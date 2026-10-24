Ízekre szedték az ünnepi megemlékezés vendéglistáját – ezért maradtak távol Magyar Péter meghívottjai
„Folytatódik a diplomáciai nagyüzem. Ma délelőtt bilaterális tárgyalásokat folytattam Jakov Milatovic montenegrói elnökkel, Maia Sanduval, Moldova elnökével, Denis Bećirović úrral, Bosznia-Hercegovina elnökségét vezető elnökkel, valamint Jens Stoltenberg volt norvég miniszterelnökkel és NATO főtitkárral, aki jelenleg pénzügyminiszterként szolgálja hazáját” – számolt be róla szombat délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.
„Köszönöm mindazoknak, akik tegnap velünk emlékeztek, bárhol is tették ezt a világban. Külön köszönöm azoknak az állam- és kormányfőknek, minisztereknek, parlamenti és regionális vezetőknek, diplomatáknak és barátainknak, akik személyesen is eljöttek Budapestre, hogy velünk együtt tisztelegjenek 1956 hősei előtt” – írta szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében Orbán Anita külügyminiszter.
„Folytatódik a diplomáciai nagyüzem. Ma délelőtt bilaterális tárgyalásokat folytattam Jakov Milatovic montenegrói elnökkel, Maia Sanduval, Moldova elnökével, Denis Bećirović úrral, Bosznia-Hercegovina elnökségét vezető elnökkel, valamint Jens Stoltenberg volt norvég miniszterelnökkel és NATO főtitkárral, aki jelenleg pénzügyminiszterként szolgálja hazáját” – számolt be róla szombat délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.
Magyar Péter sokakat meghívott, nem mindenki jött el
Azonban nem mindenki optimista az október 23-i nemzeti ünnep vendéglistájával kapcsolatban. Magyar Péter szerette volna elérni, hogy tekintélyes európai vezetők jöjjenek Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójának nagyszabású megemlékezésére. Végül azonban az uniós vezetés részéről csak Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke vesz részt az eseményen – foglalt össze a nemzeti ünnepet az Euronews.
A hírportál szerint a késve kiküldött meghívók és a diplomáciai feszültségek is hozzájárultak ahhoz, hogy több kulcsszereplő, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is távol maradt.
Felidézték, hogy júniusban Magyar Péter személyesen hívta meg Emmanuel Macront Párizsban, és hasonló meghívást küldött Donald Tusknak Varsóba, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, Christian Stocker osztrák kancellárnak és Friedrich Merz német kancellárnak is.
Végül mintegy 40 ország küldött delegációt Budapestre, azonban az európai uniós tagállamok többségét miniszterek vagy házelnökök képviselték, nem pedig kormányfők. A moldovai elnök, Maia Sandu és Irakli Kobahidze grúz miniszterelnök szintén a magyar fővárosba utazott.
„Hiba volt, hogy ennyire magasra tették a lécet. Európa és az egyes tagállamok is ezernyi problémával küzdenek, és nem érezték úgy, hogy érdemes lenne eljönniük” – mondta Szent-Iványi István külpolitikai szakértő, volt diplomata az Euronewsnak.
Ezért maradhattak távol fontos vendégek
A lap a magyar kormányhoz közel álló, név nélkül nyilatkozó források alapján arról is ír, hogy a ceremóniát az is nehezítette, hogy az ünnepség hivatalos meghívóit késve küldték ki, sokat csak szeptemberben adtak postára, amikor a vezetők naptára már tele volt. Tusk már korábban indiai útját tervezte, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pedig kuvaiti látogatást vett fel programjába.
Egy forrás szerint a kormány jóhiszeműen járt el, de a miniszterelnöki hivatal és a külügyminisztérium közötti kommunikáció nem működött megfelelően.
Az Euronews arról is ír, hogy Emmanuel Macron távolmaradásának nem közvetlenül a Franciaországban zajló zavargássorozat az oka, hanem Magyar Péternek a zavargásokat a migrációval összekapcsoló kijelentései is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a francia elnök végül nem vett részt a megemlékezésen.
„Ha látjuk ezt az értelmetlen pusztítást és indokolatlan erőszakot, talán most már mindenki számára világos, miért képvisel Magyarország a lehető legkeményebb álláspontot a migrációval szemben” – írta Magyar Péter múlt vasárnap egy Facebook-bejegyzésben, amelyet Magyarországon és Franciaországban is sokan bíráltak. Másnap Franciaország budapesti nagykövetsége bejelentette, hogy Macron nem jön el az ünnepségre, és hozzátette, hogy a látogatása soha nem is volt hivatalosan megerősítve.