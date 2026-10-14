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Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a Kapitány István lemondásáról szóló állításokat – egyértelművé tette, hogy mi lesz most

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Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a Kapitány István lemondásáról szóló állításokat – egyértelművé tette, hogy mi lesz most

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A kormányfő keményen nekiment a HVG-nek, miután a lap Kapitány István esetleges távozásáról írt. Magyar Péter egyértelművé tette, hogy mit gondol az ügyről.
VG
2026.10.14, 13:12
Frissítve: 2026.10.14, 13:34
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„A szabad sajtó renoméjának talán jót tenne, ha nem terjesztenének világosan megcáfolt, Megafon szintű hazugságokat” – írta Magyar Péter  Facebokkon.

Magyar Péter Kapitán István
Magyar Péter egyértelművé tette, hogy mit gondol az ügyről / Fotó: Kapitány István / Facebook

Magyar Péter a sajtó renoméját is emlegette posztjában

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a HVG úgy értesült, hogy Tótth András energatikai államtitkár lemondásával egyidejűleg kedden felmerült a tárcavezető távozásának lehetősége is. A lap saját forrásai alapján arról írt, hogy a gazdasági és energatikai miniszter le akart mondani pozíciójáról. 

A HVG kedvéért jelzem, hogy sem Kapitány miniszter úr, sem én nem fontolgatjuk a lemondásunkat

– írta a miniszterelnök.

A sajtóhírt korábban, délelőtt cáfolta 11 órakor kiadott közleményében az energetikai tárca, és ezzel egyidőben Kapitány István is a Facebook-bejegyzésében

„Nem mondtam le, és nem is fogok! Hiába terjeszti ezt a cáfolat ellenére is egy szebb napokat látott lap. Szolgálni jöttem, a magyar emberekért és egy erősebb gazdaságért dolgozom. Egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről”  – hangsúlyozta a miniszter.

Kedden este meglepetésként érkezett a hír az energetikai államtitkár lemondásáról. Tótth személyes okokra hivatkozott, amit a miniszterelnök is tudomásul vett. Baka András köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára 2026. október 13-ai hatállyal állapította meg a megbízatás megszűnését. A távozás hátteréről ugyanakkor további részleteket nem közöltek.

Tótth a kormányváltás után került az energetikai irányítás élére, ahonnan alig fél év után már távozik is. Kinevezése előtt 

  • az E.ON Földgáz Trade igazgatósági tagjaként, 
  • majd az MVM stratégiai vezérigazgató-helyetteseként dolgozott. 
  • Pályafutását a Boston Consulting Group magyarországi leányvállalatának energetikai szakértőjeként kezdte.

A szakpolitikai vezető távozása újabb személyi változást jelent az energetikai irányításban. A lemondásról szóló tájékoztatás nem nevezte meg az utódját, és azt sem részletezte, hogy a döntés érinti-e a minisztérium energetikai feladatainak szervezését.

A kormányon belüli káoszt növelte, hogy percekkel Tótth András energetikai államtitkár váratlan lemondása előtt Vitézy Dávid parlamenti államtitkára, Tárkányi Zsolt élesen bírálta a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot egy debreceni akkumulátoripari konferencia miatt. Tárkányi azt kifogásolta, hogy a tárca egyik államtitkára felszólalna a rendezvényen, miközben a debreceni lakosság körében komoly aggályok vannak az akkumulátorgyárak működésével kapcsolatban.

„Külön sérelmesnek tartom, hogy a magyar kormány egyik államtitkára úgy tervez felszólalni az eseményen, hogy bennünket, a város országgyűlési képviselőit – egyben a magyar kormány államtitkárait – előzetesen nem tájékoztatta erről, pedig az egész ország közvéleménye előtt ismertek a lakossági aggodalmak” – hangsúlyozta Tárkányi Zsolt.

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miniszter
lemondás
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