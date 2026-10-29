Csúcstalálkozó Prágában: Magyar Péter és Andrej Babis közös kormányülést tartott, most ismertetik az eredményeket
Magyar Péter miniszterelnök és Andrej Babis cseh kormányfő csütörtökön Prágában tartotta meg az első cseh-magyar kormányközi konzultációt, amelyen a két ország együttműködésének legfontosabb kérdéseit is áttekintették. A tárgyalások után a két miniszterelnök sajtótájékoztatón ismertette a megbeszélések eredményeit és a lehetséges megállapodásokat.
A cseh kormányhivatal előzetes programja szerint a találkozó a két miniszterelnök négyszemközti megbeszélésével kezdődött, majd a szakminiszterek is egyeztettek cseh partnereikkel. A konzultáció célja a kétoldalú kapcsolatok erősítése, valamint a közös európai és nemzetközi ügyek áttekintése volt.
Magyar Péter nyolc miniszterével együtt csütörtökön Prágában vett részt az első cseh-magyar kormányközi konzultáción. A magyar miniszterelnök a cseh kormányfővel és Petr Pavel köztársasági elnökkel is találkozott, a tárgyalások eredményeiről pedig a két miniszterelnök közös sajtótájékoztatón számolt be.
Újra tárgyalóasztalhoz ült a magyar és a cseh kormány
Andrej Babis a sajtótájékoztató elején történelminek nevezte a találkozót abból a szempontból, hogy most először ült össze a két ország kormánya ilyen formában. A felek abban is megállapodtak, hogy a következő hasonló tanácskozást Budapesten tartják.
A cseh kormányfő szerint konkrét és hasznos témákról tárgyaltak, és több területen is közösek a magyar és a cseh érdekek. Ezeket az Európai Unió szintjén is együtt képviselnék, miközben tovább mélyítenék a kétoldalú kapcsolatokat és bővítenék a regionális együttműködést. Babis üdvözölte a visegrádi négyek, vagyis a V4 együttműködésének újraindítását is. Csehország 2027 júliusában veszi át a szervezet elnökségét, és a cseh miniszterelnök szerint akkor a további együttműködési lehetőségekről is tárgyalhatnak.
A gazdasági kapcsolatok már most is jelentősek. Babis közlése szerint mintegy 500 cseh vállalat működik Magyarországon, miközben a magyar MVM és a Mol a legnagyobb csehországi beruházók közé tartozik. A felek a védelmi képességek korszerűsítéséről is egyeztettek.
Az energia szintén fontos témája volt a találkozónak. A cseh miniszterelnök arról beszélt, hogy az Európai Tanácsban az olcsóbb energia biztosításáért dolgoznak, és ebben a kérdésben Magyarország hasonló álláspontot képvisel. A két ország az atomenergia bővítését is támogatná.
A közlekedési együttműködésben a közúti és vasúti fejlesztések egyaránt szerepet kaphatnak. Babis külön kitért a Budapest-Prága vasútvonalra, valamint arra, hogy a gyorsvasúti fejlesztésekhez európai támogatást szeretnének szerezni. A cseh kormányfő a sajtótájékoztató végén megköszönte a magyar delegáció látogatását és a konstruktív tárgyalásokat.
Magyar Péter szerint Európának több közös beruházásra van szüksége, a közlekedés pedig különösen alkalmas terület a regionális együttműködés elmélyítésére.
A V4-es gyorsvasúti rendszer fejlesztésével észak-déli irányban is jobban összekötnék az uniós városokat. A magyar kormányfő példaként említette, hogy Budapest és Prága között háromórásra csökkenhetne a menetidő, míg Varsó és Budapest között ötórás vasúti utazással számolnak.
A tervek megvalósításához uniós támogatást is szereznének. Magyar Péter szerint már a következő uniós költségvetésben jelentős forrásokat kellene elkülöníteni a közös fejlesztésekre. Babis arról beszélt, hogy a közlekedési együttműködésről memorandumot írtak alá, amely vasúti beruházások előtt is megnyithatja az utat.
Az energetika szintén kiemelt helyet kapott a tárgyalásokon. A két kormányfő abban állapodott meg, hogy tovább ösztönzik a magyar és a cseh energetikai vállalatok kölcsönös befektetéseit, és támogatják a cégek más uniós országokban megvalósuló beruházásait is. Babis szerint a két ország az Európai Tanácsban is együtt kíván fellépni az energiaárak csökkentéséért, és mindkét kormány támogatja az atomenergia használatát.
A V4-ek együttműködését Magyar Péter azért is tartja fontosnak, mert az Európai Tanácsban szerzett tapasztalatai szerint sokat számít, ha egy országnak vannak szövetségesei. A migráció és az energetika területén szerinte különösen hasznos lehet az összehangolt fellépés. A magyar miniszterelnök azt is elmondta, meglepte, hogy most tartották az első magyar-cseh kormányülést, a következő hasonló találkozóra pedig tavasszal Budapesten kerülhet sor.
Babist arról kérdezték, milyen az együttműködés Magyar Péterrel, miután korábban Orbán Viktorral is jó kapcsolatot ápolt. A cseh kormányfő azt válaszolta, hogy országa érdekeit képviseli, és tiszteletben tartja más államok döntéseit.
Mi pragmatikus megközelítést alkalmazunk, Magyar miniszterelnök óriási győzelmet aratott, nincs koalíciós partnere sem, irigylem őt
– fogalmazott.
Magyar Péter erre úgy reagált, hogy a magyar kormány valóban jelentős felhatalmazással rendelkezik, ő azonban nem ideológiai vitákat akar folytatni. „Én egy easygoing guy vagyok, engem a magyarok érdekei érdekelnek” – mondta. Hozzátette, hogy a jogállamisági és biztonsági kérdéseket is konkrét ügyként kezeli, és a nemzetközi kapcsolatokban sem keresi szándékosan a megosztó témákat.
A migrációs politika miatt kiszabott uniós bírság is előkerült. Magyar Péter közölte, hogy a büntetésre egyetlen eurócentet sem terveztek be a magyar költségvetésbe, és bízik abban, hogy még az idén sikerül mentességet szerezni a fizetés alól. Babiš abszurdnak nevezte, hogy Magyarországnak napi egymillió eurót kell fizetnie a határvédelem miatt.
Magyar Péter: Orbán Viktorból nem lehet ENSZ-főtitkár
A CNN újságírója azt is felvetette, mit szólna Magyar Péter, ha Donald Trump támogatásával Orbán Viktor kerülne az ENSZ élére. A magyar miniszterelnök erre azt mondta, hogy szerinte az ENSZ célja nem a saját megszüntetése, majd élesen bírálta a volt magyar kormányfőt. Úgy fogalmazott, ha valaki tönkre akarja tenni a világszervezetet, akkor Orbánt kellene oda küldenie. Magyar Péter azt is hozzátette, hogy nem tartja bűnszervezetnek az ENSZ-t, amelynek szerinte nem olyan vezetőre van szüksége, aki korábban olyan kormányt irányított, amelynek több tagja letartóztatásban van.
A magyar delegáció csütörtök hajnalban indult Prágába. Magyar Pétert nyolc minisztere kísérte el, köztük Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Kármán András pénzügyminiszter. A kétoldalú tárgyalásokon az energiabiztonság, az uniós versenyképesség, a migráció, az európai költségvetés és az EU bővítése is napirendre került. Magyar Pétert a nap folyamán Petr Pavel cseh államfő is fogadja.
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