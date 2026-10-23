Megérkeztek Magyar Péter első külföldi vendégei az 1956-os ünnepségre: rájuk kevesen gondoltak volna korábban – fotók
„Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre, velünk ünnepelni az 1956-os forradalom hőseit. Elsőként George Patakit fogadtam, New York Állam magyar származású egykori kormányzóját, majd Hamburg polgármesterét és egyben tartományfőnökét, valamint Törökország alelnökét” – írta péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.
„Több mint 40 külföldi delegáció érkezik ma hozzánk, számtalan elnökkel, miniszterelnökkel, házelnökkel, európai vezetővel és egyéb közjogi méltóságokkal. Tisztelet a magyar forradalom hőseinek!” – zárta sorait a kormányfő.
Illusztris vendégek is érkeznek
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken, amelyeken beszédet is mond – jelentette be Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője hétfőn Brüsszelben.
A szóvivő a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján ismertette az Európai Bizottság elnökének heti programját. Tájékoztatása szerint von der Leyen kedden Strasbourgban elnököl a biztosi testület ülésén, szerdán pedig részt vesz az Európai Parlament plenáris vitáján, amelyen az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek múlt heti csúcstalálkozóján született következtetéseket vitatják meg. Az elnök emellett csütörtökön Brüsszelben harmadik országok európai uniós nagyköveteinek megbízólevél-átadási ünnepségét vezeti, valamint fogadja To Lam vietnámi elnököt.
Sorra mondják vissza Magyar Péter október 23-i meghívását a külföldi miniszterelnökök, ők biztosan nem jönnek Budapestre ünnepelni
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett többnyire házelnökök, miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és államtitkárok fogadták el Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségre, de érkezik államfő is. A miniszterelnök több tucat állami vezetőt hívott meg korábban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. A Telex megkereste az európai országok nagykövetségeit, külügyminisztériumait, illetve elnöki és miniszterelnöki hivatalaikat, ki várható az ünnepségen.
A miniszterelnök a múlt héten még arról beszélt, hogy az orosz elnököt leszámítva mindenkit meghívtak, legalábbis az európai vezetőket biztosan. Magyar Péter Volodimir Zelenszkij ukrán miniszterelnököt is meghívta, aki a múlt héten arról beszélt: nem lenne ellenére, hogy Budapestre utazzon, de a magyar kormányfő azt mondta, nem gondolja, hogy Zelenszkij is eljön.
Bár Magyar Péter meghívta, mégsem vesz részt az 1956-os forradalom 70. évfordulója alkalmából rendezett október 23-i állami ünnepségen Emmanuel Macron francia elnök. Emmanuel Macron távolmaradása a francia belpolitikai események ismeretében nem számít meglepőnek.
Kapitány István is fontos vendéget fogadott
„A szabadság közös európai értékünk. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján együtt emlékeztünk a magyar hősökre a Kossuth téren.
Meghívásomra Dan Jørgensen, az Európai Bizottság energiaügyi és lakhatási biztosa is részt vett a nemzeti lobogó ünnepélyes felvonásán” – írta péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
„1956-ban a magyarok nemcsak a saját szabadságukért álltak ki, hanem olyan értékekért is, amelyek ma egész Európát összekötik.
Tisztelet a forradalom és szabadságharc hőseinek!” – tette hozzá a tárcavezető.