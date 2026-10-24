Ízekre szedték az ünnepi megemlékezés vendéglistáját – ezért maradtak távol Magyar Péter meghívottjai

„Folytatódik a diplomáciai nagyüzem. Ma délelőtt bilaterális tárgyalásokat folytattam Jakov Milatovic montenegrói elnökkel, Maia Sanduval, Moldova elnökével, Denis Bećirović úrral, Bosznia-Hercegovina elnökségét vezető elnökkel, valamint Jens Stoltenberg volt norvég miniszterelnökkel és NATO főtitkárral, aki jelenleg pénzügyminiszterként szolgálja hazáját” – számolt be róla szombat délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter október 23-i beszéde / Fotó: Kormányzati Kommunikáció

„Köszönöm mindazoknak, akik tegnap velünk emlékeztek, bárhol is tették ezt a világban. Külön köszönöm azoknak az állam- és kormányfőknek, minisztereknek, parlamenti és regionális vezetőknek, diplomatáknak és barátainknak, akik személyesen is eljöttek Budapestre, hogy velünk együtt tisztelegjenek 1956 hősei előtt” – írta szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében Orbán Anita külügyminiszter.

„Folytatódik a diplomáciai nagyüzem. Ma délelőtt bilaterális tárgyalásokat folytattam Jakov Milatovic montenegrói elnökkel, Maia Sanduval, Moldova elnökével, Denis Bećirović úrral, Bosznia-Hercegovina elnökségét vezető elnökkel, valamint Jens Stoltenberg volt norvég miniszterelnökkel és NATO főtitkárral, aki jelenleg pénzügyminiszterként szolgálja hazáját” – számolt be róla szombat délutáni Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

Magyar Péter sokakat meghívott, nem mindenki jött el

Azonban nem mindenki optimista az október 23-i nemzeti ünnep vendéglistájával kapcsolatban. Magyar Péter szerette volna elérni, hogy tekintélyes európai vezetők jöjjenek Budapestre az 1956-os forradalom 70. évfordulójának nagyszabású megemlékezésére. Végül azonban az uniós vezetés részéről csak Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke vesz részt az eseményen – foglalt össze a nemzeti ünnepet az Euronews.

A hírportál szerint a késve kiküldött meghívók és a diplomáciai feszültségek is hozzájárultak ahhoz, hogy több kulcsszereplő, köztük Emmanuel Macron francia elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is távol maradt.