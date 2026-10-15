Szupertitkos: Orbán Viktorék kormányüléseit nyilvánosságra hozzák, de saját összefoglalóit nem adja ki Ruff Bálint minisztériuma – Magyar Péteren múlik minden

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Nem lesznek nyilvánosak a Tisza-kormány eddigi üléseiről készült összefoglalók. A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség a hatályos szabályokra hivatkozva utasította el a közérdekűadat-igénylést, miközben Magyar Péter kabinetje éppen az elmúlt tizenhat év kormányüléseinek dokumentumait hozza nyilvánosságra.
VG
2026.10.15, 14:38
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Nem hozza nyilvánosságra a Tisza-kormány eddigi üléseiről készült összefoglalókat a Miniszterelnökség. A Telex közérdekűadat-igényléssel kérte ki a Magyar Péter vezette kabinet május óta megtartott tanácskozásainak dokumentumait, Ruff Bálint tárcája azonban a 2018-as kormányzati igazgatási törvényre hivatkozva elutasította a kérelmet. A jogszabály szerint a kormány ülései – ha a miniszterelnök másként nem rendelkezik – nem nyilvánosak.

Titkosak maradnak Magyar Péter kormányülései: Ruff Bálint minisztériuma nemet mondott a dokumentumok kiadására
Titkosak maradnak Magyar Péter kormányülései: Ruff Bálint minisztériuma nemet mondott a dokumentumok kiadására / Fotó: Velkey György László / Facebook

A helyzet azért érdekes, mert a Tisza-kormány közben elkezdte nyilvánosságra hozni a 2010 és 2026 közötti kabinetülések egyes összefoglalóit, valamint korábban titkosított kormányhatározatok listáját. A jelenlegi kormány saját üléseinek dokumentumai azonban továbbra sem hozzáférhetők. A Telex arra is rákérdezett, hogy 

a kabinet tervezi-e a szabályok módosítását, illetve milyen formában teszi majd megismerhetővé a most készülő hangfelvételeket és emlékeztetőket, ezekre a kérdésekre azonban nem kapott választ.

Magyar Péter korábban azt mondta, a kormányülésekről hangfelvétel és emlékeztető is készül, szó szerinti jegyzőkönyv viszont nem. A jelenlegi szabályok alapján az összefoglalóban az ülés helye és időpontja, a résztvevők, az előterjesztések, a napirenden kívüli ügyek és a döntések lényege szerepelhet, a teljes vita azonban nem feltétlenül marad fenn.

A dokumentumok őrzése és a kormányülések adminisztrációja éppen Ruff Bálint Miniszterelnökségéhez kötődik. Korábban arról írtunk, hogy a tárcán belül belső levélben kellett figyelmeztetni a dolgozókat a hivatalos munkaidő betartására. Ducsay Zsuzsanna közigazgatási államtitkár jelezte: többen csak fél kilenc és kilenc között érkeztek, miközben mások már 17 óra előtt távoztak, ezért külön kérte a munkarend betartását.

Ducsaynak ráadásul a kormányülések dokumentálásában is kulcsszerepe van: a Telex már az első, májusi ülés után arról írt, hogy közigazgatási államtitkárként az ő feladata az összefoglalók elkészítése, valamint azok eredeti példányainak és mellékleteinek őrzése.

Kormányülésből nincs hiány

A kabinet az elmúlt hónapokban szinte minden héten összeült, és több kihelyezett tanácskozást is tartott. Október elején például Erdőbényén ülésezett két napon át, ahol a Független Benzinkutak Szövetsége külön felszólította a kormány tagjait, hogy nézzék meg a település bezárt benzinkútját. A szervezet szerint a helyieknek már 16–20 kilométert kell kerülniük egy tankolásért, és azt követelték, hogy a kabinet tegyen lépéseket az állomás újranyitásáért.

Hogy ezekből és a többi kormányülésből pontosan milyen viták, ellenvélemények és döntési alternatívák maradnak fenn, egyelőre nem lehet tudni. 

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Tisza-kormány
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