet elnökségét, és a cseh miniszterelnök szerint akkor a további együttműködési lehetőségekről is tárgyalhatnak.

A gazdasági kapcsolatok már most is jelentősek. Babis közlése szerint mintegy 500 cseh vállalat működik Magyarországon, miközben a magyar MVM és a Mol a legnagyobb csehországi beruházók közé tartozik. A felek a védelmi képességek korszerűsítéséről is egyeztettek.