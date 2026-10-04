Nem erre számítottak Magyar Pétertől, kidobták a Parlamentből a miniszterelnököt kereső norvég tévéseket – „ti ezt a mesét elhiszitek?"

Hiába érkeztek egy előre egyeztetett interjúra a norvég közmédia újságírói Magyar Péter és kormánya egész egyszerűen lerázta őket. Az NRK stábja július végén utazott Budapestre, hogy a kormányfőt kérdezzék közéleti aktualitásokról. Friss fordulat is van ügyben, a miniszterelnök cáfolja ezt a hírt, azt írta a 444 cikke alá:„ Ti ezt a mesét elhiszitek? Hetente több interjút adok a külföldi sajtónak.

Magyar Péter nem fogadta a norvég újságírókat / Fotó: AFP

A cikk szerint a csapat már az Országházban tartózkodott, amikor Magyar Péter sajtósa telefonon közölte velük, hogy nem kerül sor az interjúra, valamint azt sem tudta garantálni, hogy a sajtótájékoztatón kérdezhetnek majd.

Magyar Péter lerázta a norvég újságírókat

Miután a stábbal közölték, hogy a megbeszéltek ellenére nem lesz interjú megpróbáltak más kormánytagokkal kapcsolatba lépni, ám a Miniszterelnökség közölte velük, hogy amennyiben ezt nem fejezik be, akkor a norvég közmédia soha nem kérdezheti majd a Tisza-kormány tagjait.

Később az ülésterem felé tartó kormányfőt próbálták megszólítani, aki azonban nem állt meg, így nem tudták feltenni neki kérdéseiket.

Később pedig az őrség arra szólította fel a stábot, hogy töröljék a Magyar Péter irodája előtt készült néhány másodperces felvételt.

Végül a Fidesz frakcióvezetője válaszolt az újságírók kérdéseire

Az NRK riportere úgy fogalmazott, hogy a stábot sokkolta az eset és próbálták megérteni mi történik velük. Zavarukat fokozta, hogy a választásokat követően Magyar Péter hangsúlyozta a szabad sajtó fontosságát.

A norvégoknak végül Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével sikerült interjút készíteniük.

Az esetről írt beszámoló kiemeli, hogy az NRK Magyar Péter és a Tisza 2024-es EP-választási kampánya során probléma nélkül készíthetett interjút a politikussal. Ebből kiindulva arra számítottak, hogy nem lesz gond az előre egyeztetett beszélgetés elkészítésével, azonban csalódniuk kellett.

Nyugtalan érzéssel utazom haza. Az az érzésem, hogy nincs minden úgy, ahogy lennie kellene, amikor Magyarország legbefolyásosabb embere nem akar válaszolni a kritikus kérdésekre

− emlékezett vissza az NRK riportere az esetre.