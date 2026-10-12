Itt az idő: órákon belül kirúghatják az első tiszás parlamenti képviselőt, most döntenek róla – Magyar Péter baljós ígéretet tett

A miniszterelnök kezdeményezésére a Tisza parlamenti frakciója és a kormánypárt elnöksége is napirendre veszi Kaprinyák Tibor ügyét, miután ismét előkerültek a párt országgyűlési képviselőjének afrikai vadászatokon készült fotói. Magyar Péter múlt héten kedden jelentette be, hogy október 12-én hétfőn, vagyis ma tárgyalnak a politikus ügyéről.

Magyar Péter kezdeményezésére tárgyalják Kaprinyák Tibor ügyét / Fotó: AFP

Magyar Péter akkor egy rövid bejegyzésében azt írta, hogy ő maga kezdeményezi az ügy megtárgyalását. „Tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem” – fogalmazott a miniszterelnök.

A bejelentés alapján így már párton belül is következménye lehet annak az ügynek, amely az elmúlt napokban Kaprinyák Tibor korábbi vadászfotói miatt alakult ki.

A politikus ugyanis jelenleg az Országgyűlés Élő Környezetért Felelős Bizottságának alelnöke, ám több olyan felvétel is nyilvánosságra került róla, amelyeken afrikai vadászatokon elejtett egzotikus állatok mellett látható.

Magyar Péternek is sok volt Kaprinyák Tibor vadászata

Kaprinyák Tibor vadászatairól már a tavaszi választási kampány során is jelentek meg cikkek és fényképek. A Haon.hu Hajdú-Bihar vármegyei hírportál még áprilisban számolt be arról, hogy a későbbi országgyűlési képviselő afrikai vadászatokon vett részt, és több egzotikus állatot is elejtett.

Vélhetően az egész ügyre onnan derülhetett fény, hogy egy vadászutakat szervező vállalkozás Kaprinyák egyik korábbi felvételét reklámcélra is felhasználta. A nyilvánosságra került felvételeken a tiszás politikus többek között oroszlánokkal, bivallyal és antiloppal látható. Az egyik legismertebb fényképen egy elejtett hím oroszlán mellett térdel.

A Blikk vadászszervezők nyilvánosan elérhető árai alapján azt írta, hogy egy hím oroszlán elejtése önmagában több millió forintba kerülhet, és a teljes trófeagyűjtemény értéke akár több tízmillió forintra is rúghat. Ezek azonban piaci árakból készített becslések, Kaprinyák konkrét költségeiről nincs nyilvános adat.