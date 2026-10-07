Teljes káosz a kormányzati kommunikációban: Magyar Péter most már azt állítja, hogy a Facebook-oldalát csak négyen kezelik

Magyar Péter szerint pontosításra szorulnak a sajtóban megjelent számok a Miniszterelnökség közösségimédia-csapatának költségeiről. A miniszterelnök azt írta, hogy saját közösségimédia-tartalmaiért és videóiért négy munkatárs felel, akiknek havi illetménye együttesen 3,9 millió forint.

Magyar Péter vitatja a sjtóban szereplő számok értelmezését a miniszterelnökségi közösségimédia-stábról / Fotó: AFP

Magyar Péter a Facebookon reagált a sajtóban szerdán megjelent hírre, amely szerint 21 ember dolgozik a Miniszterelnökségen a közösségi médiás megjelenéseken, összesen havi csaknem 22 millió forintos illetményért. A miniszterelnök szerint a közölt számok félrevezetők, mert a Miniszterelnökségen dolgozó teljes létszám nem azonos a saját közösségi médiás stábjának létszámával.

A sajtóban megjelent számokkal ellentétben a közösségimédia-tartalmaiémért és videóimért összesen négy miniszterelnökségi munkatárs felel, akiknek havi illetménye együttesen 3 900 000 forint

– írta Magyar Péter az RTL Facebook-posztja alatt kommentjében.

Az RTL arról számolt be, hogy a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján 21 munkatárs foglalkozik videókészítéssel és közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokkal. A csatorna szerint ezeknek a munkatársaknak a havi illetménye és munkabére együttesen csaknem 22 millió forint.

Magyar Péter is keveri a számokat

A két közlés között az eltérés elsősorban abból adódik, hogy Magyar Péter a saját tartalmaiért felelős munkatársak számát és illetményét emelte ki, míg az RTL a Miniszterelnökségen a videókészítéssel és közösségimédia-tartalmakkal kapcsolatos feladatokat végző teljes állományról számolt be. Az RTL által közölt 21 fős létszám tehát nem azt állítja, hogy mind a 21 ember kizárólag a miniszterelnök Facebook-oldalán dolgozik.

A csatorna beszámolója szerint Magyar Péter Facebook-oldalán naponta átlagosan 4-6 poszt jelenik meg. Az RTL a korábbi kormányzati gyakorlattal is összevetette a költségeket: beszámolója szerint az Orbán-kormány hasonló célra havi 86 millió forintot költött.

Magyar Péter mostani kommentje ugyanakkor kifejezetten a saját közösségi médiás tartalmaiért felelős munkatársak létszámára és bérére vonatkozott. A miniszterelnök által közölt adat szerint ez a kör négy főből áll, havi 3,9 millió forintos együttes illetménnyel, ami fejenként átlagosan 975 ezer forintos havi összeget jelent – bár azt nem árulta el, hogy bruttó vagy nettó összegről van-e szó.