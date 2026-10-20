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Magyar Péter elárulta: kegyetlenül megvágja a kormány a közmédia állami támogatását

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A magas államadósság miatt a Tisza-kormánynak a választási ígéretek teljesítése mellett a kiadások visszafogására is figyelnie kell. Magyar Péter a közmédia költségvetésének jelentős csökkentéséről, a közalkalmazotti béremelésekről és az új nyugdíjastámogatásról is beszélt.
Nemes Tamás
2026.10.20, 21:42
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A Tisza-kormány az állami kiadások visszafogásával és a költségvetési hiány csökkentésével teremtene mozgásteret az adócsökkentésekre és a béremelésekre. Magyar Péter közölte, hogy ennek részeként a közmédia éves költségvetése 80-100 milliárd forint körüli szintre csökkenhet.

Magyar Péter miniszterelnök költségvetés
Magyar Péter szerint a közmédiát is megkopasztanák, jelentősen csökketve az oda jutó forrásokat az új költségvetésben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Magyar Péter: olcsóbban is lehet közmédiát csinálni

Jelentősen csökkentené a közmédia finanszírozását a Tisza-kormány: Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi éves költségvetés a felére, illetve annak környékére eshet vissza. 

A kormányfő szerint 80-100 milliárd forint közötti összegből is működhetne megfelelő színvonalú, objektív közmédia.

A tervezett kiadáscsökkentés hátterében a kormány szerint a túlárazott szerződések, a párhuzamos feladatellátás és a felesleges működési költségek állnak. Magyar Péter úgy látja, ezek felülvizsgálatával úgy lehetne mérsékelni a közmédia kiadásait, hogy közben a szolgáltatás minősége is fenntartható maradjon. Az interjúban ismertetett elképzelés azonban egyelőre a kormányfő által felvázolt költségvetési terv, a részletes megtakarítási tételekről a forrás nem közöl adatokat.

A közmédia finanszírozásának átalakítása egy szélesebb kiadáscsökkentési program része. A Tisza-kormány kisebb, olcsóbban működő államot ígér, ezért a minisztériumok és az állami vállalatok kiadásait is felülvizsgálná. Magyar Péter megerősítette, hogy a minisztériumokban létszámstopot vezettek be, és a kormányzati kommunikáció költségeit is visszafognák.

A tervezett megtakarításokból a kabinet többek között adócsökkentést, a családi pótlék megduplázását és több mint 600 ezer közalkalmazott két számjegyű béremelését finanszírozná. A miniszterelnök szerint a 680 ezer forint alatti jövedelmű dolgozók adójának mérséklése és a családtámogatás bővítése a munkából élőket segítené. 

A szűkös költségvetési mozgástér miatt ugyanakkor a kormányon belül is viták voltak arról, mely vállalásokat és milyen ütemben lehet teljesíteni.

A kabinet a költségvetési hiányt is szigorú keretek között tartaná. Magyar Péter a 4,9 százalékos hiánycél év közbeni betartását nevezte meg célként, amelyet a piaci bizalom visszaszerzésével és az államadósság kamatterheinek mérséklésével kapcsolta össze. A közmédia tervezett finanszírozásáról szóló bejelentésből egyelőre nem derül ki, pontosan mely kiadási sorokon és milyen ütemezésben hajtanák végre a csökkentést.

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A Tisza-kormány elkészítette a 2027-es büdzsé tervezetét – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn a parlamentben. Magyar Péter a 2027-es költségvetést ismertetve rámutatott: többen óva intették a kabinetet a társadalmi igazságtalanságok azonnali orvoslásától, tekintettel a magyar gazdaság nehéz helyzetére.

 

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