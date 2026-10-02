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Magyar Péter: az augusztusinál is alacsonyabb lesz a Duna vízszintje – mi történik Paksnál a fenékküszöbbel?

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A miniszterelnök a Duna vízállásáról és a Paksi Atomerőmű helyzetéről osztott meg friss információkat. Magyar Péter arra is kitért, milyen szerepet játszik a közelmúltban elkészült fenékküszöb.
VG
2026.10.02, 14:05
Frissítve: 2026.10.02, 15:06

„Az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a napokban a Dunán” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán pénteken.

Magyar Péter: az augusztusinál is alacsonyabb lesz a Duna vízszintje – mi történik Paksnál a fenékküszöbbel? / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A miniszterelnök hozzátette, hogy a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és a néhány hét alatt elkészült fenékküszöbnek köszönhetően most nem fenyeget a lekapcsolás veszélye a Paksi Atomerőműnél. 

A nyári hőség és szárazság miatt jelentősen csökkent a Duna vízszintje. Romániában augusztusban egy sziklát robbantottak fel a Duna egyik ágában, hogy több vizet vezessenek a cernavodai atomerőműhöz. Magyarországon a paksi atomerőművet már július végén a megfelelő hűtővízellátás hiánya miatt szinte teljesen le kellett állítani, aminek kapcsán a kormányzat a hasonló helyzetek megelőzésére fenékküszöb építésébe kezdett. 

A mintegy 150 ezer köbméter kőből készülő, nagyjából hatmilliárd forintos beruházás 

célja a vízszint megemelése, amely a tervek szerint akár egy méterrel is növelheti a Duna vízállását.

A beruházás miatt már a Duna menti országok között is feszültség alakult ki, a többek között Németországot, Ausztriát és Magyarországot is tömörítő Duna Bizottság jelezte, hogy a hajózóút november végéig tartó lezárását nem tartja elfogadhatónak. 

Az ügyben újabb diplomáciai és uniós vita is kibontakozhat. Ausztria a hírek szerint az Európai Bizottsághoz fordult a fenékküszöb miatt, a testület azonban – mint a vita előzményei kapcsán a Világgazdaság oldalán megírtuk – egyelőre nem erősítette meg, hogy hivatalos panaszt vagy értesítést kapott volna.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a fenékküszöb megváltoztathatja a hordalék eloszlását. Véleményük szerint a Bala-ág magas vízhozam mellett rendkívül kevés mederanyagot kaphat, ami gyorsíthatja annak mélyülését.

Környezetvédelmi szempontból pedig a tokhalak vándorlásának akadályozása jelentette a fő problémát, és végül ezért hiúsult meg a projekt. A magasabb küszöb miatt kialakuló nagy sodrás akadályozhatta volna a fenék közelében úszó halak feljutását. A modellezés 1,7 méter/másodperc felett kritikus tartománnyal számolt. 

A fenékküszöb élővilágra gyakorolt negatív hatásai miatt még az is felmerült, hogy akár az elkészült, alacsonyabb műtárgyat is vissza kell bontani.

Duna
energiahelyzet
Paks
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