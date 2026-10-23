Megérkeztek Magyar Péter első külföldi vendégei az 1956-os ünnepségre: rájuk kevesen gondoltak volna korábban – fotók

„Egymás után érkeznek a külföldi delegációk Budapestre, velünk ünnepelni az 1956-os forradalom hőseit. Elsőként George Patakit fogadtam, New York Állam magyar származású egykori kormányzóját, majd Hamburg polgármesterét és egyben tartományfőnökét, valamint Törökország alelnökét” – írta péntek délelőtti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

Több mint 40 külföldi delegáció érkezik a miniszterelnök tájékoztatása szerint / Fotó: Magyar Péter / Facebook

„Több mint 40 külföldi delegáció érkezik ma hozzánk, számtalan elnökkel, miniszterelnökkel, házelnökkel, európai vezetővel és egyéb közjogi méltóságokkal. Tisztelet a magyar forradalom hőseinek!” – zárta sorait a kormányfő.

Illusztris vendégek is érkeznek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat, hogy részt vegyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseken, amelyeken beszédet is mond – jelentette be Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője hétfőn Brüsszelben.

A szóvivő a brüsszeli testület szokásos déli sajtótájékoztatóján ismertette az Európai Bizottság elnökének heti programját. Tájékoztatása szerint von der Leyen kedden Strasbourgban elnököl a biztosi testület ülésén, szerdán pedig részt vesz az Európai Parlament plenáris vitáján, amelyen az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek múlt heti csúcstalálkozóján született következtetéseket vitatják meg. Az elnök emellett csütörtökön Brüsszelben harmadik országok európai uniós nagyköveteinek megbízólevél-átadási ünnepségét vezeti, valamint fogadja To Lam vietnámi elnököt.

Sorra mondják vissza Magyar Péter október 23-i meghívását a külföldi miniszterelnökök, ők biztosan nem jönnek Budapestre ünnepelni

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett többnyire házelnökök, miniszterelnök-helyettesek, miniszterek és államtitkárok fogadták el Magyar Péter meghívását az október 23-i ünnepségre, de érkezik államfő is. A miniszterelnök több tucat állami vezetőt hívott meg korábban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára. A Telex megkereste az európai országok nagykövetségeit, külügyminisztériumait, illetve elnöki és miniszterelnöki hivatalaikat, ki várható az ünnepségen.