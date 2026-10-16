„A Visegrádi Négyekkel és Olaszországgal közösen áttörést értünk el a magas energiaárak kezelése kapcsán éjszaka Brüsszelben. Ma pedig jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása. Délben tárgyalok Ukrajna elnökével” – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az EU-csúcsról: Magyarország áttörést ért el, összefogott az olaszokkal és a V4-ekkel – most következik Zelenszkij / Fotó: AFP

A miniszterelnök bejelentése egy kifejezetten feszült brüsszeli nap után érkezett. Az uniós vezetők órákon keresztül vitatkoztak az energiaárakról és a következő hétéves költségvetésről, a tárgyalások pedig annyira elhúzódtak, hogy a csütörtök estére tervezett sajtótájéztatót is lemondták. Az energia ráadásul a csúcstalálkozó egyik legvitatottabb kérdésévé vált.

A vita középpontjában az ETS2, vagyis az épületekre és a közúti közlekedésre is kiterjedő új uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer állt. A jelenlegi menetrend szerint a rendszer 2028-ban lépne teljes egészében életbe, több tagállam azonban attól tart, hogy ez tovább emelné a fűtés és a közlekedés költségeit egy olyan időszakban, amikor az energia már egyébként is drága.

Éppen ezen a ponton állt össze az a blokk, melyre Magyar Péter is hivatkozott:

Olaszország a négy visegrádi ország – Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – mellé állt abban, hogy az ETS2 bevezetését 2030-ra halasszák.

Az érvelés szerint a 2028-as rajtnál még nem lehetett számolni a közel-keleti háború okozta új energiaár-sokkal, ezért megváltoztak azok a gazdasági feltételek, amelyek között a rendszert eredetileg elindították volna.

A miniszterelnök bejegyzése szerint ebben akkor sikerült éjszaka előrelépést elérni.

A magas energiaárak problémája ennél jóval szélesebb is. A közel-keleti konfliktus miatt ismét megugrottak az energiaköltségek, miközben Európa gáztárolói viszonylag alacsony töltöttséggel várják a hidegebb hónapokat. Ursula von der Leyen ezért még közös stratégiai európai földgázkészletek létrehozását is felvetette. Olaszország és Görögország közben nagyobb költségvetési mozgásteret szeretne, hogy a tagállamok átmeneti támogatásokkal tompíthassák az energiaárak hatását a háztartásokra és a vállalatokra.