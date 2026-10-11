Magyar Péter interjút adott egy finn lapnak: azt állítja nem tud többet a korrupciós ügyek nyomozásáról, mint bárki más

Magyar Péter szerint a kormányváltás után az egyik legfontosabb feladat a korrupcióval, a hazugságokkal és a propagandával való szakítás. A miniszterelnök a finn sajtónak adott interjúban a jogállami változtatásokról, a szexuális kisebbségek helyzetéről és a saját politikai felelősségéről is beszélt.

A kétharmados parlamenti többség lehetőséget adna Magyar Péternek arra, hogy hosszú időre bebetonozza a hatalmát, a miniszterelnök azonban ennek ellenkezőjét ígéri / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszterelnök a finn Helsingin Sanomatnak adott interjúban beszélt a korábbi kormányzati időszak ügyeiről, miközben a kormányváltás utáni változásokat és saját hatalmának korlátozását is érintette.

Magyar Péter hátrébb lépett a korrupciós ügyektől

A Karmelita kolostorban készült beszélgetésben a korrupciós ügyek vizsgálatának állása mellett a magyar politikai rendszer átalakítása is szóba került. Magyar Péter azt mondta, a magyar embereknek elegük lett a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából. Az interjúban ugyanakkor nem részletezte, hogy az egyes ügyekben milyen nyomozati lépések történtek, és nem nevezett meg olyan információkat sem, amelyekhez miniszterelnökként hozzáférne, de más állampolgárok nem.

Magyar Péter külön kiemelte, hogy állítása szerint nem tud többet az Orbán-korszak korrupciós ügyeihez kapcsolódó nyomozások előrehaladásáról, mint bármelyik magyar állampolgár.

Amikor a riporter emlékeztette a miniszterelnököt arra, hogy már 152 napja van hatalmon, Magyar Péter röviden így válaszolt: „Jó tudni.” Amikor pedig az újságíró elmondta, hogy fideszes képviselőkkel is készített interjúkat, a kormányfő azt mondta: „Részvétem.”

A beszélgetésben felmerült az is, hogy a Tisza Párt kétharmados parlamenti többsége lehetőséget teremthet a hatalom túlzott koncentrációjára. Magyar Péter visszautasította azt a felvetést, hogy Orbán Viktor politikai útját követné.

Ennél jobb dolgom is van. Például időt tölthetnék a három gyermekemmel

– mondta.

A miniszterelnök hozzátette, kormánya saját hatalmának korlátozásával kezdte meg a munkát, többek között a miniszterelnöki ciklusok maximalizálásával. Az alkotmány teljes újraírása szerinte egy évet vehet igénybe, az új alaptörvény tervezetéről pedig népszavazást tartanának. Magyar büszke arra is, hogy kormányának sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval.