Magyar Péter miniszterelnök vasárnap este hosszú Facebook-posztban ment neki Fürcht Pálnak, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi főügyészének, aki júniusban mondott le posztjáról az ukrán aranykonvoj ügyében közte és a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozásának felügyeletét ellátó Legfőbb Ügyészség illetékes szakfőosztálya között fennálló szakmai nézetkülönbségek miatt.

Magyar Péter nem bír magával: most Fürcht Pál volt főügyészt támadta be, egészen hajmeresztő állítást fogalmazott meg Fotó: AFP

Magyar Péter nem bír magával: most Fürcht Pál volt főügyészt támadta be, egészen hajmeresztő állítást fogalmazott meg

A kormányfő szerint Fürcht 2024-ben politikai célokat szolgálva próbált büntetőügyet kreálni az úgynevezett ötkertes incidensből. Magyar azt állítja, hogy az ügyészség először rongálás miatt vizsgálódott, annak ellenére, hogy az érintett telefon sértetlenül és működőképesen került elő a Dunából. Később az eljárást lopássá minősítették át, amit Magyar politikai indíttatású döntésnek tart.

Álláspontja szerint az átminősítés célja az lehetett, hogy az Európai Parlament felfüggessze a mentelmi jogát, és ezzel akadályozzák későbbi választási indulását. Erre végül nem került sor, mivel az Európai Parlament nem járult hozzá mentelmi jogának felfüggesztéséhez.

Magyar Péter a Schadl–Völner-ügy kapcsán is bírálta a volt főügyészt. Kifogásolta, hogy a nyomozati anyag egyes, Rogán Antal környezetét érintő részeit külön eljárásokba helyezték át, amelyek közül több később vádemelés nélkül zárult le. Magyar szerint ezek a lépések hozzájárulhattak ahhoz, hogy bizonyos politikai kapcsolatok tisztázatlanok maradjanak.

A miniszterelnök azt is felrótta Fürchtnek, hogy szerinte nem vizsgálták ki megfelelően azt a feltételezést, miszerint Völner Pált előzetesen figyelmeztethették a Schadl Györggyel kapcsolatos titkos nyomozásról. Az ügyészség korábban bizonyítottság hiányában lezárta az ezzel kapcsolatos eljárást.

Magyar Péter bejegyzése végén felszólította Fürcht Pált, hogy nyilvánosan tisztázza, milyen körülmények között és kinek az utasítására hozta meg az ötkertes ügyben kifogásolt döntéseket.

Gyanúsított lett Magyar Péter a héten

Mint ismert, a miniszterelnököt szerda este kihallgatta az ötkertes balhéja miatt a Központi Nyomozó Főügyészség. A vádhatóság azonban később azt is közölte, hogy Magyar Pétert gyanúsítottként hallgatta ki. A kihallgatásról nem sokkal később a KNYF is közleményt adott ki, amiben azt írták, a miniszterelnököt gyanúsítottként hallgatták ki.

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– írták, hozzátéve, további adat az ügyben jelenleg nem közölhető. A KNYF közleménye után újabb Facebook-bejegyzéssel jelentkezett Magyar Péter. Ebben azt írta: „A politikai provokáció miatti kihallgatásom során nem találkoztam az ügyészség folyosóján sem az aranykonvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral sem Matolcsy Ádámékkal a százmilliárdos MNB ügyben…Önkény!”