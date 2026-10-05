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Nehéz nap várhat Magyar Péterre: akár már hétfőn kihallgathatja az ügyészség – sose történt még ilyen hivatalban lévő kormányfővel

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Hétfőn gyanúsítottként hallgathatja ki a Központi Nyomozó Főügyészség Magyar Pétert a 2024-es telefonlopási ügyben. A kihallgatás részeként Magyar Péter miniszterelnök rabosítására is sor kerülhet. A helyzet történelmi összevetésben is rendkívülinek számít: bár korábbi magyar kormányfővel szemben már indult büntetőeljárás, arra nincs ismert példa, hogy hivatalban lévő miniszterelnököt klasszikus köztörvényes, vagyon elleni bűncselekmény gyanúsítottjaként hallgassanak ki, majd rabosítsanak.
VG
2026.10.05, 06:46
Frissítve: 2026.10.05, 06:47
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Elhárult az akadály Magyar Péter gyanúsítotti kihallgatása elől, miután az Országgyűlés szeptember 28-án felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A Központi Nyomozó Főügyészség egy 2024-es incidens kapcsán lopás gyanújával akarja kihallgatni a kormányfőt. A gyanúsítotti kihallgatás során Magyar Pétert rabosíthatják is, vagyis fényképfelvétel készülhet róla, valamint ujj- és tenyérnyomatot rögzíthetnek – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter
Hétfőn gyanúsítottként hallgathatja ki a Központi Nyomozó Főügyészség Magyar Pétert/Fotó: AFP

Magyar Péter még 2024-ben keveredett konfliktusba

Az ügy előzménye 2024. június 21-re nyúlik vissza. Magyar Péter az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen konfliktusba került egy férfival, aki videófelvételt készített róla. A sértett állítása szerint Magyar kivette a kezéből a mobiltelefonját, majd a készülékkel távozott, és később a Dunába dobta azt. A telefont végül búvárok hozták felszínre. Az ügyben indult eljárás később lopás gyanújával került a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Magyar vitatta, hogy bűncselekményt követett volna el.

Az eljárás hosszú időre megakadt, mert Magyar időközben európai parlamenti képviselő lett. Az ügyészség az Európai Parlamenttől kérte mentelmi jogának felfüggesztését, az EP azonban ezt nem tette meg. Miután Magyar EP-mandátuma megszűnt és bekerült a magyar Országgyűlésbe, ismét lehetőség nyílt arra, hogy az ügyészség kezdeményezze mentelmi jogának felfüggesztését.

Erre szeptemberben került sor, a parlament pedig szeptember 28-án Magyar Péter mellett Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát is felfüggesztette.

Gyalázatos precedens

Magyarország történetében több olyan miniszterelnököt és államfőt is találunk, akit letartóztattak, fogságba vetettek, bíróság elé állítottak vagy akár kivégeztek, azonban ezeket az eseteket nem lehet párhuzamba állítani egy hétköznapi köztörvényes büntetőeljárással.

  • Az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost 1849 januárjában tartóztatták le, majd haditörvényszék elé állították. Az eljárás politikai megtorlás volt: Batthyányt felségárulás miatt ítélték halálra, és 1849. október 6-án kivégezték. A Nemzeti Archívum kifejezetten koncepciós eljárásként ír a perről.
  • Horthy Miklós kormányzót a sikertelen kiugrási kísérlet után, 1944 októberében a németek vették őrizetbe és hurcolták Németországba. A háború végén amerikai fogságba került, majd a háborúban játszott szerepéről hallgatták ki. Nürnbergben végül tanúként szerepelt. Ez tehát ugyancsak háborús-politikai történet volt, nem egy hétköznapi köztörvényes büntetőügy.

Arra ugyanakkor már volt példa, hogy korábbi miniszterelnököt gyanúsítottként hallgassanak ki Magyarországon. Gyurcsány Ferenc mentelmi jogát 2011-ben függesztette fel az Országgyűlés, majd a volt kormányfőt a Sukoró-ügyben hivatali visszaélés megalapozott gyanújával hallgatta ki a Központi Nyomozó Főügyészség. Gyurcsány tagadta a bűncselekmény elkövetését és politikai eljárásnak nevezte az ügyet.

Magyar Péter esete ezért nem abban lenne példa nélküli, hogy egy volt vagy jelenlegi kormányfő büntetőeljárás alá kerül, hanem abban, hogy hivatalban lévő magyar miniszterelnököt egy klasszikus vagyon elleni köztörvényes bűncselekmény – lopás – gyanúsítottjaként hallgathatnak ki és rabosíthatnak.

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büntetőeljárás
jog
ügyészség
Magyar Péter
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