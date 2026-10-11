Magyar Péter vasárnap sem pihen: megfogta a telefonját és üzent a "bukott hatalom" embereinek – "A Tisza az igazságosság és fejlődés költségvetésén dolgozik"

Nem pihen vasárnap délelőtt sem a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook oldalán posztolt, amelyben azt írta, hogy a Tisza-kormány dolgozik az "igazságosság és a fejlődés költségvetésén".

Magyar Péter vasárnap sem pihen: megfogta a telefonját és üzent a "bukott hatalom" embereinek Fotó: AFP

Magyar Péter vasárnap sem pihen: megfogta a telefonját és üzent a "bukott hatalom" embereinek

Magyar Péter posztja azonban az ellenzéknek szólt.

Eközben a bukott hatalom azon emberei ordibálnak előre, akik éveken át szétlopták a költségvetést, adókat emeltek és vállalkozások tízezreit tették tönkre

– írta a miniszterelnök, aki Bóka János, a Fidesz frakcióvezetőjének szólt vissza. Az ellenzéki politikus azt állította, hogy a Tisza-kormány katareformja nem adócsökkentést, hanem „brutális adóemelést” jelent.

A frakcióvezető szerint a tervezett változások összesen 60 milliárd forinttal növelnék az állam adóbevételeit.

A politikus szerint az, hogy a főállású katások tételes adója havi 50 ezerről 100 ezer forintra emelkedik, 138 ezer önfoglalkoztatót érinthet hátrányosan.

Kiterjeszti a katát a kormány, illetve adót emel

A két politikus közötti konfliktus előzménye, hogy a héten mutatta be Kármán András pénzügyminiszter a január elsejével életbe lépő változásokat a katánál. A kormány bejelentése alapján a kata ismét elérhetővé válhat a nyugdíjasok, egyetemisták és mellékállású vállalkozók számára. Visszatérhet a cégek felé történő számlázás lehetősége is, meghatározott feltételek mellett. Ugyanakkor megduplázódik az összege, 50 ezer forintról 100 ezer forintra nő, továbbá akik cégeknek számláznak, egy 15 százalékos plusz adókulcs lép be 8 millió forint fölött. Érdekesség, hogy a kata a Tisza Párt programjában még az "adócsökkentés" fejezetében kapott helyet. Közben az is kiderült, hogy egy teljes szakmáról megfeledkezett a kormány a kata átalakítása során.