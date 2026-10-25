Ez Navracsics véleménye Magyar Péter fő vendégének Ursula von der Leyen ünnepi szerepléséről

Bár nem is tartom tragikusnak, egyáltalán nem örülök neki, hogy ilyen alacsony szinten tisztelték meg külföldi vendégek az 1956-os forradalom 70. évfordulójára szervezett ünnepséget - kezdte közösségi oldalán közétett értékelésé Navracsics Tibor. Véleménye szerint egy nemzeti ünnep nagyon is elbírja azt, hogy ne külföldiek számára szervezzünk ünnepséget, hanem saját magunk szamára. Ezért, mint írta, nem tulajdonít jelentőséget annak, hogy ki volt itt. Azt viszont politikai baklövésnek nevezte, hogy Magyar Péter az Európai Bizottság elnökének ennyire megkülönböztetett szerepet szánt.

Magyar Péter vendégei közül Ursula von der Leyen volt a legismertebb, de kiemelt szerepeltetés politikai bakklövéssel ér fel Fotó: AFP

Kiemelte, hogy ezt akkor is így gondolja, hogy sohasem értett egyet a Brüsszel az új Moszkva retorikai futamokkal, sem azzal, hogy az Európai Bizottság egyfajta gyarmatosító lenne. De - szögezte le - a Bizottság elnökének szereplése akaratlanul is ezeket a vádakat erősítheti fel. Mint írta, a Bizottság elnöke ugyanis nem egy másik nemzet, hanem egy - választópolgárok által nem választott - intézmény képviselője. Ebből adódóan nehéz elhárítani azokat a vádakat, hogy a kormánynak ez a gesztusa egy szimbolikus alávetési gesztus is lenne.

A Világgazdaság is megírta, hogy Magyar Péter szerette volna elérni, hogy tekintélyes európai vezetők jöjjenek Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójának nagyszabású megemlékezésére. Végül azonban az uniós vezetés részéről csak Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke vett részt az eseményen.

A hírek szeirt, késve kiküldött meghívók és a diplomáciai feszültségek is hozzájárultak ahhoz, hogy több kulcsszereplő, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is távol maradt. A bírálók felidézték, hogy júniusban Magyar Péter személyesen hívta meg Emmanuel Macront Párizsban, és hasonló meghívást küldött Donald Tusknak Varsóba, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, Christian Stocker osztrák kancellárnak és Friedrich Merz német kancellárnak is.