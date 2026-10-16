Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter az EU-csúcsról: Magyarország áttörést ért el, összefogott az olaszokkal és a V4-ekkel – most következik Zelenszkij
„A Visegrádi Négyekkel és Olaszországgal közösen áttörést értünk el a magas energiaárak kezelése kapcsán éjszaka Brüsszelben. Ma pedig jön az illegális migráció elleni fellépés szigorítása. Délben tárgyalok Ukrajna elnökével” – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A miniszterelnök bejelentése egy kifejezetten feszült brüsszeli nap után érkezett. Az uniós vezetők órákon keresztül vitatkoztak az energiaárakról és a következő hétéves költségvetésről, a tárgyalások pedig annyira elhúzódtak, hogy a csütörtök estére tervezett sajtótájéztatót is lemondták. Az energia ráadásul a csúcstalálkozó egyik legvitatottabb kérdésévé vált.
A vita középpontjában az ETS2, vagyis az épületekre és a közúti közlekedésre is kiterjedő új uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer állt. A jelenlegi menetrend szerint a rendszer 2028-ban lépne teljes egészében életbe, több tagállam azonban attól tart, hogy ez tovább emelné a fűtés és a közlekedés költségeit egy olyan időszakban, amikor az energia már egyébként is drága.
Éppen ezen a ponton állt össze az a blokk, melyre Magyar Péter is hivatkozott:
Olaszország a négy visegrádi ország – Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – mellé állt abban, hogy az ETS2 bevezetését 2030-ra halasszák.
Az érvelés szerint a 2028-as rajtnál még nem lehetett számolni a közel-keleti háború okozta új energiaár-sokkal, ezért megváltoztak azok a gazdasági feltételek, amelyek között a rendszert eredetileg elindították volna.
A miniszterelnök bejegyzése szerint ebben akkor sikerült éjszaka előrelépést elérni.
A magas energiaárak problémája ennél jóval szélesebb is. A közel-keleti konfliktus miatt ismét megugrottak az energiaköltségek, miközben Európa gáztárolói viszonylag alacsony töltöttséggel várják a hidegebb hónapokat. Ursula von der Leyen ezért még közös stratégiai európai földgázkészletek létrehozását is felvetette. Olaszország és Görögország közben nagyobb költségvetési mozgásteret szeretne, hogy a tagállamok átmeneti támogatásokkal tompíthassák az energiaárak hatását a háztartásokra és a vállalatokra.
A költségvetésben viszont nincs áttörés
Miközben az energiaügyben Magyar Péter már eredményről számolt be, a következő, 2028–2034-es uniós költségvetésnél továbbra is komolyak az ellentétek. A tagállamok az éjszakába nyúló tárgyalások ellenére sem jutottak megállapodásra, ezért António Costa november 26-ra újabb csúcsot hívna össze, hogy decemberre sikerüljön lezárni a vitát.
- Az egyik oldalon Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország, Dánia és Finnország további jelentős megtakarításokat követel,
- miközben a kohéziós támogatások kedvezményezettjei nem akarnak nagyobb vágásokat.
A vita sürgős, mivel, ha decemberben sem születik megállapodás, a 2027-es francia, olasz és lengyel választások miatt akár hónapokra is elakadhat a folyamat, ami már a 2028-tól esedékes uniós kifizetéseket is veszélyeztetheti.
Magyar Péter leül tárgyalni Zelenszkijjel
Magyarország számára a pénteki programok közül jelentősen kiemelkedik Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter első hivatalos kétoldalú találkozója. A miniszterelnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy hasonló eseményre akkor lesz esély, ha Ukrajna javít az ott élő magyar kisebbség helyzetén, ez a folyamat pedig a héten meg is kezdődött: az ukrán parlament elfogadta, Zelenszkij pedig aláírta azt a kisebbségi oktatási jogszabályt. Magyarország ezt követően feladta vétóját, és az EU két újabb csatlakozási klasztert nyitott meg Ukrajnával.
A javuló tendencia nem áll meg a mai találkozónál, ugyanis Zelenszkij meghívást kapott az október 23-i budapesti megemlékezésre is. Az ukrán elnöki hivatal szerint a meghívás valóban megérkezett, bár a látogatást egyelőre nem erősítették meg véglegesen. Magyar Péter korábban arról is beszélt, hogy még ősszel újabb találkozót tarthatnak akár Beregszászon.